Začátek Orbánova konce? Magyar zacílil na mladé voliče, ti touží po svobodné zemi

Maďarsko se nachází na prahu zásadních parlamentních voleb a v ulicích Budapešti je cítit napětí, které mnozí mladí voliči popisují jako historický okamžik. Po šestnácti letech neotřesitelné vlády Viktora Orbána se formuje nová generace, která vyrostla v systému takzvané „iliberální demokracie“ a nyní touží po radikální změně. Pro dvacetiletého Ákose a jeho vrstevníky nejde jen o politiku, ale o samotnou možnost vybudovat si v rodné zemi budoucnost.
Ákosovi byly čtyři roky, když se Orbán v roce 2010 chopil moci. Dnes patří k takzvané „generaci Orbán“, která dospívala v době, kdy Maďarsko propadalo v žebříčcích svobody tisku a stalo se podle některých ukazatelů nejvíce korupcí zatíženou zemí Evropské unie. Mladí lidé, kteří půjdou 12. dubna poprvé k volebním urnám, jsou nyní hlavní silou, která by mohla dlouholetého premiéra sesadit.
Průzkumy veřejného mínění naznačují, že až 65 % voličů mladších třiceti let plánuje hlasovat proti současné vládě. Tento masivní odklon od vládní strany Fidesz je jedním z nejvýraznějších rysů aktuální kampaně. Studenti jako dvaadvacetiletý Boldi si stěžují na nedostatek příležitostí a zastavenou sociální mobilitu. Podle nich strana, která měla šestnáct let na to, aby věci zlepšila, situaci pouze zhoršila.
Hlavním vyzyvatelem Viktora Orbána se stal Péter Magyar, bývalý vysoce postavený člen Fideszu, který nyní vede opoziční stranu Tisza (Respekt a svoboda). Magyarovi se podařilo oslovit mladé lidi způsobem, který vládní strana zcela opomněla. Zatímco Orbán láká voliče na státní příspěvky pro prvorodičky nebo daňové úlevy, Magyar s mladými jedná jako s aktivními politickými partnery a zve je k přímé účasti na změně.
Tento rozdíl je patrný i v digitálním prostoru. Na sociálních sítích, jako je TikTok, se šíří videa mladých žen tančících na Magyarovy projevy nebo ukazujících manikúru v barvách jeho strany. Nezávislí novináři a opoziční politici se naučili využívat tyto platformy k obcházení tradičních médií, která jsou z 80 % pod kontrolou vládních loajalistů. U Fideszu podobná organická podpora ze strany mládeže prakticky neexistuje.
Současná kampaň proti sobě staví dvě zcela odlišné vize budoucnosti. Fidesz se snaží voliče přesvědčit, že největším nepřítelem země je Ukrajina a že pouze Orbán je zárukou bezpečnosti. Oproti tomu strana Tisza se zaměřuje na ekonomickou stagnaci, rozpadající se sociální služby a všudypřítomnou korupci. Čtyřiadvacetiletá Betti, která pracuje jako pokladní, vnímá rostoucí životní náklady každý den a vládní propagandu o hrozbě z Ukrajiny považuje za depresivní.
Někteří mladí voliči však přiznávají, že jejich podpora Magyarovi není bezvýhradná. Jedenadvacetiletý student režie Jani otevřeně říká, že s lídrem opozice nijak nesympatizuje, ale vnímá ho jako jedinou reálnou možnost, jak svrhnout současný systém. Pro mnoho studentů je tak hlas pro stranu Tisza spíše strategickou volbou než vyjádřením hlubokého přesvědčení.
Navzdory silnému odporu mládeže zůstává výsledek nejistý. Orbán se stále těší masivní podpoře mezi lidmi staršími 65 let a obyvateli venkova. Opozice má také obavy z volebního systému, který byl v průběhu let upraven tak, aby výrazně zvýhodňoval vládnoucí stranu. Spekuluje se o účelovém překreslování volebních obvodů i o kupování hlasů, což jsou obvinění, která provázela už minulé volby.
Mezi mladými lidmi panuje i nervozita z toho, jak by Orbán mohl reagovat na případnou porážku. Obávají se, že se moci nevzdá bez boje, a spekulují o možných odvetných krocích. Zároveň si nedělají iluze o tom, že by se Maďarsko po případné změně vlády vzpamatovalo rychle. Uvědomují si, že země je po letech současného vedení v takovém stavu, že příští roky budou těžké bez ohledu na to, kdo vyhraje.
Přesto v budapešťských kampusech převládá opatrný optimismus. Ákos, který sní o tom, že bude v Maďarsku učit, doufá, že se po volbách podaří zmírnit hluboké rozdělení společnosti. Touží po tom, aby Maďaři přestali jeden druhého vnímat jako nepřátele a začali společně pracovat na tom, aby se jejich vlast stala lepším místem pro život.
Zda se mladé generaci podaří ukončit šestnáctiletou éru Viktora Orbána, se ukáže již za několik dní. Jasné je však jedno: Maďarsko se změnilo a mladí lidé již nechtějí být jen pasivními diváky v zemi, kterou mají jednou zdědit. Jejich volání po změně je hlasité a poprvé za dlouhou dobu se zdá, že má reálnou šanci být vyslyšeno.
Zdroj: Libor Novák
