Vztahy USA s Indií se zhroutily. Módí už Američanům ani nezvedá telefon

Vztahy mezi Spojenými státy a Indií jsou nyní na nejnižší úrovni za posledních pětadvacet let. Ještě před pár měsíci se zdálo, že partnerství obou zemí pod vedením Donalda Trumpa a Narendry Modiho bude vzkvétat. Nyní je situace tak napjatá, že indický premiér podle médií už více než dva měsíce odmítá přijmout telefonáty od svého amerického protějšku. Napětí vyvolaly Trumpovy výroky, v nichž označil obchodní vztahy s Indií za „zcela jednostrannou katastrofu“.
Naréndra Módí se krátce po nástupu Donalda Trumpa do úřadu snažil upevnit dobré vztahy. Během návštěvy ve Washingtonu slíbil nákup amerických zbraní a energií a zároveň žádal, aby Trump na Indii neuvalil cla. Jeho úsilí ale nepřineslo žádný výsledek. Trump totiž nedlouho poté uvalil na Indii clo ve výši 27 %, což je mnohem více, než kolik platí například Čína.
Dalším zlomovým okamžikem byla krize v Kašmíru, kde indičtí vojáci reagovali na teroristický útok nálety na Pákistán. Následoval rychlý a nepředvídatelný konflikt mezi oběma jadernými mocnostmi, který skončil dohodou o příměří.
Donald Trump se však okamžitě prohlásil za mírotvůrce, což vyvolalo v Indii velkou nevoli. Indie vždy trvala na tom,, že spor o Kašmír je nutné vyřešit bilaterálně, bez zásahu třetí strany. Trump však prohlásil, že bude mezi stranami vyjednávat, což indické vedení nemohlo přijmout.
Napětí eskalovalo, když Pákistán nominoval Trumpa na Nobelovu cenu za mír za jeho údajnou roli při ukončení konfliktu. Trump proto požádal Narendru Módího, aby učinil totéž. Navíc po něm chtěl, aby se při cestě z jednání G7 v Kanadě zastavil ve Washingtonu a setkal se s pákistánským vojenským velitelem.
Módí obě žádosti razantně odmítl, což pravděpodobně vedlo k přerušení komunikace mezi oběma lídry. Trump následně potrestal Indii za nákup ruské ropy zvýšením cel na 50 % a odložením obchodních jednání.
Módiho vláda se tak nyní nachází v obtížné situaci. Nemůže se podvolit Trumpovu nátlaku, protože by to bylo vnímáno jako slabost. Přesto je závislá na USA, protože žádná jiná mocnost jí nemůže nabídnout tolik, co Spojené státy, pokud jde o trhy, investice, technologie a diplomatickou podporu.
Indie se proto snaží posílit vztahy s Ruskem a Čínou, které ale USA nemohou nahradit. Pokud se Indii nepodaří získat Trumpovu přízeň, čekají ji podle expertů velmi těžké roky.
