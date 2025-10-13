ANALÝZA | Příměří v Gaze vyvolává tři klíčové otázky pro budoucnost

Zatímco svět sleduje osvobozování rukojmích z Gazy a jejich shledání s rodinami, a prezident Donald Trump v projevu v Knessetu hovoří o „historickém úsvitu nového Blízkého východu“, diplomaté se chystají jednat o dalších fázích Trumpova dvacetibodového plánu na dlouhodobý mír a obnovu Gazy. Podle Bretta McGurka, bývalého vysokého bezpečnostního představitele USA, je v nadcházejících dnech nutné soustředit se na tři zásadní otázky.
První otázkou je, co podnikne Hamás. Při minulé dohodě o příměří, na jejímž vyjednávání se McGurk podílel, Hamás využil klidu zbraní k tomu, aby vylezl z tunelů a znovu upevnil svou kontrolu v Gaze. To vedlo k represím vůči Palestincům, kteří se bránili, a k propagandistickým akcím s rukojmími. I tentokrát se zdá, že Hamás jedná podobně a hromadně zatýká Palestince v ulicích.
Současná dohoda se však liší v jednom kritickém bodu. Umožňuje izraelským silám zůstat ve více než polovině Pásma Gazy. Dále povoluje vstup zahraničních vojenských sil do těchto oblastí, aby se zabránilo návratu Hamásu. Navíc nový plán podporuje téměř celý arabský a muslimský svět a vyzývá Hamás k odzbrojení. Pokud má být Gazy obnovena, Hamás musí přijmout dohodu v plném rozsahu a vzdát se své falešné autority.
Klíčovým prvkem dohody, který přesahuje výměnu rukojmích, je ustavení prozatímní bezpečnostní síly a politické struktury pro Gazu. Pokud se tyto struktury podaří rychle a funkčně postavit, má celý dvacetibodový plán šanci na úspěch. V opačném případě by mohl Hamás časem znovu nastolit svou autoritu silou, což by zmařilo jakoukoli naději na dlouhodobý mír a obnovu.
Nyní se pozornost zaměří na ochotu zemí přispět vojenskými silami do prozatímní bezpečnostní jednotky a na to, zda se podaří ustavit prozatímní řídící subjekt, aniž by se proces zvrhl v měsíce hádek, které hrají do karet Hamásu. McGurk považuje za dobré znamení, že americká armáda pod Centrálním velitelstvím již buduje pozice mimo Gazu, aby monitorovala situaci. I když americké jednotky nemají vstoupit do Pásma Gazy, budou klíčové pro zajištění příspěvků zahraničních vojsk a úspěch celé operace.
Obnova Gazy si vyžádá desetiletí práce a stovky miliard dolarů. McGurk připomíná, že před deseti lety USA organizovaly globální koalici pro obnovu Mosulu, který byl zničen v boji s ISIS, ale Gaza je ještě složitější. Pod celým Pásmem se nachází 300 mil tunelů, které Hamás budoval po dvě desetiletí.
Naděje na zotavení Gazy vyžaduje globálně koordinované úsilí, které musí vést USA. K němu je nutná účast palestinských subjektů nezačleněných do Hamásu a masivní finanční zdroje regionálních partnerů. McGurk vyzývá, aby se summit v Káhiře zaměřil na konkrétní závazky ohledně zdrojů a organizovaný plán rekonstrukce. Pokud by Hamás trval na kontrole oblastí, na které se vztahuje Trumpova dohoda, byla by to právě tato organizace, která by blokovala obnovu.
Ačkoliv se pozornost světa v nadcházejících hodinách právem soustředí na návrat rukojmích po 740 dnech hrůzy, McGurk zdůrazňuje, že osud Evyatara Davida – mladíka uneseného z hudebního festivalu a opakovaně zneužívaného Hamásem k propagandě – je připomínkou. Pokud se Hamás udrží u moci silou zbraní, není naděje na mír mezi Izraelci a Palestinci ani na budoucnost Gazy. Proto je nutné zaměřit se na plnou implementaci Trumpova komplexního plánu.
I na Slovensku jsou v těchto dnech tématem volby, i když ty budoucí. Premiér Robert Fico (Smer-SD) na sobotním stranickém sněmu oznámil, že by rád odložil komunální volby. Zároveň nevidí důvod pro předčasné volby, jejichž řádný termín připadá na rok 2027. Smer v nich chce podle svého předsedy zvítězit.
Zdroj: Lucie Podzimková