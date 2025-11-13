ANALÝZA | Patří Ukrajina do EU? Slib je jedna věc, problémů je ale tolik, že na ně ani Unie nemusí stačit

Jakub Jurek

Jakub Jurek

13. listopadu 2025 21:09

Kyjev
Kyjev Foto: Pixabay

Slib, že Ukrajina „patří do Evropy“, se dnes ukazuje jako možná unáhlený a příliš velkorysý. Summit ve Lvově sice potvrzuje politickou podporu Kyjevu, zároveň ale odhaluje tvrdou realitu: vstup země uprostřed války by zatížil obranný systém EU, rozpočet i institucionální stabilitu. Riziko kolapsu zemědělské politiky, přetrvávající korupce, organizovaný zločin a slabá sociální struktura vyvolávají zásadní pochybnosti, zda je Unie schopna integrovat stát takové velikosti a nároků. Evropě tak nezbývá než přiznat, že závazek učiněný v návalu solidarity může přesahovat její současné možnosti.

Ukrajinský Lvov bude ve dnech 10.–11. prosince hostit neformální zasedání ministrů pro evropské záležitosti členských států EU. Unie chce podle serveru Politico přímo na ukrajinském území potvrdit svou podporu pokračující snaze Kyjeva o vstup do evropského bloku, a to navzdory probíhajícímu ozbrojenému konfliktu.

Současně však summit odráží i narůstající institucionální komplikace. Přístupový proces Ukrajiny je fakticky zablokován Maďarskem, které odmítá odsouhlasit otevření jednotlivých kapitol přístupových jednání. Vzhledem k tomu, že zahájení těchto kapitol vyžaduje jednomyslný souhlas všech členských států, způsobilo maďarské veto úplnou paralýzu dalšího postupu.

Evropská unie proto hledá alternativní mechanismy, jež by umožnily posunout proces integrace kupředu i bez formálního otevření jednacích kapitol. Zvažovaná strategie tzv. „frontloadingu“ má Ukrajině umožnit plnit další etapy reformní agendy předem, aby po případném odstranění maďarské blokace mohla plynule pokračovat v přístupových krocích bez dalších zdržení.

Bude nutné bránit Ukrajinu?

Maďarská blokace přístupových kapitol představuje vážnou institucionální překážku, avšak v evropských hlavních městech dnes panuje rostoucí přesvědčení, že jde pouze o vrchol ledovce. Druhou, neméně závažnou vrstvou problému je samotný kontext, v němž se Ukrajina uchází o členství – tedy probíhající válka s Ruskou federací.

Lisabonská smlouva, jež definuje současnou podobu Evropské unie, obsahuje ustanovení o vzájemné obraně členských států. Článek 42(7) zavazuje Unii poskytnout napadené zemi „veškerou pomoc, kterou má k dispozici“, pokud se stane obětí ozbrojené agrese. Jde o závazek, který se sice interpretuje odlišně než článek 5 zakládající kolektivní obranu NATO, avšak zůstává významným právním i politickým závazkem.

Právě proto by vstup Ukrajiny do EU v době probíhající války vytvořil bezprecedentní situaci. Ukrajina není členem NATO, a tedy nepožívá ochrany hlavního bezpečnostního pilíře západního světa. Pokud by se však stala členem EU, jejímž obranným pilířem NATO de facto je, musely by evropské státy čelit otázce, zda ozbrojená agresi proti Kyjevu automaticky vyvolává povinnost kolektivní pomoci. To by mohlo EU vtáhnout do konfliktu s jadernou velmocí způsobem, na který Evropa není vojensky ani politicky připravena.

Rozdíly ve schopnostech jednotlivých armád jsou značné. Některé státy dlouhodobě podfinancovaly obranu, jiné teprve budují kapacity narušené desetiletími úspor. Výrobní linky evropského obranného průmyslu zůstávají pomalé a roztříštěné, přičemž zásoby munice a techniky jsou stále na hraně udržitelnosti. V této realitě by jakýkoli závazek bránit Ukrajinu na základě článku 42(7) znamenal radikální posun, a to nejen v oblasti strategických priorit, ale i v samotném pojetí role Evropské unie jako aktéra v oblasti bezpečnosti.

Z diplomatického pohledu by tak EU stála před nezáviděníhodnou volbou – buď respektovat své vlastní smlouvy a riskovat přímou konfrontaci s Ruskem, nebo ustanovení o vzájemné obraně relativizovat, čímž by sama podrývala právní závazky, na nichž stojí celá evropská integrace. V obou případech by šlo o krok s dalekosáhlým dopadem na kredibilitu bloků i vnitřní soudržnost Unie.

Je proto zřejmé, že bezpečnostní dimenze ukrajinské žádosti není pouze okrajovou poznámkou, ale jedním z ústředních problémů, které budou ovlivňovat tempo a podobu celého přístupového procesu. Vstup země, jež je aktivním bojištěm, není jen politickým rozhodnutím, nýbrž testem, zda je Evropská unie připravena nést důsledky svých vlastních závazků.

Zemědělství předčí i ruskou hrozbu

Další komplikace se neomezují pouze na politická veta či bezpečnostní závazky. Významnou překážkou je i samotná strukturální kompatibilita ukrajinské ekonomiky – zejména jejího mimořádně rozsáhlého zemědělství – s dnešním nastavením Společné zemědělské politiky EU (CAP).

Ta představuje největší položku evropského rozpočtu a je výsledkem desetiletí vyjednávání mezi tradičními agrárními mocnostmi, jako jsou Francie, Německo či Polsko. Její mechanismy stojí na stabilním rozsahu evropské zemědělské produkce a pečlivě vyvažují zájmy milionů farmářů napříč Unií.

Integrace Ukrajiny tento model zásadně naruší. Země disponuje zemědělskou plochou, která převyšuje kapacitu největších současných členů EU. Pokud by byla plně začleněna do stávajících dotačních schémat, vznikl by bezprecedentní tlak na rozpočet Unie. Financování milionů ukrajinských malých i velkých producentů by bylo v rámci současného systému sotva proveditelné.

Takový krok by nevyhnutelně nutil EU buď k dramatickému navýšení rozpočtu, k zásadní revizi celého dotačního rámce, nebo k razantnímu snížení podpory stávajícím členským státům. A žádný z těchto scénářů není politicky průchodný.

V krajním případě by Evropská unie musela opustit dnešní podobu CAP a nahradit ji úplně novým systémem, neboť stávající struktura jednoduše není konstruována na absorpci agrárního kolosu velikosti Ukrajiny. Z této perspektivy se otázka ukrajinského členství stává nejen geopolitickou volbou, ale také testem finanční, institucionální a politické udržitelnosti samotného evropského projektu.

Nekompatibilní stát?

Výrazné systémové překážky se však nekoncentrují pouze v oblasti zemědělství či bezpečnosti. Stejně závažným faktorem, který evropské vlády zvažují při úvahách o budoucím členství Ukrajiny, je dlouhodobá strukturální zátěž spojená s organizovaným zločinem, rozbujelou korupcí a nestabilní sociální politikou. Tyto fenomény nejsou marginálními problémy, ale určují samotný charakter ukrajinského státu a zásadně ovlivňují jeho kompatibilitu s evropským právním a institucionálním rámcem.

Ukrajina sice po roce 2014 provedla řadu protikorupčních reforem, zřídila specializované agentury a posílila dohled nad veřejnými zakázkami, avšak rozsah korupce zůstává mimořádný. Vysoká míra propojení státní správy s vlivovými skupinami, klientelismus a dlouhodobý vliv oligarchických struktur představují pro EU nejen reputační riziko, ale také potenciální narušení jednotného trhu. Přijetí země s takto křehkou správní kapacitou by znamenalo, že Unie bude muset nést náklady na robustní dohledové mechanismy, které by monitorovaly tok evropských prostředků a zajišťovaly vymahatelnost práva.

Podobně komplikovaná je oblast organizovaného zločinu. Ukrajina je významným tranzitním uzlem pro pašování lidí, zbraní a drog a její bezpečnostní složky – navzdory snahám o reformu – stále čelí výrazné infiltraci kriminálních sítí. Integrace takové země by vyžadovala masivní posílení policejní a justiční spolupráce, rozšíření mandátu agentur typu Europolu a vytvoření nákladných ochranných opatření na vnější hranici EU, která by se po vstupu Ukrajiny posunula o tisíce kilometrů na východ.

Neméně problematická je sociální oblast. Ukrajinský sociální systém je dlouhodobě podfinancovaný, nevyvážený a vykazuje extrémní nerovnosti. Sociální dávky jsou roztříštěné, penzijní systém je v hlubokém deficitu a míra chudoby zůstávala i před válkou výrazně vyšší než v kterékoli současné členské zemi EU. V případě členství by se Unie musela vyrovnat s masivními nároky na kohezi, strukturální podporu a vyrovnávací mechanismy – opatření, která jsou již dnes politicky kontroverzní a finančně nákladná.

Rekonstrukce nejen Ukrajiny, ale celé Evropy

Evropská unie tak stojí před rozhodnutím, jehož rozsah nemá v moderní historii evropské integrace obdoby. Ukrajina je v geopolitickém smyslu klíčová – její stabilita má přímý dopad na bezpečnost celého kontinentu – avšak její plné začlenění do Unie znamená zásah do samotných základů evropského politického, ekonomického a bezpečnostního systému. Nejde o dílčí úpravy, ale o potenciální rekonstrukci pilířů, na nichž evropský projekt stojí.

Vstup Ukrajiny by vyžadoval přenastavení evropské obranné politiky, zásadní proměnu finanční architektury a reformu klíčových mechanismů, od zemědělských dotací přes kohezní fondy až po kontrolu právního státu. Současně by musela EU zvládnout enormní nároky na dohled, vymáhání práva a správní integraci země, v níž přetrvávají hluboké strukturální slabiny.

K tomu všemu se přidává politická realita, kdy se členské státy musí rozhodnout, zda jsou ochotny nést rizika, která mohou zásadně proměnit jejich vlastní bezpečnostní i ekonomické prostředí. Evropská unie dlouhodobě deklaruje, že budoucnost Ukrajiny je v Evropě. Ale otázka, kterou nyní musí zodpovědět, zní: za jakých podmínek, s jakými náklady a s jakou mírou rizika je Unie připravena toto politické prohlášení naplnit?

Ať už bude výsledek jakýkoli, je zřejmé, že rozhodnutí o Ukrajině se stane precedentem, který určí podobu evropské integrace na celá desetiletí. Unie se ocitá na křižovatce, kde každá cesta znamená hluboké dopady – nejen pro Kyjev, ale pro všechny členské státy. Evropě tak nezbývá než jednat s maximální opatrností, realisticky zhodnotit své kapacity a čelit skutečnosti, že budoucnost evropského projektu bude definována právě odpovědí na ukrajinskou otázku.

před 6 hodinami

Zelenskyj vyhodil ministry zapletené do obřího korupčního skandálu

Související

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj vyhodil ministry zapletené do obřího korupčního skandálu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přistoupil k rázným opatřením s cílem potlačit rostoucí veřejné pobouření kvůli korupčnímu skandálu v energetickém sektoru. Zelenskyj odvolal dva ministry obviněné ze zapojení do rozsáhlého úplatkářského schématu a zároveň vyzval k uvalení sankcí na svého přítele a bývalého obchodního partnera, který je považován za organizátora celé aféry. 
Kyjev

Ukrajina se připravuje na nejhorší zimu od začátku války

Rodiny po celé Ukrajině se chystají na ještě těžší časy, na dlouhou a chladnou zimu, během které se ruský prezident Vladimir Putin pokusí dokončit svou invazi útoky na ukrajinské dodávky a sítě elektřiny. Již minulý víkend zanechal masivní útok drony a raketami velkou část země dočasně bez proudu. Ukrajinci teď snášejí pravidelné výpadky elektřiny, které trvají až šestnáct hodin denně. V zimě mohou teploty na Ukrajině klesnout až na –20 °C.

Více souvisejících

Ukrajina EU (Evropská unie)

Aktuálně se děje

před 12 minutami

Kyjev

Patří Ukrajina do EU? Slib je jedna věc, problémů je ale tolik, že na ně ani Unie nemusí stačit

Slib, že Ukrajina „patří do Evropy“, se dnes ukazuje jako možná unáhlený a příliš velkorysý. Summit ve Lvově sice potvrzuje politickou podporu Kyjevu, zároveň ale odhaluje tvrdou realitu: vstup země uprostřed války by zatížil obranný systém EU, rozpočet i institucionální stabilitu. Riziko kolapsu zemědělské politiky, přetrvávající korupce, organizovaný zločin a slabá sociální struktura vyvolávají zásadní pochybnosti, zda je Unie schopna integrovat stát takové velikosti a nároků. Evropě tak nezbývá než přiznat, že závazek učiněný v návalu solidarity může přesahovat její současné možnosti.

před 33 minutami

COP30

COP30: Pokud budeme pokračovat v těžbě uhlovodíků, lidstvo se samo vyhubí

Mezinárodní skupina aktivistů shromážděná v Belému, dějišti klimatického summitu COP30, vydala naléhavou výzvu k uzavření Smlouvy o postupném vyřazení fosilních paliv. Aktivisté naléhají na brazilské předsednictví, aby podnítilo země k ukončení éry uhlí, ropy a plynu, která je hlavní příčinou klimatické krize.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Prezident Trump

Trumpova bezohlednost odhalila jedno podstatné. Americká ekonomická hegemonie je spíše impozantní dům z papíru

Rekordní americký shutdown odkryl nejen politickou krizi, ale i hlubší problém – drahotu a nerovnost amerického zdravotního systému. Prezident Donald Trump využil rozpočtové paralýzy k nátlaku na demokraty a neváhal přitom sáhnout na potravinové lístky i mzdy federálních zaměstnanců. Zatímco miliony Američanů se ocitly bez jistoty jídla a zdravotní péče, Evropa zůstává připomínkou, že základní sociální bezpečí nemusí být luxusem, ale právem každého občana.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Jeffrey Epstein

Epsteinovy e-maily odhalují kontakty s šéfem Rady Evropy ohledně ruských představitelů

Nově zveřejněné dokumenty amerického Kongresu odhalují, že odsouzený sexuální delikvent a finančník Jeffrey Epstein komunikoval s tehdejším generálním tajemníkem Rady Evropy, Thorbjørnem Jaglandem, o navázání kontaktu s vysokými ruskými představiteli. Rada Evropy je přední evropská organizace pro lidská práva se sídlem ve Štrasburku, dohlížející na Evropský soud pro lidská práva (ECHR). 

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj vyhodil ministry zapletené do obřího korupčního skandálu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přistoupil k rázným opatřením s cílem potlačit rostoucí veřejné pobouření kvůli korupčnímu skandálu v energetickém sektoru. Zelenskyj odvolal dva ministry obviněné ze zapojení do rozsáhlého úplatkářského schématu a zároveň vyzval k uvalení sankcí na svého přítele a bývalého obchodního partnera, který je považován za organizátora celé aféry. 

před 7 hodinami

Evropský parlament

Evropský parlament couvá. Schválil mírnější klimatický cíl pro rok 2040

Poslanci Evropského parlamentu dnes schválili návrh na stanovení závazného cíle Evropské unie snížit emise skleníkových plynů do roku 2040 o 90 % ve srovnání s úrovní z roku 1990. Hlasování dopadlo ve prospěch kontroverzního cíle, kdy pro bylo 379 poslanců, proti 248 a 10 se zdrželo. Tento text, který je nyní stanoviskem Parlamentu, se do značné míry shoduje s pozicí, kterou členské státy EU schválily 5. listopadu.

před 7 hodinami

Sergej Lavrov

Italský deník odmítl publikovat rozhovor s Lavrovem. Moskva zuří

Mezi ruským ministerstvem zahraničí a italským deníkem Corriere della Sera došlo ke sporu ohledně rozhovoru s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem, který nebyl zveřejněn. Ruská strana to označuje za cenzuru, zatímco vedení italského deníku tvrdí, že Moskva předložila „nezměrný text plný obvinění a propagandistických tezí“ a odmítla novinářský dialog.

před 8 hodinami

Pray for Paris

Deset let po útocích v Paříži: Teroristická hrozba ve Francii se mění a radikalizovaní jedinci jsou stále mladší

Francouzská národní telefonní linka, určená pro hlášení osob s podezřením na radikalizaci, poskytla serveru France24 vzácný pohled na proměnu teroristické hrozby ve Francii. Policisté, kteří linku obsluhují, uvádějí, že deset let po útocích v Paříži z 13. listopadu 2015, k nimž se přihlásila skupina Islámský stát, se hrozba rozšiřuje i mimo islamistický extremismus a radikalizovaní jedinci jsou stále mladší.

před 9 hodinami

Školství

Školské odbory vyhlašují stávkovou pohotovost

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství dnes plánuje vyhlásit stávkovou pohotovost. Odboráři tak reagují na kritický stav, do kterého se regionální školství dostalo kvůli chybějícím schváleným finančním prostředkům. Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v rozpočtu stále schází téměř čtyři miliardy korun, konkrétně 3,7 miliardy korun, které jsou určeny na dofinancování regionálního školství za listopad a prosinec 2025.

před 10 hodinami

Marco Rubio na zápase UFC 316

Rubio: USA docházejí možnosti, jak dále uvalovat sankce na Rusko

Spojené státy americké minulý měsíc uvalily sankce na společnosti Rosněft a Lukoil i jejich dceřiné společnosti ve snaze snížit příjmy Ruska z ropy. Tyto příjmy jsou hlavním zdrojem financování války na Ukrajině a omezení by mělo zatlačit Moskvu k jednacímu stolu s cílem ukončit agresi Kremlu. Hlavní americký diplomat Marco Rubio nicméně ve středu pozdě večer prohlásil, že Spojeným státům docházejí možnosti, jak dále sankcionovat Rusko.

před 11 hodinami

Kyjev

Ukrajina se připravuje na nejhorší zimu od začátku války

Rodiny po celé Ukrajině se chystají na ještě těžší časy, na dlouhou a chladnou zimu, během které se ruský prezident Vladimir Putin pokusí dokončit svou invazi útoky na ukrajinské dodávky a sítě elektřiny. Již minulý víkend zanechal masivní útok drony a raketami velkou část země dočasně bez proudu. Ukrajinci teď snášejí pravidelné výpadky elektřiny, které trvají až šestnáct hodin denně. V zimě mohou teploty na Ukrajině klesnout až na –20 °C.

před 12 hodinami

Prezident Trump

Nové e-maily odhalují, že Jeffrey Epstein pečlivě sledoval Donalda Trumpa

Dokumenty, které ve středu zveřejnil Sněmovní výbor pro dohled, ukazují, že personál Jeffreyho Epsteina ho informoval o leteckém cestování Donalda Trumpa v souvislosti s Epsteinovou vlastní dopravou. Z dokumentů vyplývá, že zesnulý obchodník se sexem nadále sledoval zprávy o svém bývalém příteli i roky poté, co se jejich vztahy zhoršily. Zveřejnění zhruba 20 000 stránek od republikánských členů výboru přichází v době, kdy Trump stále bojuje s politickými následky jejich někdejšího přátelství a také s tím, že ministerstvo spravedlnosti nezveřejnilo dokumenty, jak dlouho sliboval během předvolební kampaně.

před 12 hodinami

Kongres USA

Nejdelší shutdown v historii Spojených států skončil

Prezident Trump podepsal balíček, který ukončil nejdelší shutdown v historii Spojených států, čímž oficiálně obnovil provoz federální vlády. K finálnímu schválení došlo několik hodin poté, co Sněmovna reprezentantů hlasovala poměrem 222 pro a 209 proti přijetí kompromisní dohody mezi republikány a umírněnými senátními demokraty. Tato dohoda zajišťuje financování vlády do ledna a některým klíčovým agenturám dokonce po zbytek fiskálního roku 2026.

před 14 hodinami

Počasí

Počasí se po víkendu změní a místy už může připomínat zimu

Relativně teplé podzimní počasí vydrží do poloviny listopadu, ale v příštím týdnu již nastane ochlazení. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Nejvyšší teploty po víkendu klesnou pod 10 stupňů, na horách může sněžit. 

včera

Vláda ČR

Fialova vláda a rozpočty. Ministři schválili peníze pro fond dopravní infrastruktury

Vláda v demisi na středečním zasedání rozhodla o návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na příští rok a souhlasila se záměrem přípravy projektu AI Gigafactory CZ, v němž se chce Česko v rámci EU ucházet o umístění jednoho z plánovaných velkokapacitních zařízení pro vývoj, trénování a provozování pokročilých modelů umělé inteligence.

včera

AC Sparta Praha, stadion na Letné

Plzeň i Sparta v pohárech bezbrankově remizovaly. Vyhrála pouze Olomouc

Ve čtvrtém kole Evropské ligy, respektive třetím kole Konferenční ligy se tři čeští fotbaloví zástupci postarali o vylepšení národního koeficientu na evropské scéně, jelikož všichni v zápasech bodovali. Jediným českým klubem, který zapsal vítězství, byla překvapivě Olomouc, která se představila v arménském Jerevanu, kde se utkala s tamním Noahem. Po prohře s Fiorentinou a remíze s Rakówem se Hanáci dočkali prvního letošního evropského triumfu. Sparta v Konferenční lize pouze doma remizovala s polským Rakówem. Bezbrankově skončil i duel Evropské ligy v Plzni, kam přijel turecký velkoklub Fenerbahce Istanbul.

včera

Nechtěl více otázek. Princ William prozradil, jak řekli dětem o nemocné mamince

Všemi milovaná princezna Kate před časem vyděsila Británii i svět, když oznámila, že má rakovinu. Pro tuto chvíli nemoc přemohla, ale rodina si prošla těžkým obdobím. Princ William nyní naznačil, že s dětmi se ohledně diagnózy jednalo narovinu. Na jeho slova upozornila BBC

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy