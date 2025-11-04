Americkou politickou scénu zasáhla v úterý smutná zpráva. Ve věku 84 let zemřel známý republikánský politik Dick Cheney, který byl v letech 2001 až 2009 viceprezidentem za vlády George W. Bushe. Bylo mu 84 let. Cheney podlehl komplikacím spojeným se zápalem plic a kardiovaskulárními problémy.
O Cheneyho úmrtí informovala americká stanice NBC News, která jej označila za takzvaného jestřába a architekta války v Iráku.
"Dick Cheney byl skvělým a dobrým mužem, který učil děti a vnoučata, aby milovali naši zemi a žili život odvážně, se ctí a láskou," uvedla rodina zesnulého v prohlášení. "Jsme vděční za všechno, co Dick Cheney udělal pro naši zem. A jsme poctěni, že jsme milovali a byli milováni tímto mužem," dodali pozůstalí.
Cheney se do vrcholné americké politiky dostal už v 70. letech minulého století. Na konci roku 1975 se stal ředitelem kanceláře Bílého domu v rámci administrativy Geralda Forda. Od ledna 1979 se na deset let stal členem Sněmovny reprezentantů za Wyoming.
V letech 1989 až 1993 byl po necelé čtyři roky ministrem obrany ve vládě prezidenta George H. W. Bushe. V čele Pentagonu tak stál v době, kdy Washington podnikl invazi do Panamy a provedl operaci Pouštní bouře (válka v Perském zálivu), kdy americká armáda se spojenci osvobodila Kuvajt.
Vrchol politické kariéry přišel po prezidentských volbách v roce 2000, v nichž republikánský politik kandidoval v týmu s prezidentským kandidátem Georgem W. Bushem. Cheney pak osm let zastával funkci viceprezidenta. Končil jako jedna z nejméně populárních figur americké politiky. V závěru života byl kritikem současného prezidenta Donalda Trumpa.
Související
10 exministrů obrany USA varuje: Armáda musí být ve volebním sporu neutrální
USA jako "temná strana"? Politolog varuje před válkami a anarchií
Dick Cheney , úmrtí , USA (Spojené státy americké)
Aktuálně se děje
před 9 minutami
Zemřel Dick Cheney, Bushův viceprezident a republikánský jestřáb
před 1 hodinou
Pavel si vážil jeho klidné autority. Duka výrazně ovlivnil dobu, uvedl prezident
před 1 hodinou
Tragédie zastavila provoz. Metro C srazilo člověka
před 2 hodinami
Útočník z vlaku možná pobodal i teenagera ve městě. Policie to prověřuje
před 3 hodinami
Masakr v Súdánu je vidět z vesmíru. Svět nadále sedí se založenýma rukama
před 3 hodinami
Babiš a Pavel budou v krizi spolupracovat, říká Ostrá. Prezidentské volby už nehrají roli
před 4 hodinami
Fiala si vážil statečnosti kardinála Duky. Byl to muž pevné víry, uvedl Babiš
před 5 hodinami
Mračková Vildumetzová končí v čele kraje. Zvolila jsem rodinu, vysvětlila
před 5 hodinami
V Praze ráno na jedné z linek nejezdilo metro. Důvodem byla závada
před 6 hodinami
Zemřel kardinál Dominik Duka: Muž, který vzdoroval režimu a vedl českou církev. Bylo mu 82 let
před 7 hodinami
Počasí bude o víkendu chladnější. Během dne naměříme i 5 stupňů
včera
Politico: Populista Babiš udělá z Česka černou ovci EU. Chce rozvrátit Green Deal
včera
Slovenskem otřásá skandální úmrtí: Pacientka nepřežila zákrok, lékař si z operace odskočil na tiskovou konferenci
včera
Ukrajina přeměnila útok drony na styl počítačových her. Revoluční systém válčení se šíří
včera
USA řeší skandální Trumpův rozhovor. Z 90 minut televize neodvysílala ani půl hodiny
včera
Nová Sněmovna se poprvé sešla. Okamuru předsedou zvolí nejdříve ve středu
včera
Tragickou nehodu na Vyškovsku nepřežil jeden z řidičů
včera
Trump nemůže vyjednat s Ruskem mír na Ukrajině, dokud nepochopí jednu věc
včera
Kardinál Duka je ve vážném stavu. Leží v Ústřední vojenské nemocnici
včera
Česko je blíž nové vládě. ANO podepsalo s partnery koaliční smlouvu
ANO, SPD a Motoristé podepsali koaliční smlouvu, která má vést ke vzniku příští vlády, v jejímž čele by měl jako premiér stanout Andrej Babiš. Ten byl v uplynulých dnech prezidentem pověřen sestavením vlády. Do funkce jejího předsedy ale ještě nebyl jmenován.
Zdroj: Jan Hrabě