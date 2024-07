ANALÝZA | Největší mírová bezpečnostní operace v historii Francie. Co může ohrozit konání olympiády?

Paříž se podle slov místních změnila v obrovské sportoviště, lemované kilometry kovového plotu a policejními kontrolními stanovišti. Samotné centrum Paříže je místem s maximální ostrahou. Opatření budou částečně uvolněna až po skončení zahajovacího ceremoniálu, který je plánován na pátečních 19:30.

Kvůli masivním opatřením nyní trpí místní podnikatelé. Ztráty hlásí restaurace, kavárny či knihkupectví. „Takhle to dál nejde. Vláda si musí uvědomit naši těžkou situaci,“ prohlásil Yasir Jagafar, který běžně ve svém obchodě se suvenýry denně utrží 1800 eur, ale během omezení pouze 18 eur. „Francouzská vláda prověří možné kompenzace pro podnikatele,“ uvedl francouzský prezident Emmanuel Macron.

Současná „bezpečnostní operace“ zahrnuje největší mírové nasazení bezpečnostních složek v dějinách Francie. V Paříži v jednu chvíli hlídkuje až 75 000 policistů, vojáků a najatých strážců, informuje britská BBC. Úřady ale opakovaně klidní situaci – podle nich ta nejpřísnější opatření skončí po zahajovacím ceremoniálu na Seině.

Generál Lionel Catar má v Paříži na povel 5500 francouzských vojáků a opatření vnímá jako potřebná. „Neoznačil bych to za noční můru. Jsme soustředění a odhodláni. Operace se vyvinula z již existující Opération Sentinel,“ podotkl. Operace je podle BBC deset let starou reakcí na teroristické útoky islamistických skupin a jednotlivců.

Armáda své velitelství přesunula z městské periferie do budovy École Militaire poblíž Eiffelovy věže. „Máme odminovací týmy. Máme týmy psovodů. Máme systémy proti dronům, radary a potápěče hlídkující na řece Seině,“ vyjmenoval Catar.

Francie se inspirovala britskou zkušeností z olympijských her v Londýně roku 2012. Britská policie francouzským úřadům prý ochotně poradila. „Myslím, že jejich velitelství bylo poněkud daleko od centra města. Poradili nám, abychom byli blízko odpovědným politikům a policii,“ přiblížil francouzský generál.

Mezi Velkou Británií a Francií probíhala přímá vojenská spolupráce. Do Paříže přijeli pomoct strážci zákona právě z Anglie, objeví se ale i policisté ze Španělska, Německa, Jižní Koreje a Kataru. „Předpokládáme, že si hry přijede užít téměř půl milionu občanů Spojeného království. Je to poprvé, kdy jsme mohli tímto způsobem nasadit policisty na velkou akci v zahraničí,“ popsal šéf britského Národního policejního koordinačního centra Matt Lawler.

Francouzské úřady mají zvýšené obavy z teroristických útoků, podepisují se na nich i hybridní operace ze strany Ruské federace. „Zasahování a zkreslování informací neprovádí pouze Rusko, ale i další země, které pozorně sledujeme. Nejsme naivní. Doufáme, že olympijské příměří bude dodržováno.... všemi zeměmi,“ zdůraznil francouzský ministr vnitra Gerald Darmanin.

Americká stanice CNN připomněla tragické zkušenosti z letních olympijských her roku 1972, které pořádal německý Mnichov. Tehdy palestinská teroristická skupina Černé září zabila 11 izraelských sportovců a koučů. Výbuch bomby na olympiádě v Atlantě roku 1996 zabil jednu ženu a zranil přes sto lidí.

Francouzské bezpečnostní složky se na hry připravovaly dva roky. „Úřady pracovaly několik měsíců ve snaze předvídat, co by se mohlo stát, a jsou přesvědčeny, že ceremoniál bude bezpečný. Přísně kontrolovaná zóna podél břehů řeky bude před zahajovacím ceremoniálem uzavřena a každý, kdo do ní vstoupí, bude kontrolován,“ doplnil náměstek pařížského starosty pro bezpečnost Nicolad Nordman.

Podle něj je jediným přáním francouzských úřadů bezpečí fanoušků a sportovců. „Chceme, aby si lidé olympijské hry užili. Jednou z podmínek, aby si je pohli užít, je bezpečnost. Chceme ale také, aby se mohli pohybovat, aby si je mohli užít,“ vysvětlil Nordman.

Paříž má za sebou celou řadu tragédií. V listopadu roku 2015 ozbrojenci vyzbrojení puškami a výbušninami zaútočili na šest míst v metropoli, zabili 130 lidí a 494 jich zranili. Jen u stadionu Stade de France došlo ke třem explozím – a právě zde se budou letos konat atletické závody a zápasy v sedmičkovém rugby.

Bezpečnostní rady návštěvníkům nabízí například bezpečnostní firma Global Guardian. Podle jejího ředitele Daleho Bucknera má Francie spoustu nepřátel, kteří hry mohou ohrozit. „Vzhledem k jejich postavení ve světě a vzhledem ke kulturnímu prolínání náboženství a populace lidí z celého světa jako otevřené demokracie budou existovat odpůrci a příznivci, což vytváří třenice,“ popsal.

Bezpečnostní situaci zhoršují také nedávné parlamentní volby a třenice mezi levicí a pravicí. „Bezpečnostní složky tento týden zadržely příslušníka krajní pravice, který byl podezřelý, že chce během olympijských her spáchat násilnou akci. Tento muž měl v úmyslu zasáhnout během jedné z fází štafety s pochodní,“ přiblížil francouzský ministr vnitra Darmanin.

Francie podle něj zakázala účast na akcích spojenými s hrami až čtyřem tisícům osob. „Tato skupina zahrnuje příslušníky krajní levice a krajní pravice, radikální islamisty a osoby podezřelé z radikálního islamismu,“ vyjmenoval. Dodal, že úřady „věnují zvláštní pozornost“ ruským a běloruským občanům.

Další z velitelů francouzské armády Eric Chasboeuf označil hry za bezpečné. „Nikdy jsem neviděl tak obrovské a masivní bezpečnostní nasazení v našem hlavním městě, a to ani od tragického teroristického útoku, který nás postihl v roce 2015. Bude to naprosto bezpečné,“ poznamenal.

Šéf firmy Global Guardian Buckner přiblížil, že jednou z hrozeb pro bezpečné olympijské hry jsou i kybernetické útoky, které mohou ohrozit elektrické, komunikační nebo dopravní sítě v zemi. „Máme ofenzivní strategii a máme defenzivní strategii, které jsou prováděny každou vteřinu každého dne současně. Protože pokud to neuděláme ... uvidíte kybernetické narušení,“ připustil.

„Velkou změnou pro tuto olympiádu je, že podle mého názoru probíhá kybernetická válka každou vteřinu každého dne. Kybernetická válka bude probíhat po celou dobu olympijských her,“ uzavřel Buckner.

Letní olympijské hry oficiálně odstartují v pátek od 19:30, kdy se výpravy asi 200 zemí světa budou plavit po Seině v rámci pompézního zahajovacího ceremoniálu. Některé soutěže musely kvůli svému rozsahu odstartovat dříve – jde například o fotbal, sedmičkové rugby nebo lukostřelbu.