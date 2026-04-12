Sečtena čtvrtina hlasů. Volby v Maďarsku vyhrává opozice

Libor Novák

12. dubna 2026 20:26

Volby v Maďarsku Foto: Reprofoto Facebook

Sčítání hlasů v maďarských parlamentních volbách pokračuje a dosavadní výsledky naznačují, že opoziční strana Tisza směřuje k drtivému vítězství. Podle aktuálních dat Národního volebního úřadu, která vycházejí z 22,05 % zpracovaných lístků pro stranické kandidátky, získala Tisza 51,22 % hlasů. Vládní koalice Fidesz-KDNP zatím zaostává se ziskem 40,11 %.

Z hlediska rozdělení poslaneckých mandátů je situace pro opoziční hnutí ještě příznivější. Při zohlednění individuálních kandidátů v obvodech se strana Tisza aktuálně pohybuje na hranici 132 křesel, což ji staví na samotný práh ústavní dvoutřetinové většiny. Vládní blok si prozatím drží 59 mandátů, zatímco hnutí Naše země (Mi Hazánk) by podle průběžných dat získalo 8 křesel z celostátní kandidátky.

Ostatní politické subjekty se zatím pohybují hluboko pod hranicí potřebnou pro vstup do parlamentu. Demokratická koalice získala v dosavadním sčítání pouze 1,18 % hlasů a Strana maďarského dvouocasého psa (MKKP) nedosahuje ani jednoho procenta. Ukazuje se tak, že maďarský politický systém se výrazně polarizoval mezi dva hlavní tábory.

Mimořádný význam těchto voleb potvrdila i konečná volební účast, která překonala veškeré historické tabulky. Do 18:30 své právo využilo 77,80 % oprávněných voličů, čímž byl s velkou rezervou pokořen dosavadní rekord z roku 2002. Vysoká angažovanost občanů zřejmě napomohla k zásadnímu přesunu sil v Národním shromáždění.

Atmosféru volebního večera dokreslují i první reakce z vládního tábora. Ačkoliv sčítání zdaleka není u konce, někteří představitelé Fideszu již otevřeně uznávají neúspěch. Poslanec Péter Ovádi na sociálních sítích pogratuloval svému soupeři z vítězné strany, doktoru Leventemu Gáspárovi, a poděkoval voličům za osmiletou možnost sloužit Veszprému a okolnímu regionu.

Tyto úvodní údaje potvrzují odhady renomovaných agentur, které vycházejí z mnohem širších vzorků a celkové atmosféry ve společnosti. Agentura Median, která prováděla průzkum v posledních pěti dnech kampaně na vzorku více než dvou tisíc občanů, předpovídá straně Tisza drtivé vítězství se ziskem 55,5 %. Naopak Fidesz by se podle nich mohl propadnout až na 37,9 %.

Pokud se odhady Medianu potvrdí, dosáhla by teprve dvouletá strana Tisza na absolutní většinu hlasů. V maďarském parlamentu by to mohlo znamenat zisk 131 až 139 mandátů. Tato čísla jsou klíčová, protože hranice 133 křesel znamená ústavní dvoutřetinovou většinu, která by straně Tisza umožnila samostatně měnit základní zákon země bez nutnosti koaliční podpory.

Vládní koalice Fidesz-KDNP naopak čelí perspektivě výrazného oslabení. Oproti minulým volbám v roce 2022 se očekává propad o více než 14 procentních bodů. Podle nejpravděpodobnějšího scénáře Medianu by vládní strana získala pouze 63 křesel. Poprvé by v parlamentu měl zasednout také zástupce romské národnostní menšiny, což je historický okamžik pro tamní menšinovou politiku.

Dalším výrazným trendem je oslabování menších stran. Hnutí Naše země (Mi Hazánk) se sice v prvních sčítáních drží nad šesti procenty, ale odhady Medianu jí přisuzují pouze 3,9 %, což by znamenalo pád pod pětiprocentní hranici a úplné vyřazení z Národního shromáždění. Podobně jsou na tom Demokratická koalice a Strana dvouocasých psů, které se pohybují kolem pouhého jednoho procenta.

Průzkumy odhalily také zajímavé přesuny voličských sympatií. Zatímco čtyři pětiny dřívějších voličů Fideszu zůstaly své straně věrné, devět procent z nich přešlo k Tisze a celých dvanáct procent k urnám tentokrát vůbec nepřišlo. Naopak voliči dřívější sjednocené opozice se téměř masivně – z 91 % – přiklonili k Tisze, zatímco k Fideszu přešlo jen zanedbatelné jedno procento.

Klíčem k úspěchu strany Tisza byla schopnost zmobilizovat nevoliče. Podle statistik se pro tuto stranu rozhodlo 62 % lidí, kteří před čtyřmi lety nehlasovali. U Fideszu to bylo pouze 16 %. Tisza se tak stala hlavním příjemcem hlasů od lidí, kteří dříve v maďarském politickém systému necítili zastoupení nebo byli nerozhodnutí.

Také Tibor Závecz z agentury Závecz Research představil v televizním vysílání podobně laděná data. Při očekávané volební účasti kolem 80 % odhaduje pro Tisu 54 % a pro Fidesz 40 %. Počet mandátů pro Tisu odhaduje v rozmezí 127 až 133 křesel, což potvrzuje, že ústavní většina je v tuto chvíli na dosah ruky a rozhodovat budou jednotky hlasů v jednotlivých obvodech.

Závecz také pracoval s takzvaným indikátorem „zkušené nálady“. Ten ukazuje, že lidé ve svém vlastním sociálním prostředí vnímají příznivce Tiszy mnohem silněji – konkrétně 33 % dotázaných uvedlo, že jejich známí volí Tisu, zatímco fideszové prostředí pociťuje 25 % lidí. Tento pocit veřejnosti často předznamenává skutečnou mobilizační sílu v den voleb.

Z obdivovatele Orbána politickým dravcem. Kdo je pravděpodobný budoucí premiér Maďarska Péter Magyar?

Opoziční strana Tisza Pétera Magyara vyhraje volby v Maďarsku. Orbán přiznal porážku

Maďarská opoziční strana Tisza Pétera Magyara vyhrála parlamentní volby. Naznačuje to jak průběžné sčítání hlasů, tak i přiznání porážky, které na tiskové konferenci zaznělo z úst lídra vládní strany Fidesz a maďarského premiéra Viktora Orbána. Magyar na sociálních sítích oznámil, že už mu Orbán zavolal a poblahopřál mu k vítězství ve volbách.
Volby v Maďarsku skončily. První průzkumy ukazují na drtivé vítězství strany Tisza

Maďarsko má za sebou historický nedělní večer, který pravděpodobně přepíše politickou mapu země. V 19 hodin se po celém státě definitivně uzavřely volební místnosti, čímž skončilo hlasování v parlamentních volbách roku 2026. Od tohoto okamžiku začal v sídlech volebních komisí mravenčí proces sčítání hlasů, který vzhledem k obrovskému zájmu občanů potrvá celou noc.

volby v Maďarsku Maďarsko Viktor Orbán Péter Magyar

Z obdivovatele Orbána politickým dravcem. Kdo je pravděpodobný budoucí premiér Maďarska Péter Magyar?

Péter Magyar, pětačtyřicetiletý muž, který stojí v čele své strany Tisza, urazil neuvěřitelnou cestu. Jako dítě měl nad postelí plakát Viktora Orbána v době, kdy byl nynější premiér symbolem demokratizačních změn po pádu komunismu. Dnes je to právě Magyar, kdo se stal hlavní silou hnutí usilujícího o Orbánovo svržení a ukončení jeho šestnáctileté éry.

Opoziční strana Tisza Pétera Magyara vyhraje volby v Maďarsku. Orbán přiznal porážku

Maďarská opoziční strana Tisza Pétera Magyara vyhrála parlamentní volby. Naznačuje to jak průběžné sčítání hlasů, tak i přiznání porážky, které na tiskové konferenci zaznělo z úst lídra vládní strany Fidesz a maďarského premiéra Viktora Orbána. Magyar na sociálních sítích oznámil, že už mu Orbán zavolal a poblahopřál mu k vítězství ve volbách.

Volby v Maďarsku skončily. První průzkumy ukazují na drtivé vítězství strany Tisza

Maďarsko má za sebou historický nedělní večer, který pravděpodobně přepíše politickou mapu země. V 19 hodin se po celém státě definitivně uzavřely volební místnosti, čímž skončilo hlasování v parlamentních volbách roku 2026. Od tohoto okamžiku začal v sídlech volebních komisí mravenčí proces sčítání hlasů, který vzhledem k obrovskému zájmu občanů potrvá celou noc.

Volby v Maďarsku míří do finále. Účast zřejmě bude rekordní

Maďarsko zažívá mimořádný volební den, který podle dosavadních čísel směřuje k historicky rekordní účasti. Podle údajů Národního volebního úřadu (NVI) odevzdalo do 15. hodiny svůj hlas již 66,01 % registrovaných voličů, což představuje téměř pět milionů lidí. Přestože dynamika růstu v odpoledních hodinách mírně zpomalila, zájem o volby zůstává nebývale vysoký a výrazně překonává i dosud rekordní rok 2018.

Volby v Maďarsku

Maďarsko hlásí rekordně vysokou volební účast. Podle Trumpova experta nahrává Orbánovi

Maďarské parlamentní volby provází mimořádný zájem voličů. Podle aktuálních dat dosahuje účast rekordních hodnot, které výrazně překonávají čísla z předchozích let. Už dopolední údaje naznačily, že půjde o historický moment, neboť v 9 hodin ráno odvolilo 16,89 procenta voličů. To je o více než šest procentních bodů více než v roce 2022 a o tři procentní body více než v roce 2018.

Volby v Maďarsku

Zastrašování, výhrůžky, hromadný svoz voličů. U voleb v Maďarsku dochází k řadě incidentů

Nedělní parlamentní volby v Maďarsku provázejí od časných ranních hodin četná obvinění z porušování volebního zákona a pokusů o ovlivňování voličů. Jedním z nejvýraznějších incidentů je oznámení hnutí Naše vlast (Mi Hazánk), které podává stížnost pro podezření z trestného činu proti volebnímu systému. Strana tvrdí, že disponuje informacemi o organizovaném svážení voličů k urnám.

Volby v Maďarsku

Žádné mobily ani papír s tužkou, policie do 15 minut. Volby v Maďarsku provází přísná pravidla

Zajištění transparentnosti a bezpečnosti parlamentních voleb v Maďarsku doprovází řada přísných pravidel, která se týkají jak technického vybavení volebních komisařů, tak součinnosti s bezpečnostními složkami. Členové komisí pro sčítání hlasů čelí zásadnímu omezení: od 6. hodiny ranní až do oficiálního ukončení hlasování nesmí ve volební místnosti používat žádná zařízení schopná zaznamenávat nebo přenášet data.

Péter Magyar

Maďarsko hlásí rekordní volební účast. Odvoleno mají Orbán i Magyar

V Maďarsku právě probíhají klíčové parlamentní volby, na které upírá zrak celá Evropa. Důležitost tohoto hlasování podtrhuje i fakt, že na regulérnost a transparentnost celého procesu dohlíží rekordní počet mezinárodních pozorovatelů. Podle údajů Národní volební kanceláře (NVI) bylo registrováno zhruba devět set zahraničních expertů, což je srovnatelné s počtem z minulé volby před čtyřmi lety.

Předvolební atmosféra v Maďarsku

Fidesz, nebo Tisza? Maďaři dnes rozhodnou o budoucnosti své země, pod Orbánem se láme větev

Parlamentní volby v Maďarsku, které jsou naplánovány na dnešní den, představují v pořadí desáté hlasování o složení zákonodárného sboru od pádu komunismu v roce 1990. Občané budou v tomto termínu rozhodovat o obsazení celkem 199 poslaneckých křesel. Současná politická garnitura v čele s premiérem Viktorem Orbánem, jehož strana Fidesz v koalici s KDNP dominuje maďarské scéně nepřetržitě od roku 2010, se pokusí obhájit svůj mandát v atmosféře výrazných společenských změn. Během uplynulého funkčního období došlo mimo jiné k obměně na postu hlavy státu, kdy po rezignaci Katalin Novákové v únoru 2024 nastoupil do úřadu Tamás Sulyok.

