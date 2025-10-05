ANALÝZA | Populista, spojenec Orbána a Trumpa, chce vládnout sám... Zahraniční média píší o volbách, ostře kritizují Babiše

Tereza Marešová

5. října 2025 16:29

Volební štáb ANO
Volební štáb ANO Foto: Cyril Popek / INCORP images

Výsledky českých voleb již známe, a znají je také v zahraničí. Jak zahraniční média vnímají výsledky českých voleb a lídra vítězného hnutí Andreje Babiše (ANO)?

„Populistický miliardář a Trumpův podporovatel Babiš“. Tak CNN označila možného budoucího premiéra z hnutí ANO. Zároveň to dle serveru CNN může předznamenat vznik vlády, která by mohla posílit populistický a protiimigrační tábor v Evropě a snížit podporu Ukrajině.

CNN také zmínila, že Babiš bude pravděpodobně skládat další vládu, zmínila i, že bývalý premiér Petr Fiala uznal porážku. Vyzdvihla také, že Babiš však musí překonat několik překážek, aby se mohl stát premiérem – včetně zákonů o střetu zájmů (jakožto vlastník chemického a potravinářského impéria) a dlouhodobého obvinění z podvodu při čerpání dotací EU před více než 15 lety – což Babiš popírá.

Také přinesla informaci o tom, že celkově si okrajové proruské strany vedly hůře, než se očekávalo – SPD získala 7,8 % a krajně levicové hnutí Stačilo!, postavené kolem KSČM, zůstalo pod pětiprocentní hranicí pro vstup do parlamentu.

Zmínila také, že Babiš dříve usiloval o přijetí eura, ale postupně se stal euroskeptikem a podporovatelem amerického exprezidenta Donalda Trumpa – dokonce rozdával kšiltovky s nápisem „Silné Česko“, inspirované Trumpovým heslem MAGA. Informovala také o Babišově vztahu s maďarským premiérem Orbánem, Babiš, je spojencem maďarského premiéra Viktora Orbána, spolupracuje s několika krajně pravicovými stranami v rámci skupiny „Patrioti pro Evropu“ v Evropském parlamentu, kde se snaží zpochybňovat hlavní směřování evropských politik, včetně dekarbonizace.

„Populista slibuje omezit podporu Ukrajině, zpochybnit zvýšené výdaje na obranu a postavit se Bruselu kvůli Green Dealu“, píše server Politico. Výsledek dle jejich serveru vyvolává obavy, že by se Česká republika mohla stát dalším problémem pro Evropskou unii. Zároveň se zmiňuje o výsledku „euroskeptické“ SPD i „krajně pravicových“ Motoristech sobě. Informuje také o neúspěchu hnutí Stačilo.

„Pokud se podíváme na jeho výroky a spojence v Evropě – jako je Viktor Orbán a to, co udělal s Maďarskem – věřím, že (Babiš) začne tlačit Česko na okraj Evropy,“ řekl ministr zahraničí Jan Lipavský serveru Politico.

Politico zároveň vyzdvihuje že Babiš pravděpodobně nezíská většinu ve dvousetčlenné Poslanecké sněmovně, což znamená, že bude potřebovat parlamentní podporu pro sestavení vlády. Všechny hlavní politické strany v zemi však po volbách vyloučily spolupráci s Babišem, což ho nutí obrátit se na radikálnější partnery.

DW na svém serveru uvedlo, že miliardář Andrej Babiš chce omezit pomoc Ukrajině a pokusí se sestavit jednobarevnou vládu, přestože nezískal většinu. Po sečtení všech hlasů získala pravicově populistická strana ANO bývalého premiéra a miliardáře Andreje Babiše, který sám sebe označuje za „Trumpistu“ a staví se proti pokračující vojenské pomoci Ukrajině, 34 % hlasů.

Dále uvádí, že pozorovatelé se obávají, že vítězství ANO ve volbách do Poslanecké sněmovny by mohlo znamenat problémy pro Ukrajinu. Česká republika pod vedením Fialy byla pevným spojencem Kyjeva. Výsledky voleb by také mohly ovlivnit rovnováhu sil v rámci Evropské unie, neboť Česko by se mohlo přidat k Maďarsku a Slovensku, které se staví proti Bruselu. Obě tyto země odmítly vojenskou pomoc Ukrajině a zpochybňují sankce EU vůči Rusku. Babiš se během kampaně označoval za „mírotvorce“ a slíbil přístup „Česko na prvním místě“.

Informuje i o tom, že přestože ANO zvítězilo, nezískalo absolutní většinu. Pokud jeho plán na jednobarevnou vládu selže, pravděpodobným partnerem se jeví krajně pravicová strana Svoboda a přímá demokracie (SPD) a Motoristé sobě.

Zároveň vyzdvihla, že pozorovatelé uvádějí, že SPD utratila na online reklamu více než všechny ostatní strany dohromady. Zároveň čelí obvinění, že využívala účty na TikToku ke „systematickému šíření proruské propagandy a podpoře antisystémových stran pomocí manipulovaného dosahu“. V důsledku toho svolala Evropská komise ve čtvrtek „mimořádné jednání“ s provozovateli TikToku, které vedlo k odstranění „několika botů“ z platformy „v souvislosti s českými volbami“.

Server BBC píše, že miliardář a podnikatel Andrej Babiš zvítězil v parlamentních volbách v České republice, i když jeho populistická strana ANO nezískala celkovou většinu. Zároveň zmiňuje, že Babiš již zahájil jednání se dvěma malými pravicovými euroskeptickými stranami, které překročily pětiprocentní hranici: proti-zeleně orientovanými Motoristy sobě a protiimigrační Svobodou a přímou demokracií (SPD) vedenou česko-japonským podnikatelem Tomiem Okamurou. Informuje také, že ANO a Motoristé se na jistých bodech shodnou, s SPD však nastávají větší nesrovnalosti v prioritách.

Dále informuje, že lídr ANO během posledních dnů kampaně výrazně zesílil protiukrajinskou rétoriku, když obviňoval středopravou vládu z toho, že „nedává českým matkám nic a Ukrajincům všechno“. Ovšem výzvy Tomia Okamury k masovému vyhoštění ukrajinských uprchlíků zřejmě nenajdou u Babiše odezvu. Změny ale zřejmě nastanou v vojenské podpoře Ukrajiny.

Babiš již slíbil zrušit úspěšnou českou muniční iniciativu, která od roku 2022 dodala Ukrajině 3,5 milionu kusů munice. Babiš tvrdí, že iniciativě chybí transparentnost, zatímco představitelé české vlády, kteří ji vytvořili, říkají, že funguje právě proto, že není veřejná.

BBC dále popisuje, že Babiš se vysmál tvrzením, že by se západní spojenci obávali, že Česká republika už nebude spolehlivým partnerem v EU a NATO pod jeho vedením. Právě tím se podle něj vysvětluje, proč se nyní snaží distancovat od extremistických stran. Na dotaz reportéra z New York Times odpověděl anglicky: „Váš problém je, že jen přepisujete lži českých novinářů.“

Strana bývalého premiéra a miliardáře Andreje Babiše zvítězila v českých parlamentních volbách, které se konaly v sobotu 4. října, píše server Le Monde. Triumfující Babiš, který sám sebe označuje za „Trumpistu“, rozdával úsměvy a označil výsledek za „historický“ a „naprostý vrchol své politické kariéry“. Uvedl, že chce přehodnotit českou iniciativu na dodávky dělostřelecké munice Ukrajině, kterou zahájila vláda Petra Fialy, a „v případě potřeby o tom jednat s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským“.

Dále i vyzdvihuje Babišovy vztahy s ostatními politiky. Babiš, který je sedmým nejbohatším Čechem, vedl kampaň s heslem „Češi na prvním místě“, čímž odkazoval na rétoriku bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. V Evropském parlamentu je ANO součástí krajně pravicové frakce Patrioti pro Evropu, kterou Babiš spoluzaložil společně s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Ten Babišovy k vítězství blahopřál na síti X: „Pravda zvítězila! Velký krok pro Českou republiku, dobrá zpráva pro Evropu. Gratuluji, Andreji!“. Ke gratulacím se připojila i francouzská krajně pravicová politička Marine Le Pen: „Po celé Evropě lidé volají vlastenecké strany k moci ve snaze znovu získat svobodu a prosperitu.“

Server zároveň vyzdvihuje, že Babiš sám sebe označuje za „mírotvorce“, který volá po příměří na Ukrajině, a slibuje vedení politiky „Češi na prvním místě“. Jako premiér v letech 2017–2021 byl kritický vůči některým politikám EU a udržuje dobré vztahy s Viktorem Orbánem a slovenským premiérem Robertem Ficem, kteří i po ruské invazi na Ukrajinu zachovali vazby na Moskvu.

Populistická strana ANO vedená bývalým premiérem Andrejem Babišem zvítězila ve volbách do Poslanecké sněmovny, informuje server Kyiv Independent.

Dále vyzdvihuje, že strana ANO se staví proti vstupu Ukrajiny do Evropské unie a nepodporuje další pomoc Ukrajině. Jako vítěz voleb má právo zahájit jednání o nové vládě a očekává se, že bude hledat partnery mezi populistickými, pravicovými a proti-NATO orientovanými frakcemi.

Babiš plánuje zahájit jednání se SPD a další pravicově populistickou stranou Motoristé sobě, euroskeptickým hnutím založeným v roce 2022, které získalo 6,78 % hlasů.

List také rozebírá přínos muniční iniciativy. Česko bylo od začátku jedním z nejpevnějších spojenců Ukrajiny po ruské invazi. Praha dodala Ukrajině tanky, raketomety, vrtulníky a zároveň poskytla útočiště stovkám tisíc uprchlíků. Nejvýznamnějším krokem byla česká muniční iniciativa, spuštěná v roce 2022, jejímž cílem je dodat Ukrajině dělostřeleckou munici během akutního nedostatku na frontě. Česko fungovalo jako prostředník pro 15 zúčastněných států, které nakupovaly munici na světových trzích. Tento program měl zásadní dopad – prezident Volodymyr Zelenskyj jej označil za důležitý pro záchranu životů na bojišti a posílení obranyschopnosti ukrajinské armády.

Vítězství ANO ohrožuje pokračování této iniciativy, protože Babiš ji ostře kritizoval a přislíbil její zrušení, pokud se vrátí k moci. Babiš také sympatizuje s evropskými nacionalistickými lídry, jako je maďarský premiér Viktor Orbán, který je známý svými proruskými postoji. Babiš rovněž uvedl, že vstup Ukrajiny do EU by byl „naprostou katastrofou“.

Lídr opozičního hnutí ANO („Akce nespokojených občanů“), které vyhrálo volby do parlamentu České republiky, Andrej Babiš na tiskové konferenci odmítl Ukrajině dodávky zbraní i členství v Evropské unii, píše server Gazeta.ru. Zároveň uvádí, že nová vláda bude myslet především na blahobyt a finanční podporu občanů Česka.

