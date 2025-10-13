ANALÝZA | Příměří v Gaze vyvolává tři klíčové otázky pro budoucnost

Libor Novák

13. října 2025 17:07

Chrámová hora (hebrejsky הַר הַבַּיִת‎‎ Har ha-bajit, Chrámová hora, arabsky الحرم القدسي الشريف‎‎, al-Haram al-qudsí aš-šaríf, Vznešená svatyně), někdy uváděná též jako hora Moria (hebrejsky הר המוריה‎‎), je plošina o půdorysu nepravidelného čtyřúhelníku o rozměrech 313 m (severní strana), 470 m (východní strana), 280 m (jižní strana) a 485 m (západní strana), nacházející se v jeruzalémském Starém Městě. Část západní stěny Chrámové hory tvoří Zeď nářků, pozůstatek židovského Chrámu. Na vrcholu hory stojí kromě dvou největších – Skalního dómu a mešity al-Aksá – řada dalších menších staveb, autor: Godot13
Zatímco svět sleduje osvobozování rukojmích z Gazy a jejich shledání s rodinami, a prezident Donald Trump v projevu v Knessetu hovoří o „historickém úsvitu nového Blízkého východu“, diplomaté se chystají jednat o dalších fázích Trumpova dvacetibodového plánu na dlouhodobý mír a obnovu Gazy. Podle Bretta McGurka, bývalého vysokého bezpečnostního představitele USA, je v nadcházejících dnech nutné soustředit se na tři zásadní otázky.

První otázkou je, co podnikne Hamás. Při minulé dohodě o příměří, na jejímž vyjednávání se McGurk podílel, Hamás využil klidu zbraní k tomu, aby vylezl z tunelů a znovu upevnil svou kontrolu v Gaze. To vedlo k represím vůči Palestincům, kteří se bránili, a k propagandistickým akcím s rukojmími. I tentokrát se zdá, že Hamás jedná podobně a hromadně zatýká Palestince v ulicích.

Současná dohoda se však liší v jednom kritickém bodu. Umožňuje izraelským silám zůstat ve více než polovině Pásma Gazy. Dále povoluje vstup zahraničních vojenských sil do těchto oblastí, aby se zabránilo návratu Hamásu. Navíc nový plán podporuje téměř celý arabský a muslimský svět a vyzývá Hamás k odzbrojení. Pokud má být Gazy obnovena, Hamás musí přijmout dohodu v plném rozsahu a vzdát se své falešné autority.

Klíčovým prvkem dohody, který přesahuje výměnu rukojmích, je ustavení prozatímní bezpečnostní síly a politické struktury pro Gazu. Pokud se tyto struktury podaří rychle a funkčně postavit, má celý dvacetibodový plán šanci na úspěch. V opačném případě by mohl Hamás časem znovu nastolit svou autoritu silou, což by zmařilo jakoukoli naději na dlouhodobý mír a obnovu.

Nyní se pozornost zaměří na ochotu zemí přispět vojenskými silami do prozatímní bezpečnostní jednotky a na to, zda se podaří ustavit prozatímní řídící subjekt, aniž by se proces zvrhl v měsíce hádek, které hrají do karet Hamásu. McGurk považuje za dobré znamení, že americká armáda pod Centrálním velitelstvím již buduje pozice mimo Gazu, aby monitorovala situaci. I když americké jednotky nemají vstoupit do Pásma Gazy, budou klíčové pro zajištění příspěvků zahraničních vojsk a úspěch celé operace.

Obnova Gazy si vyžádá desetiletí práce a stovky miliard dolarů. McGurk připomíná, že před deseti lety USA organizovaly globální koalici pro obnovu Mosulu, který byl zničen v boji s ISIS, ale Gaza je ještě složitější. Pod celým Pásmem se nachází 300 mil tunelů, které Hamás budoval po dvě desetiletí.

Naděje na zotavení Gazy vyžaduje globálně koordinované úsilí, které musí vést USA. K němu je nutná účast palestinských subjektů nezačleněných do Hamásu a masivní finanční zdroje regionálních partnerů. McGurk vyzývá, aby se summit v Káhiře zaměřil na konkrétní závazky ohledně zdrojů a organizovaný plán rekonstrukce. Pokud by Hamás trval na kontrole oblastí, na které se vztahuje Trumpova dohoda, byla by to právě tato organizace, která by blokovala obnovu.

Ačkoliv se pozornost světa v nadcházejících hodinách právem soustředí na návrat rukojmích po 740 dnech hrůzy, McGurk zdůrazňuje, že osud Evyatara Davida – mladíka uneseného z hudebního festivalu a opakovaně zneužívaného Hamásem k propagandě – je připomínkou. Pokud se Hamás udrží u moci silou zbraní, není naděje na mír mezi Izraelci a Palestinci ani na budoucnost Gazy. Proto je nutné zaměřit se na plnou implementaci Trumpova komplexního plánu. 

před 4 hodinami

Končí věk teroru, nastává historický úsvit nového Blízkého východu, prohlásil Trump v Jeruzalémě

Paul Salem Rozhovor

Nevidím žádný realistický scénář, v němž by Hamás souhlasil s odzbrojením. Netanjahu čelí politickému zúčtování, varuje Salem

Současné příměří v Pásmu Gazy zůstává mimořádně křehké. Pro EuroZprávy.cz to v rozhovoru naznačil expert na blízkovýchodní politiku z washingtonského think-tanku Middle East Paul Salem. Podle něj izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvažuje krátkodobě, Hamás se nehodlá odzbrojit a zahraniční politika Donalda Trumpa je nestabilní a chaotická. „Nevěřím, že by se brzy podařilo nasadit mezinárodní stabilizační síly. Izrael je podle mě spokojen s pokračováním konfliktu nízké intenzity v Gaze – nemusí činit žádné zásadní ústupky, a totéž platí i pro Hamás," varuje Salem.

Izrael Hamás

