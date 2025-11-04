Zemřel Dick Cheney, Bushův viceprezident a republikánský jestřáb

Lucie Podzimková

4. listopadu 2025 14:04

Dick Cheney
Dick Cheney Foto: The Washington Post

Americkou politickou scénu zasáhla v úterý smutná zpráva. Ve věku 84 let zemřel známý republikánský politik Dick Cheney, který byl v letech 2001 až 2009 viceprezidentem za vlády George W. Bushe. Bylo mu 84 let. Cheney podlehl komplikacím spojeným se zápalem plic a kardiovaskulárními problémy. 

O Cheneyho úmrtí informovala americká stanice NBC News, která jej označila za takzvaného jestřába a architekta války v Iráku. 

"Dick Cheney byl skvělým a dobrým mužem, který učil děti a vnoučata, aby milovali naši zemi a žili život odvážně, se ctí a láskou," uvedla rodina zesnulého v prohlášení. "Jsme vděční za všechno, co Dick Cheney udělal pro naši zem. A jsme poctěni, že jsme milovali a byli milováni tímto mužem," dodali pozůstalí. 

Cheney se do vrcholné americké politiky dostal už v 70. letech minulého století. Na konci roku 1975 se stal ředitelem kanceláře Bílého domu v rámci administrativy Geralda Forda. Od ledna 1979 se na deset let stal členem Sněmovny reprezentantů za Wyoming. 

V letech 1989 až 1993 byl po necelé čtyři roky ministrem obrany ve vládě prezidenta George H. W. Bushe. V čele Pentagonu tak stál v době, kdy Washington podnikl invazi do Panamy a provedl operaci Pouštní bouře (válka v Perském zálivu), kdy americká armáda se spojenci osvobodila Kuvajt. 

Vrchol politické kariéry přišel po prezidentských volbách v roce 2000, v nichž republikánský politik kandidoval v týmu s prezidentským kandidátem Georgem W. Bushem. Cheney pak osm let zastával funkci viceprezidenta. Končil jako jedna z nejméně populárních figur americké politiky. V závěru života byl kritikem současného prezidenta Donalda Trumpa.

