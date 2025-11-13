ANALÝZA | Patří Ukrajina do EU? Slib je jedna věc, problémů je ale tolik, že na ně ani Unie nemusí stačit

Slib, že Ukrajina „patří do Evropy“, se dnes ukazuje jako možná unáhlený a příliš velkorysý. Summit ve Lvově sice potvrzuje politickou podporu Kyjevu, zároveň ale odhaluje tvrdou realitu: vstup země uprostřed války by zatížil obranný systém EU, rozpočet i institucionální stabilitu. Riziko kolapsu zemědělské politiky, přetrvávající korupce, organizovaný zločin a slabá sociální struktura vyvolávají zásadní pochybnosti, zda je Unie schopna integrovat stát takové velikosti a nároků. Evropě tak nezbývá než přiznat, že závazek učiněný v návalu solidarity může přesahovat její současné možnosti.
Ukrajinský Lvov bude ve dnech 10.–11. prosince hostit neformální zasedání ministrů pro evropské záležitosti členských států EU. Unie chce podle serveru Politico přímo na ukrajinském území potvrdit svou podporu pokračující snaze Kyjeva o vstup do evropského bloku, a to navzdory probíhajícímu ozbrojenému konfliktu.
Současně však summit odráží i narůstající institucionální komplikace. Přístupový proces Ukrajiny je fakticky zablokován Maďarskem, které odmítá odsouhlasit otevření jednotlivých kapitol přístupových jednání. Vzhledem k tomu, že zahájení těchto kapitol vyžaduje jednomyslný souhlas všech členských států, způsobilo maďarské veto úplnou paralýzu dalšího postupu.
Evropská unie proto hledá alternativní mechanismy, jež by umožnily posunout proces integrace kupředu i bez formálního otevření jednacích kapitol. Zvažovaná strategie tzv. „frontloadingu“ má Ukrajině umožnit plnit další etapy reformní agendy předem, aby po případném odstranění maďarské blokace mohla plynule pokračovat v přístupových krocích bez dalších zdržení.
Bude nutné bránit Ukrajinu?
Maďarská blokace přístupových kapitol představuje vážnou institucionální překážku, avšak v evropských hlavních městech dnes panuje rostoucí přesvědčení, že jde pouze o vrchol ledovce. Druhou, neméně závažnou vrstvou problému je samotný kontext, v němž se Ukrajina uchází o členství – tedy probíhající válka s Ruskou federací.
Lisabonská smlouva, jež definuje současnou podobu Evropské unie, obsahuje ustanovení o vzájemné obraně členských států. Článek 42(7) zavazuje Unii poskytnout napadené zemi „veškerou pomoc, kterou má k dispozici“, pokud se stane obětí ozbrojené agrese. Jde o závazek, který se sice interpretuje odlišně než článek 5 zakládající kolektivní obranu NATO, avšak zůstává významným právním i politickým závazkem.
Právě proto by vstup Ukrajiny do EU v době probíhající války vytvořil bezprecedentní situaci. Ukrajina není členem NATO, a tedy nepožívá ochrany hlavního bezpečnostního pilíře západního světa. Pokud by se však stala členem EU, jejímž obranným pilířem NATO de facto je, musely by evropské státy čelit otázce, zda ozbrojená agresi proti Kyjevu automaticky vyvolává povinnost kolektivní pomoci. To by mohlo EU vtáhnout do konfliktu s jadernou velmocí způsobem, na který Evropa není vojensky ani politicky připravena.
Rozdíly ve schopnostech jednotlivých armád jsou značné. Některé státy dlouhodobě podfinancovaly obranu, jiné teprve budují kapacity narušené desetiletími úspor. Výrobní linky evropského obranného průmyslu zůstávají pomalé a roztříštěné, přičemž zásoby munice a techniky jsou stále na hraně udržitelnosti. V této realitě by jakýkoli závazek bránit Ukrajinu na základě článku 42(7) znamenal radikální posun, a to nejen v oblasti strategických priorit, ale i v samotném pojetí role Evropské unie jako aktéra v oblasti bezpečnosti.
Z diplomatického pohledu by tak EU stála před nezáviděníhodnou volbou – buď respektovat své vlastní smlouvy a riskovat přímou konfrontaci s Ruskem, nebo ustanovení o vzájemné obraně relativizovat, čímž by sama podrývala právní závazky, na nichž stojí celá evropská integrace. V obou případech by šlo o krok s dalekosáhlým dopadem na kredibilitu bloků i vnitřní soudržnost Unie.
Je proto zřejmé, že bezpečnostní dimenze ukrajinské žádosti není pouze okrajovou poznámkou, ale jedním z ústředních problémů, které budou ovlivňovat tempo a podobu celého přístupového procesu. Vstup země, jež je aktivním bojištěm, není jen politickým rozhodnutím, nýbrž testem, zda je Evropská unie připravena nést důsledky svých vlastních závazků.
Zemědělství předčí i ruskou hrozbu
Další komplikace se neomezují pouze na politická veta či bezpečnostní závazky. Významnou překážkou je i samotná strukturální kompatibilita ukrajinské ekonomiky – zejména jejího mimořádně rozsáhlého zemědělství – s dnešním nastavením Společné zemědělské politiky EU (CAP).
Ta představuje největší položku evropského rozpočtu a je výsledkem desetiletí vyjednávání mezi tradičními agrárními mocnostmi, jako jsou Francie, Německo či Polsko. Její mechanismy stojí na stabilním rozsahu evropské zemědělské produkce a pečlivě vyvažují zájmy milionů farmářů napříč Unií.
Integrace Ukrajiny tento model zásadně naruší. Země disponuje zemědělskou plochou, která převyšuje kapacitu největších současných členů EU. Pokud by byla plně začleněna do stávajících dotačních schémat, vznikl by bezprecedentní tlak na rozpočet Unie. Financování milionů ukrajinských malých i velkých producentů by bylo v rámci současného systému sotva proveditelné.
Takový krok by nevyhnutelně nutil EU buď k dramatickému navýšení rozpočtu, k zásadní revizi celého dotačního rámce, nebo k razantnímu snížení podpory stávajícím členským státům. A žádný z těchto scénářů není politicky průchodný.
V krajním případě by Evropská unie musela opustit dnešní podobu CAP a nahradit ji úplně novým systémem, neboť stávající struktura jednoduše není konstruována na absorpci agrárního kolosu velikosti Ukrajiny. Z této perspektivy se otázka ukrajinského členství stává nejen geopolitickou volbou, ale také testem finanční, institucionální a politické udržitelnosti samotného evropského projektu.
Nekompatibilní stát?
Výrazné systémové překážky se však nekoncentrují pouze v oblasti zemědělství či bezpečnosti. Stejně závažným faktorem, který evropské vlády zvažují při úvahách o budoucím členství Ukrajiny, je dlouhodobá strukturální zátěž spojená s organizovaným zločinem, rozbujelou korupcí a nestabilní sociální politikou. Tyto fenomény nejsou marginálními problémy, ale určují samotný charakter ukrajinského státu a zásadně ovlivňují jeho kompatibilitu s evropským právním a institucionálním rámcem.
Ukrajina sice po roce 2014 provedla řadu protikorupčních reforem, zřídila specializované agentury a posílila dohled nad veřejnými zakázkami, avšak rozsah korupce zůstává mimořádný. Vysoká míra propojení státní správy s vlivovými skupinami, klientelismus a dlouhodobý vliv oligarchických struktur představují pro EU nejen reputační riziko, ale také potenciální narušení jednotného trhu. Přijetí země s takto křehkou správní kapacitou by znamenalo, že Unie bude muset nést náklady na robustní dohledové mechanismy, které by monitorovaly tok evropských prostředků a zajišťovaly vymahatelnost práva.
Podobně komplikovaná je oblast organizovaného zločinu. Ukrajina je významným tranzitním uzlem pro pašování lidí, zbraní a drog a její bezpečnostní složky – navzdory snahám o reformu – stále čelí výrazné infiltraci kriminálních sítí. Integrace takové země by vyžadovala masivní posílení policejní a justiční spolupráce, rozšíření mandátu agentur typu Europolu a vytvoření nákladných ochranných opatření na vnější hranici EU, která by se po vstupu Ukrajiny posunula o tisíce kilometrů na východ.
Neméně problematická je sociální oblast. Ukrajinský sociální systém je dlouhodobě podfinancovaný, nevyvážený a vykazuje extrémní nerovnosti. Sociální dávky jsou roztříštěné, penzijní systém je v hlubokém deficitu a míra chudoby zůstávala i před válkou výrazně vyšší než v kterékoli současné členské zemi EU. V případě členství by se Unie musela vyrovnat s masivními nároky na kohezi, strukturální podporu a vyrovnávací mechanismy – opatření, která jsou již dnes politicky kontroverzní a finančně nákladná.
Rekonstrukce nejen Ukrajiny, ale celé Evropy
Evropská unie tak stojí před rozhodnutím, jehož rozsah nemá v moderní historii evropské integrace obdoby. Ukrajina je v geopolitickém smyslu klíčová – její stabilita má přímý dopad na bezpečnost celého kontinentu – avšak její plné začlenění do Unie znamená zásah do samotných základů evropského politického, ekonomického a bezpečnostního systému. Nejde o dílčí úpravy, ale o potenciální rekonstrukci pilířů, na nichž evropský projekt stojí.
Vstup Ukrajiny by vyžadoval přenastavení evropské obranné politiky, zásadní proměnu finanční architektury a reformu klíčových mechanismů, od zemědělských dotací přes kohezní fondy až po kontrolu právního státu. Současně by musela EU zvládnout enormní nároky na dohled, vymáhání práva a správní integraci země, v níž přetrvávají hluboké strukturální slabiny.
K tomu všemu se přidává politická realita, kdy se členské státy musí rozhodnout, zda jsou ochotny nést rizika, která mohou zásadně proměnit jejich vlastní bezpečnostní i ekonomické prostředí. Evropská unie dlouhodobě deklaruje, že budoucnost Ukrajiny je v Evropě. Ale otázka, kterou nyní musí zodpovědět, zní: za jakých podmínek, s jakými náklady a s jakou mírou rizika je Unie připravena toto politické prohlášení naplnit?
Ať už bude výsledek jakýkoli, je zřejmé, že rozhodnutí o Ukrajině se stane precedentem, který určí podobu evropské integrace na celá desetiletí. Unie se ocitá na křižovatce, kde každá cesta znamená hluboké dopady – nejen pro Kyjev, ale pro všechny členské státy. Evropě tak nezbývá než jednat s maximální opatrností, realisticky zhodnotit své kapacity a čelit skutečnosti, že budoucnost evropského projektu bude definována právě odpovědí na ukrajinskou otázku.
Související
Zelenskyj vyhodil ministry zapletené do obřího korupčního skandálu
Ukrajina se připravuje na nejhorší zimu od začátku války
Aktuálně se děje
před 12 minutami
Patří Ukrajina do EU? Slib je jedna věc, problémů je ale tolik, že na ně ani Unie nemusí stačit
před 33 minutami
COP30: Pokud budeme pokračovat v těžbě uhlovodíků, lidstvo se samo vyhubí
před 1 hodinou
Německo odmítlo brannou povinnost, sází na dobrovolníky a finanční motivaci
před 2 hodinami
Trumpova bezohlednost odhalila jedno podstatné. Americká ekonomická hegemonie je spíše impozantní dům z papíru
před 3 hodinami
Revoluce ve zdravotnictví na dosah ruky: Lékaři zanedlouho dokáží transplantovat lidem prasečí orgán
před 4 hodinami
Epsteinovy e-maily odhalují kontakty s šéfem Rady Evropy ohledně ruských představitelů
před 5 hodinami
Německý kancléř Merz kvůli korupčnímu skandálu zavolal Zelenskému
před 6 hodinami
Zelenskyj vyhodil ministry zapletené do obřího korupčního skandálu
před 7 hodinami
Evropský parlament couvá. Schválil mírnější klimatický cíl pro rok 2040
před 7 hodinami
Italský deník odmítl publikovat rozhovor s Lavrovem. Moskva zuří
před 8 hodinami
Deset let po útocích v Paříži: Teroristická hrozba ve Francii se mění a radikalizovaní jedinci jsou stále mladší
před 9 hodinami
Školské odbory vyhlašují stávkovou pohotovost
před 10 hodinami
Rubio: USA docházejí možnosti, jak dále uvalovat sankce na Rusko
před 11 hodinami
Ukrajina se připravuje na nejhorší zimu od začátku války
před 12 hodinami
Nové e-maily odhalují, že Jeffrey Epstein pečlivě sledoval Donalda Trumpa
před 12 hodinami
Nejdelší shutdown v historii Spojených států skončil
před 14 hodinami
Počasí se po víkendu změní a místy už může připomínat zimu
včera
Fialova vláda a rozpočty. Ministři schválili peníze pro fond dopravní infrastruktury
včera
Plzeň i Sparta v pohárech bezbrankově remizovaly. Vyhrála pouze Olomouc
včera
Nechtěl více otázek. Princ William prozradil, jak řekli dětem o nemocné mamince
Všemi milovaná princezna Kate před časem vyděsila Británii i svět, když oznámila, že má rakovinu. Pro tuto chvíli nemoc přemohla, ale rodina si prošla těžkým obdobím. Princ William nyní naznačil, že s dětmi se ohledně diagnózy jednalo narovinu. Na jeho slova upozornila BBC.
Zdroj: Lucie Podzimková