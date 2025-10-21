Z prezidenta trestancem. Nicolas Sarkozy nastoupil do vězení

Libor Novák

21. října 2025 10:46

Nicolas Sarkozy
Nicolas Sarkozy Foto: France24.com

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy dorazil do pařížské věznice La Santé, aby zahájil výkon svého pětiletého trestu odnětí svobody. Jakmile Sarkozy dorazil, novináři zaslechli volání od vězňů z cel, kteří na něj křičeli "Vítej, Sarkozy!" a "Sarkozy je tady!".

Před svým nástupem do věznice La Santé zveřejnil na sociální síti X vzkaz, ve kterém zdůraznil svou nevinu. "Zavírají nevinného muže," napsal ve svém příspěvku. Dodal, že nepožaduje žádné výhody ani laskavosti. Na závěr vyjádřil přesvědčení, že "pravda zvítězí". Navzdory svému odvolání proti rozsudku musel Sarkozy nastoupit do vězení a zahájit tak svůj trest.

Nicolas Sarkozy, kdysi energický a kontroverzní lídr, který sliboval transformaci Francie, byl odsouzen k pěti letům odnětí svobody. Trest souvisí s trestným spiknutím, které bylo spojeno s nelegálním financováním jeho kampaně z Libye. Pro Sarkozyho, který od svého odchodu z funkce v roce 2012 čelil mnoha právním bitvám, se jedná o ohromující pád. Stává se prvním francouzským exprezidentem po desetiletích, který má nastoupil do vězení.

Rozsudek znamenal pro Sarkozyho dramatický zvrat. Týká se spiknutí s cílem získat finanční prostředky pro jeho kampaň v roce 2007 od tehdejšího libyjského vůdce Muammara Kaddáfího. Sedmdesátiletý Sarkozy měl právní problémy od prohry ve volbách v roce 2012 a byl již dříve odsouzen ve dvou samostatných případech, kdy se mu však podařilo vyhnout se vězení.

"Převezmu své povinnosti, budu se řídit soudními obsílkami, a pokud absolutně chtějí, abych spal ve vězení, budu spát ve vězení, ale se vztyčenou hlavou," řekl novinářům po vynesení verdiktu. Dodal, že je nevinný a označil nespravedlnost za skandál. Prohlásil, že se nebude obviňovat z něčeho, co neudělal, a že nenávist vůči jeho osobě "rozhodně nezná mezí".

Toto drama a vzdor jsou pro Sarkozyho typické. Někteří jeho příznivci na pravici ho stále vidí jako dynamického spasitele země, zatímco odpůrci v něm spatřují vulgárního populistu zapleteného do korupce.

Sarkozy se narodil 28. ledna 1955. Tento fotbalový fanatik a nadšenec do cyklistiky je poněkud netypickým francouzským politikem. Je synem maďarského přistěhovalce a má právnický titul. Na rozdíl od většiny svých vrstevníků však nenavštěvoval exkluzivní École Nationale d'Administration, což je tradiční líheň budoucích francouzských lídrů.

Prezidentem se stal ve věku 52 let v roce 2007 a zpočátku do francouzské politiky vnesl tolik potřebnou dávku dynamiky. Výrazně se prosadil na mezinárodní scéně a získal si korporátní svět. Zaujal tvrdý postoj k imigraci, bezpečnosti a národní identitě.

Jeho prezidentský mandát byl ale zastíněn finanční krizí v roce 2008. Z Elysejského paláce odešel s nejnižší popularitou ze všech poválečných francouzských lídrů do té doby. Ve Francii je stále živá vzpomínka na jeho návštěvu zemědělské výstavy v Paříži v roce 2008, kde mu jeden muž odmítl potřást rukou. Sarkozy mu tehdy řekl: "Ztrať se, blbečku."

V roce 2012 se mu nepodařilo získat druhý mandát. V druhém kole jej porazil socialista François Hollande. Tato porážka, kvůli níž zůstává zahořklý i více než deset let poté, z něj udělala prvního prezidenta od Valéryho Giscarda d'Estainga (1974–1981), kterému byl odepřen druhý mandát. Tehdy Sarkozy pronesl slavný slib: "Už o mně neuslyšíte."

Tato předpověď se ukázala jako nepravdivá. Vrátil se do politiky, což se pojilo i s jeho sňatkem s hudební a modelingovou hvězdou Carlou Bruniovou. Ovšem jeho pokus o návrat do popředí skončil, když se mu v roce 2017 nepodařilo získat nominaci vlastní strany pro další prezidentskou kandidaturu.

Série právních problémů zanechala Sarkozyho v roli spíše zákulisního politického hráče. Zůstal sice daleko od světel reflektorů, ale zachoval si vliv na pravici. Je také známo, že se setkává se současným prezidentem Emmanuelem Macronem. Sarkozyho nicméně provází řada nechtěných prvenství: zatímco jeho předchůdce a mentor Jacques Chirac byl rovněž odsouzen za korupci, Sarkozy se stal prvním poválečným bývalým francouzským prezidentem, který byl odsouzen dvakrát a první, komu byl formálně vyměřen trest vězení.

Sarkozy, který již byl zbaven nejvyššího francouzského vyznamenání Řádu čestné legie, se nyní stane první hlavou francouzského státu, která nastoupí do vězení, od dob Philippa Pétaina, nominálního vůdce Francie během nacistické okupace.

Nicolas Sarkozy

