ANO je měsíc před volbami stále suverénně v čele. Šanci mají i Motoristé

Jan Hrabě

1. září 2025 8:18

Volby, ilustrační fotografie. Foto: Petr Čepela / INCORP images

Sedm kandidujících subjektů by se podle nejnovějšího průzkumu agentury STEM pro stanici CNN Prima News dostalo do Poslanecké sněmovny. Těsně by tam totiž pronikli i Motoristé. Zvítězilo by hnutí ANO, které by volila necelá třetina lidí. 

ANO se na prvním místě v průzkumech drží dlouhodobě. Aktuálně činí podpora hnutí bývalého premiéra Andreje Babiše 31,2 procenta. Na druhém místě se nachází koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), kterou by volilo 20,9 procenta respondentů. 

Další dva kandidující subjekty by dosáhli dvouciferného výsledku. Třetí je aktuálně SPD (s podporou PRO, Svobodných a Trikolory), jejíž preference dosahují hodnoty 12,8 procenta. O pouhou desetinu procenta jsou nad 10 procenty také vládní Starostové a nezávislí. 

Páté místo patří Pirátům, kterým vyjádřilo podporu 8,9 procenta oslovených. Do Sněmovny by se dostalo také hnutí Stačilo, pod jehož hlavičkou kandidují komunisté. Volit ho chce šest a půl procenta dotázaných. O desetinu překonali pětiprocentní hranici nutnou pro zisk mandátů také Motoristé.

Česko již zná termín podzimních sněmovních voleb. Prezident Petr Pavel jej stanovil na pátek 3. a sobotu 4. října. Naposledy se konaly volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021. Vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 27,79 procenta před druhým ANO, které obdrželo 27,12 procenta hlasů. 

Šest kandidujících subjektů, z nichž se největší podpoře těší hnutí ANO, by se dostalo do Poslanecké sněmovny podle nejnovějšího průzkumu agentury STEM pro televizní stanici CNN Prima News. Mandáty se opět vzdálili Motoristům, kteří se propadli pod čtyři procenta. Ke vstupu do Sněmovny je nutné získat alespoň pět procent hlasů. 
