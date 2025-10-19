Zloději vykradli pařížský Louvre. Dovnitř se dostali motorovými pilami

Muzeum Louvre
Muzeum Louvre

Světově proslulé muzeum Louvre v Paříži se v neděli stalo terčem loupeže, při které ozbrojení lupiči odnesli historické šperky. Muzeum, které je nejnavštěvovanější na světě, muselo být z „výjimečných důvodů“ na celý den uzavřeno. K loupeži došlo v ranních hodinách, ačkoli muzeum bylo už otevřeno.

Lupiči se na místo dostali mezi 9:30 a 9:40 ráno místního času a jejich lupem se staly šperky. Podle informací policejního zdroje, který sleduje případ, je hodnota odcizených předmětů stále odhadována. Zdroje uvádí, že neznámý počet zlodějů dorazil na skútru a byli ozbrojeni malými motorovými pilami.

Pro vstup do muzea využili nákladní výtah, kterým se dostali přímo do místnosti, jež byla jejich cílem. Podle deníku Le Parisien pachatelé vnikli do rozlehlé budovy z fasády směřující k řece Seině, kde probíhají stavební práce.

Lupiči údajně použili nákladní výtah, aby získali přímý přístup do cílené místnosti v Galerii d’Apollon. Zde rozbili okna a podle listu Le Parisien ukradli „devět kusů ze sbírky šperků Napoleona a císařovny“.

Francouzská ministryně kultury Rachida Dati v neděli dopoledne potvrdila vloupání a uvedla, že při incidentu nebyl nikdo zraněn. „Probíhá vyšetřování. Jsem na místě spolu s týmy muzea a policií,“ napsala ministryně na sociální síti X. Louvre, který sloužil jako sídlo francouzských králů do konce 17. století, přivítal v loňském roce devět milionů návštěvníků.

Muzeum Louvre, ležící v Paříži, je největší na světě, s výstavní plochou téměř 73 000 metrů čtverečních, což je více než desetinásobek fotbalového hřiště.

Původně byl Louvre postaven v roce 1546 jako palác pro francouzskou královskou rodinu. První rezident, král František I., byl milovníkem umění a jeho záměrem bylo vystavovat zde svou sbírku. Následující panovníci královskou sbírku značně rozšiřovali. Král Ludvík XIV. například získal i uměleckou sbírku anglického krále Karla I. po jeho popravě.

Sbírka zůstávala převážně soukromá až do vypuknutí Francouzské revoluce v roce 1789. V roce 1793 se Louvre poprvé otevřel veřejnosti jako umělecká galerie. Dnes muzeum vystavuje více než 35 000 uměleckých děl, včetně slavného obrazu Mony Lisy od Leonarda da Vinciho, a denně přitahuje zhruba 30 000 návštěvníků.







