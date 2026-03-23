WP: Ruští agenti chtěli uskutečnit falešný pokus o atentát na Orbána, aby vyhrál volby

Podle informací, které získal deník The Washington Post, se ruské tajné služby pokoušejí drastickými metodami ovlivnit nadcházející dubnové volby v Maďarsku. Cílem operací je udržet u moci premiéra Viktora Orbána, který je pro Kreml klíčovým spojencem uvnitř NATO i Evropské unie. Ruská civilní rozvědka (SVR) totiž ve svých interních analýzách varuje, že Orbánova popularita v důsledku zhoršující se ekonomické situace prudce klesá a hrozí mu volební porážka.
Nejvíce zarážejícím bodem uniklé zprávy SVR je návrh strategie nazvané „Gamechanger“ (Změna hry). Ruští agenti v ní navrhovali inscenovat falešný pokus o atentát na Viktora Orbána. Podle dokumentu, jehož pravost potvrdily evropské zpravodajské služby, by takový incident vyvedl volební kampaň z racionální roviny sociálně-ekonomických otázek do roviny emocionální. Klíčovými tématy by se pak okamžitě stala státní bezpečnost a stabilita politického systému, což by Orbánovi pomohlo semknout voliče.
Ruští operátoři v dokumentu výslovně odkazují na atentát na Donalda Trumpa z července 2024. Ten tehdy vyvázl s lehkým zraněním, což vedlo k vlně solidarity, ikonickým fotografiím a okamžitému nárůstu preferencí. Kreml se domnívá, že podobný „emoční šok“ by mohl zvrátit nepříznivý trend i v Maďarsku, kde Orbán v průzkumech ztrácí na svého vyzyvatele Pétera Magyara. Magyar, bývalý člen vládní strany Fidesz, sází na protikorupční reformy a podle ruských analýz s ním není spokojeno už 52,3 % obyvatel, a to i v tradičně provládních venkovských oblastech.
Kromě radikálních plánů na falešný atentát Rusko v Maďarsku rozjelo masivní dezinformační kampaň na sociálních sítích. Jejím cílem je vykreslit Orbána jako jediného garanta národní suverenity. Podle bezpečnostních úředníků tyto aktivity přímo v Budapešti koordinuje ruský diplomat Tigran Garibian, který pravidelně instruuje provládní maďarské novináře. Součástí operací je také diskreditace opozičních kandidátů pomocí umělé inteligence, například vytvářením falešných videí nebo kompromitujících materiálů.
Maďarská vláda naopak v posledních týdnech stupňuje rétoriku o vnějších hrozbách. Orbán obvinil Ukrajinu, že plánuje fyzické útoky na jeho rodinu, a pohrozil vysláním vojsk k ochraně energetické infrastruktury. Napětí mezi Budapeští a Kyjevem je na bodu mrazu i kvůli tomu, že Maďarsko blokuje unijní půjčku pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur. Ukrajinský prezident Zelenskyj v reakci na Orbánovo chování dokonce prohlásil, že by mohl předat premiérovu adresu ukrajinským ozbrojeným silám.
Zpravodajské služby poukazují na to, jak hluboko sahá ruský vliv v maďarských státních strukturách. Vyšlo najevo, že ruskí hackeři měli dlouhodobě přístup do sítí maďarského ministerstva zahraničí. Ministr Péter Szijjártó navíc podle svědectví pravidelně telefonoval svému ruskému protějšku Sergeji Lavrovovi přímo z přestávek jednání EU, aby mu podal „živý report“ o tom, co se v Bruselu projednává. Moskva tak měla u stolu s evropskými lídry de facto svého zástupce.
Vztah mezi Orbánem a Putinem má podle analytiků silný ekonomický základ. Maďarsko je kriticky závislé na ruské energii, která do země proudí přes různé prostředníky napojené na Orbánovy blízké spojence. Obrovské zisky z těchto obchodů končí v rukou lidí, jako je Lörinc Mészáros, nejbohatší Maďar a Orbánův přítel z dětství, který své jmění veřejně připisuje „Bohu, štěstí a Viktoru Orbánovi“. Dalším pilířem je dostavba jaderné elektrárny Paks II ruským Rosatomem, financovaná ruskou státní půjčkou.
V rámci volebního boje se Orbán snaží prezentovat jako „kandidát míru“, zatímco Magyara označuje za loutku Bruselu a představitele „strany války“, která chce Maďarsko zatáhnout do konfliktu na Ukrajině. V Budapešti roste nervozita a panují obavy, že pokud Orbán volby nevyhraje, mohl by výsledky s pomocí Ruska zpochybnit. Podle bývalého zástupce šéfa maďarské rozvědky Andráse Telkese udělá Rusko cokoli, aby si Maďarsko ve své sféře vlivu udrželo.
Situaci v Maďarsku pozorně sledují i Spojené státy. Zatímco Trump Orbánovi vyjádřil „naprostou a totální podporu“, současná administrativa je k budapešťskému režimu kritická. Kvůli Orbánově blokování iniciativ EU a problémům s právním státem Brusel Maďarsku pozastavil dotace, což dále drtí tamní ekonomiku a dává opozici silné argumenty o korupci a neschopnosti vlády.
Zda se Kreml nakonec odhodlá k realizaci plánu „Gamechanger“, zůstává nejasné. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov označil dokumenty za hoax. Nicméně samotná existence takových návrhů v interních zprávách ruské rozvědky ukazuje, jak daleko je Moskva ochotna zajít, aby neztratila svého nejdůležitějšího koně v evropské politice.
