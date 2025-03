Zelenskyj: Chci dohodu o nerostech a mír. Příměří kvůli Putinovi nestačí

Zelenskyj zopakoval, že je Spojeným státům vděčný za veškerou podporou, a to konkrétně prezidentu Trumpovi, oběma stranám v Kongresu i americkému národu. "Americká pomoc byla klíčová a pomohla nám přežít. To chci přiznat. Navzdory složitému dialogu zůstáváme strategickými partnery. Ale musíme k sobě být upřímní, abychom opravdu porozuměli našim společným cílům," napsal na sociální síti.

Pro Kyjev je podle Zelenského podpora Trumpa zásadní. "Chce ukončit válku, ale nikdo nechce mír víc než my. My jsme ti, kdo žijí válkou na Ukrajině. Je to boj za naši svobodu, za naše přežití. Mluvíme o spravedlivém a trvalém míru - svobodě, spravedlnosti a lidských právech pro každého. Příměří s Putinem nebude fungovat. Porušil ho pětadvacetkrát za posledních deset let. Jediným řešením je opravdový mír," zdůraznil.

Ukrajina je podle svého lídra nadále připravena podepsat dohodu o nerostech, která by byla prvním krokem k bezpečnostním zárukám. "Ale nestačí to, potřebujeme víc. Příměří bez zámku je pro Ukrajinu nebezpečné. Bojujeme tři roky a ukrajinský národ potřebuje vědět, že je Amerika na naší straně," pokračoval ukrajinský prezident.

Kyjev podle něj nemůže změnit svůj postoj k Rusku. "Rusové nás zabíjejí. Jsou nepřítelem, to je realita, které čelíme," vysvětlil s tím, že do Washingtonu za Trumpem přijel, protože chce mír. "Naše situace je složité, ale nemůže jen tak přestat bojovat a nemít bezpečnostní záruky, že se Putin zítra nevrátí," konstatoval.

Ukrajina to bude mít bez Američanů složité, připustil Zelenskyj. "Ale nemůžeme ztratit vůli, svobodu, lidi. Nikdo nechce další vlnu okupace. Pokud nemůžeme být přijati do NATO, potřebuje jinou jasnou strukturu bezpečnostních záruk od našich spojenců v USA," sdělil.

Evropa je podle Zelenského připravena pomoci s financováním ukrajinské armády. "Válka jako taková je příliš dlouhá. Nemáme dostatek zbraní, abychom je úplně vytlačili. Chci, aby USA stály jasně na naší straně," podotkl.

"Náš vztah s americkým prezidentem je víc než jen o dvou lídrech. Je to historické a pevné pouto mezi našimi národy. Proto vždy začínám projevy vděčnosti od našeho národa k americkému národu. Jsme opravdu vděční. Chceme silné vztahy s Amerikou a doufáme, že se jich dočkáme," dodal Zelenskyj.