Západ na zasedání Rady bezpečnosti OSN vyzval Rusko ke stažení z Ukrajiny

Moravskoslezský hejtman a poslanec Ivo Vondrák dnes opustil hnutí ANO, které dlouhodobě kritizuje. Řekl to po odpoledním jednání krajského předsednictva, které se mělo zabývat návrhem celostátního předsednictva na jeho vyloučení. V pozici hejtmana, kterou zastává od roku 2016, by ale chtěl Vondrák vydržet do konce funkčního období.