Život v Pásmu Gazy jako postapokalyptický film: Ozbrojené gangy bojují o humanitární pomoc

Zdravotníci v nemocnici Násir v Khan Júnisu zažili minulý týden událost, která ilustruje, v jak hlubokém rozvratu se Pásmo Gazy po téměř dvou letech války ocitlo. Do nemocnice byl přivezen zraněný muž – člen jednoho z ozbrojených gangů, který se účastnil přestřelky kvůli pytlům mouky uloupeným z humanitárních konvojů. Krátce poté vtrhli do nemocnice ozbrojenci, napadli personál, rozbíjeli vybavení a podpálili auta. Střelba pokračovala, když se do konfliktu zapojili i členové jednotek ministerstva vnitra kontrolovaného Hamásem. Vzduchem po celou dobu kroužila izraelská bezpilotní letadla.