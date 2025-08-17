Zelenskyj před cestou za Trumpem jedná s lídry zemí EU

Než ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyrazí do Bílého domu na schůzku s Donaldem Trumpem, účastní se virtuálního jednání s lídry zemí NATO. Setkání, které hostil francouzský prezident Emmanuel Macron, má za cíl připravit strategii pro zítřejší jednání ve Washingtonu. Na videohovoru jsou aktuálně přítomni také například britský premiér Keir Starmer, italská premiérka Giorgia Meloni a německý kancléř Friedrich Merz. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová sedí přímo vedle ukrajinského prezidenta.
Během tiskové konference novináři položili dotaz, zda je reálné začít s mírovými jednáními, aniž by došlo k příměří. Ursula von der Leyenová odpověděla, že nejdůležitější je "zastavit zabíjení". Podle ní by se měla uskutečnit třístranná schůzka za účasti Ukrajiny, Ruska a Spojených států. Uvedla také, že by měly být stanoveny jasné časové harmonogramy.
Zelenskyj s tímto postojem souhlasil a řekl, že je třeba "dotlačit" Rusko k opravdovým jednáním. Dodal, že je nutné sdílet veškeré zdroje s Donaldem Trumpem a usilovat o "trvalý mír".
Ukrajinský prezident zdůraznil, že ústava země neumožňuje vzdát se území. O takových věcech by podle něj měli jednat pouze lídři Ukrajiny a Ruska na třístranném summitu. Zelenskyj řekl, že zatím nezná všechny požadavky Vladimira Putina, ale je jich prý tolik, že je není možné probrat pod tlakem bojů. Z toho důvodu je potřeba příměří, aby se mohlo rychle pracovat na konečné dohodě.
Dále Zelenskyj uvedl, že je důležité, aby Spojené státy souhlasily s poskytnutím bezpečnostních záruk Ukrajině po boku Evropy. „Potřebujeme, aby bezpečnost fungovala v praxi jako článek 5 NATO,“ řekl s odkazem na ustanovení NATO, podle kterého si členové navzájem pomohou v případě napadení.
Zelenskyj vyjádřil vděčnost Evropské unii za podporu, kterou Ukrajina dostává od začátku války. Uvedl, že je důležité, aby spolu mluvili, a aby "Washington byl s námi".
Ukrajinský prezident doufá, že pondělní návštěva Bílého domu bude produktivní. Na tiskové konferenci se ho jeden ukrajinský novinář zeptal, zda se obává opakování situace, kdy během únorové návštěvy v Oválné pracovně došlo k hádce.
Zelenskyj na to odpověděl, že chápe, že financování bezpečnostních záruk může poskytnout pouze Evropa, ale Spojené státy mohou nabídnout jiné věci. Dodal, že Ukrajina potřebuje také záruky, že Rusko nebude dále okupovat sousední území.
Zelenskyj uvedl, že s Ursulou von der Leyenovou jednal o obraně. Poděkoval jí za pomoc s drony a za poslední kolo sankcí proti Rusku. „Sankce ukazují, že to myslíme vážně,“ dodal.
Zelenskyj a von der Leyenová také hovořili o situaci školáků, protože nový školní rok brzy začne. „Naše děti jsou naše budoucnost,“ zakončil Zelenskyj tiskovou konferenci.
Ursula von der Leyenová zdůraznila, že mezinárodní hranice nelze měnit silou a že o takových rozhodnutích může rozhodovat „Ukrajina a pouze Ukrajina“. Dodala, že dokud bude na Ukrajině docházet k krveprolití, Evropská unie bude pokračovat v sankcích proti Rusku.
Související
Nebude to jen Zelenskyj. Za Trumpem poletí i Merz, Macron a další přední evropští lídři
Evropští lídři z Koalice ochotných dnes uspořádají konferenční hovor o schůzce Trumpa s Putinem
Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , Ursula von der Leyenová , Friedrich Merz (CDU) , Keir Starmer (labouristi) , Giorgia Meloniová , válka na Ukrajině
Aktuálně se děje
před 7 minutami
Zelenskyj před cestou za Trumpem jedná s lídry zemí EU
před 1 hodinou
Přežije Indie obchodní válku s USA? Trumpovy kroky jí mohou pomoci, nebo potopit
před 2 hodinami
Nebude to jen Zelenskyj. Za Trumpem poletí i Merz, Macron a další přední evropští lídři
před 4 hodinami
Evropští lídři z Koalice ochotných dnes uspořádají konferenční hovor o schůzce Trumpa s Putinem
před 5 hodinami
Izraelská armáda zahajuje odsun Palestinců z Gazy
před 6 hodinami
Zelenskyj: Neochota Ruska přistoupit na příměří komplikuje ukončení války
před 7 hodinami
Trump chce příští pátek schůzku Zelenského s Putinem
před 9 hodinami
Počasí bude příští týden chladnější. Tropy budou spíše výjimkou
včera
Výsledek summitu podle expertů: Putina bude propaganda oslavovat týdny, Ukrajinci prohráli, Evropa musí zbrojit
včera
Putin závěrem summitu pozval v angličtině Trumpa do Moskvy. Proč používá tlumočníky, když umí anglicky?
včera
První slova Putina po summitu: Přáli bychom si, aby boje skončily
včera
FT: Když se Ukrajina vzdá Doněcké a Luhanské oblasti, Putin zmrazí válku
včera
Políček Evropě i Ukrajině: Trump couvl z požadavku na příměří
včera
Opatrnost, rozčarování i naděje. Jak svět reaguje na schůzku Trumpa s Putinem?
včera
První vyjádření Trumpa po summitu: Příměří nestačí, musí být mírová dohoda
včera
CNN: Evropští lídři řešili s Trumpem bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, ve hře je obdoba článku 5
včera
Zelenskyj telefonoval s Trumpem a evropskými lídry. V pondělí poletí do Washingtonu
včera
Evropa reaguje na setkání Trumpa s Putinem. Kdyby to s mírem myslel vážně, neútočil by, zní z Česka
včera
Trump přímo neprohrál, Putin ale jasně zvítězil
včera
Bouřlivé počasí udeří už dnes. Meteorologové řekli, kde na něj dojde
Dnes naposledy platí výstraha na vysoké teploty, ale přidává se k ní varování před bouřkami. Po vlně veder by mnozí čekali, že budou výjimečné silné. Tentokrát ne. Bouřky se vyskytnou jen na malé části území a přinesou hlavně velmi lokální přívalové srážky, s menší pravděpodobností i malé kroupy, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Zdroj: Jan Hrabě