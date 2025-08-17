Zelenskyj před cestou za Trumpem jedná s lídry zemí EU

17. srpna 2025 15:59

Volodymyr Zelenskyj v Praze
Volodymyr Zelenskyj v Praze Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Než ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyrazí do Bílého domu na schůzku s Donaldem Trumpem, účastní se virtuálního jednání s lídry zemí NATO. Setkání, které hostil francouzský prezident Emmanuel Macron, má za cíl připravit strategii pro zítřejší jednání ve Washingtonu. Na videohovoru jsou aktuálně přítomni také například britský premiér Keir Starmer, italská premiérka Giorgia Meloni a německý kancléř Friedrich Merz. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová sedí přímo vedle ukrajinského prezidenta.

Během tiskové konference novináři položili dotaz, zda je reálné začít s mírovými jednáními, aniž by došlo k příměří. Ursula von der Leyenová odpověděla, že nejdůležitější je "zastavit zabíjení". Podle ní by se měla uskutečnit třístranná schůzka za účasti Ukrajiny, Ruska a Spojených států. Uvedla také, že by měly být stanoveny jasné časové harmonogramy.

Zelenskyj s tímto postojem souhlasil a řekl, že je třeba "dotlačit" Rusko k opravdovým jednáním. Dodal, že je nutné sdílet veškeré zdroje s Donaldem Trumpem a usilovat o "trvalý mír". 

Ukrajinský prezident zdůraznil, že ústava země neumožňuje vzdát se území. O takových věcech by podle něj měli jednat pouze lídři Ukrajiny a Ruska na třístranném summitu. Zelenskyj řekl, že zatím nezná všechny požadavky Vladimira Putina, ale je jich prý tolik, že je není možné probrat pod tlakem bojů. Z toho důvodu je potřeba příměří, aby se mohlo rychle pracovat na konečné dohodě.

Dále Zelenskyj uvedl, že je důležité, aby Spojené státy souhlasily s poskytnutím bezpečnostních záruk Ukrajině po boku Evropy. „Potřebujeme, aby bezpečnost fungovala v praxi jako článek 5 NATO,“ řekl s odkazem na ustanovení NATO, podle kterého si členové navzájem pomohou v případě napadení.

Zelenskyj vyjádřil vděčnost Evropské unii za podporu, kterou Ukrajina dostává od začátku války. Uvedl, že je důležité, aby spolu mluvili, a aby "Washington byl s námi".

Ukrajinský prezident doufá, že pondělní návštěva Bílého domu bude produktivní. Na tiskové konferenci se ho jeden ukrajinský novinář zeptal, zda se obává opakování situace, kdy během únorové návštěvy v Oválné pracovně došlo k hádce.

Zelenskyj na to odpověděl, že chápe, že financování bezpečnostních záruk může poskytnout pouze Evropa, ale Spojené státy mohou nabídnout jiné věci. Dodal, že Ukrajina potřebuje také záruky, že Rusko nebude dále okupovat sousední území. 

Zelenskyj uvedl, že s Ursulou von der Leyenovou jednal o obraně. Poděkoval jí za pomoc s drony a za poslední kolo sankcí proti Rusku. „Sankce ukazují, že to myslíme vážně,“ dodal.

Zelenskyj a von der Leyenová také hovořili o situaci školáků, protože nový školní rok brzy začne. „Naše děti jsou naše budoucnost,“ zakončil Zelenskyj tiskovou konferenci.

Ursula von der Leyenová zdůraznila, že mezinárodní hranice nelze měnit silou a že o takových rozhodnutích může rozhodovat „Ukrajina a pouze Ukrajina“. Dodala, že dokud bude na Ukrajině docházet k krveprolití, Evropská unie bude pokračovat v sankcích proti Rusku.

Nebude to jen Zelenskyj. Za Trumpem poletí i Merz, Macron a další přední evropští lídři

