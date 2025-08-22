Žádná schůzka Putina se Zelenským se nechystá, řekl Lavrov

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov odmítl spekulace o možné schůzce mezi šéfem Kremlu Vladimirem Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Americký prezident Donald Trump mezitím získal pochvalu od spojence Kremlu, běloruského lídra Alexandra Lukašenka, realita v terénu však naznačuje, že Putin nemá zájem na skutečném urovnání konfliktu.
Nejvyšší ruský diplomat zdůraznil, že schůzka Zelenského s Putinem zatím neproběhne z důvodu nedostatečných příprav. „Žádná schůzka se neplánuje. Putin bude připraven se se Zelenským setkat, pokud bude připraven program summitu. Tento program zatím není vůbec připraven,“ informoval Lavrov podle ruské agentury TASS. Řekl to navzdory tomu, že americký prezident už téměř týden říká pravý opak a v pondělí dokonce tvrdil, že se schůzka odehraje v rámci příštích dvou týdnů.
Naopak běloruský vůdce Alexander Lukašenko mezitím pochválil Trumpa za to, že se zprostředkování ujal. „Sehrál během jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o Ukrajině na Aljašce roli prostředníka, a to velmi elegantně,“ uvedl.
Podle Lukašenka není správné tvrdit, že Trump selhal. „Proč vinit Trumpa za to, že nepřinesl konkrétní výsledky? Putin mohl řešit konkrétní otázky, ale záměrně zvolil diplomatický přístup. Trump mě ale překvapil. Svou roli zahrál skvěle, navzdory všem očekáváním,“ vylíčil.
Týden po summitu prezidenta Spojených států a ruského vládce na Aljašce, který měl podle Bílého domu znamenat průlom v mírovém úsilí, se realita nezměnila. Rusko pokračuje v útocích na Ukrajinu a Moskva trvá na podmínkách, které jsou z pohledu Kyjeva i mezinárodního práva nepřijatelné. Americká diplomacie působí nejednotně a váhavě, zatímco Kreml dál takticky prodlužuje konflikt. Skutečné mírové řešení je stále v nedohlednu.
Ruský prezident požaduje, aby se Ukrajina stáhla z celého východního Donbasu, formálně se vzdala ambice vstoupit do NATO a zakotvila trvalou neutralitu. Další podmínkou je zákaz působení západních vojenských sil na jejím území, jak informoval server Guardian. Na oplátku Moskva nabízí zmrazení frontové linie na jihu země a naznačuje ochotu ustoupit z menších částí jiných okupovaných oblastí. Jde však spíše o taktickou rétoriku než o skutečný ústupek – ve své podstatě návrh nadále legitimizuje výsledky agresivní války.
Ukrajinský postoj zůstává konzistentní, prezident Zelenskyj upozorňuje, že Donbas je klíčovým pilířem obrany země, jehož ztráta by znamenala oslabení celé bezpečnostní architektury státu. Stejně tak je nepřijatelné vzdát se aspirace na členství v NATO, které je zakotveno v ústavě a považováno za jedinou spolehlivou bezpečnostní garanci proti budoucím ruským útokům.
Související
Bod zlomu na Ukrajině. Začíná hra o to, kdo se zlomí jako první
Právo veta. Rusko se chce podílet na bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu
Sergej Lavrov , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , Vladimír Putin , válka na Ukrajině , Rusko , Ukrajina
Aktuálně se děje
před 8 minutami
Žádná schůzka Putina se Zelenským se nechystá, řekl Lavrov
před 21 minutami
Víkendové počasí bude na léto chladnější. Ráno padnou teploty místy až k nule
před 1 hodinou
Severokorejci po boku Rusů vysílají jasnou zprávu. Západ se musí probudit
před 1 hodinou
Putin nás chce vlákat do pasti, varuje šéfka unijní diplomacie Kallasová
před 2 hodinami
Otevřou se brány pekla. Izraelský ministr radí Hamásu, co může udělat
před 3 hodinami
Bod zlomu na Ukrajině. Začíná hra o to, kdo se zlomí jako první
před 4 hodinami
Na Strakonicku utekl chovateli býk. Policie ho hledá a před zvířetem varuje
před 4 hodinami
Družbou opět neproudí ropa. Szijjártó se čílí, ukrajinské drony byly úspěšné
před 5 hodinami
Netanjahu chce jednat o propuštění všech rukojmích. Válka pro tuto chvíli pokračuje
před 6 hodinami
Čeští řidiči dostávají dobré zprávy. Ceny klesají, může za to i ruská ropa
před 6 hodinami
Západní vojáci nejsou samospásné řešení. Ukrajinci musí i nadále spoléhat hlavně sami na sebe
před 7 hodinami
Mír v nedohlednu. Rusové neslevují z požadavků, které Kyjev nemůže akceptovat
před 7 hodinami
Porazit Rusko může být nemožné, naznačil Trump. Zelenskyj reaguje
před 9 hodinami
Počasí se o víkendu citelně ochladí. Teploty klesnou pod 20 stupňů
včera
Rusko je ochotné hovořit o jednáních, do uspořádání summitu se ale nežene
včera
Politico: Evropa slibuje Ukrajině bezpečnostní záruky. Sama ale neví, jak je dodržet
včera
The Guardian: Izrael v Gaze zabil pětkrát více civilistů než bojovníků Hamásu
včera
Izraelští vojáci se připravují na rozsáhlý útok na Gazu. Čelí ale zásadnímu problému
včera
Marný pokus a krátký útěk. Policie vyšetřuje přepadení banky
včera
Nejistota ohledně bezpečnostních záruk pro Ukrajinu je zdrcující. Kvůli Rusku i USA
Francie, Německo, Británie či Turecko společně s USA hledají podobu bezpečnostních garancí pro Ukrajinu, avšak konkrétní parametry zůstávají nejasné. Emmanuel Macron varoval, že příštích patnáct dní bude rozhodujících, zatímco Donald Trump sice slíbil americkou účast, ale vyloučil přímé nasazení vojáků. Kyjev žádá nákup zbraní a odkup dronů, Moskva hrozí eskalací a uvnitř NATO přetrvávají rozpory. Bez jasného rámce a podpisu dohody mohou být sliby pouze iluzorní ochranou.
Zdroj: Jakub Jurek