Zelenskyj prozradil, proč ukrajinská armáda postupuje v protiútoku pěšky

V červencových volbách do Poslanecké sněmovny by vedlo hnutí ANO s podporou 33 % hlasů, což je pokles o 2,5 procentního bodu oproti červnu. Druhá by byla ODS s 15 %, což je nárůst o jeden procentní bod. Vyplývá to z volebního modelu agentury Median.