Žádná schůzka Putina se Zelenským se nechystá, řekl Lavrov

Jakub Jurek

Jakub Jurek

22. srpna 2025 16:05

Sergej Lavrov a Vladimir Putin
Sergej Lavrov a Vladimir Putin Foto: Kremlin.ru

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov odmítl spekulace o možné schůzce mezi šéfem Kremlu Vladimirem Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Americký prezident Donald Trump mezitím získal pochvalu od spojence Kremlu, běloruského lídra Alexandra Lukašenka, realita v terénu však naznačuje, že Putin nemá zájem na skutečném urovnání konfliktu.

Nejvyšší ruský diplomat zdůraznil, že schůzka Zelenského s Putinem zatím neproběhne z důvodu nedostatečných příprav. „Žádná schůzka se neplánuje. Putin bude připraven se se Zelenským setkat, pokud bude připraven program summitu. Tento program zatím není vůbec připraven,“ informoval Lavrov podle ruské agentury TASS. Řekl to navzdory tomu, že americký prezident už téměř týden říká pravý opak a v pondělí dokonce tvrdil, že se schůzka odehraje v rámci příštích dvou týdnů. 

Naopak běloruský vůdce Alexander Lukašenko mezitím pochválil Trumpa za to, že se zprostředkování ujal. „Sehrál během jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o Ukrajině na Aljašce roli prostředníka, a to velmi elegantně,“ uvedl.

Podle Lukašenka není správné tvrdit, že Trump selhal. „Proč vinit Trumpa za to, že nepřinesl konkrétní výsledky? Putin mohl řešit konkrétní otázky, ale záměrně zvolil diplomatický přístup. Trump mě ale překvapil. Svou roli zahrál skvěle, navzdory všem očekáváním,“ vylíčil.

Týden po summitu prezidenta Spojených států a ruského vládce na Aljašce, který měl podle Bílého domu znamenat průlom v mírovém úsilí, se realita nezměnila. Rusko pokračuje v útocích na Ukrajinu a Moskva trvá na podmínkách, které jsou z pohledu Kyjeva i mezinárodního práva nepřijatelné. Americká diplomacie působí nejednotně a váhavě, zatímco Kreml dál takticky prodlužuje konflikt. Skutečné mírové řešení je stále v nedohlednu.

Ruský prezident požaduje, aby se Ukrajina stáhla z celého východního Donbasu, formálně se vzdala ambice vstoupit do NATO a zakotvila trvalou neutralitu. Další podmínkou je zákaz působení západních vojenských sil na jejím území, jak informoval server Guardian. Na oplátku Moskva nabízí zmrazení frontové linie na jihu země a naznačuje ochotu ustoupit z menších částí jiných okupovaných oblastí. Jde však spíše o taktickou rétoriku než o skutečný ústupek – ve své podstatě návrh nadále legitimizuje výsledky agresivní války.

Ukrajinský postoj zůstává konzistentní, prezident Zelenskyj upozorňuje, že Donbas je klíčovým pilířem obrany země, jehož ztráta by znamenala oslabení celé bezpečnostní architektury státu. Stejně tak je nepřijatelné vzdát se aspirace na členství v NATO, které je zakotveno v ústavě a považováno za jedinou spolehlivou bezpečnostní garanci proti budoucím ruským útokům.

před 6 hodinami

Západní vojáci nejsou samospásné řešení. Ukrajinci musí i nadále spoléhat hlavně sami na sebe

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov žádá, aby se Moskva podílela na bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu. Jinak je podle něj nelze brát vážně. Pro Západ i Kyjev jsou takovéto návrhy nepřijatelné, protože by v praxi znamenaly ruské právo veta. Jenže právě tato neústupnost může prodloužit válku na roky. Kreml věří, že Ukrajinu zlomí dřív, než se rozpadne režim Vladimira Putina. Západ si teď musí promyslet, jestli ještě je schopen vydržet další dlouhé roky konfliktu. 
Sergej Lavrov na summitu Rusko Afrika 2023

Právo veta. Rusko se chce podílet na bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov ve středu prohlásil, že Moskva nebude akceptovat žádné bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, pokud nebude sama jejich součástí. Výrok, který zazněl po setkání s jeho jordánským protějškem, vyvolal pobouření mezi západními a ukrajinskými činiteli, kteří považují ruskou podmínku za neakceptovatelnou. 

Sergej Lavrov Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) Vladimír Putin válka na Ukrajině Rusko Ukrajina

Francie, Německo, Británie či Turecko společně s USA hledají podobu bezpečnostních garancí pro Ukrajinu, avšak konkrétní parametry zůstávají nejasné. Emmanuel Macron varoval, že příštích patnáct dní bude rozhodujících, zatímco Donald Trump sice slíbil americkou účast, ale vyloučil přímé nasazení vojáků. Kyjev žádá nákup zbraní a odkup dronů, Moskva hrozí eskalací a uvnitř NATO přetrvávají rozpory. Bez jasného rámce a podpisu dohody mohou být sliby pouze iluzorní ochranou.

