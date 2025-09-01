Sedm kandidujících subjektů by se podle nejnovějšího průzkumu agentury STEM pro stanici CNN Prima News dostalo do Poslanecké sněmovny. Těsně by tam totiž pronikli i Motoristé. Zvítězilo by hnutí ANO, které by volila necelá třetina lidí.
ANO se na prvním místě v průzkumech drží dlouhodobě. Aktuálně činí podpora hnutí bývalého premiéra Andreje Babiše 31,2 procenta. Na druhém místě se nachází koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), kterou by volilo 20,9 procenta respondentů.
Další dva kandidující subjekty by dosáhli dvouciferného výsledku. Třetí je aktuálně SPD (s podporou PRO, Svobodných a Trikolory), jejíž preference dosahují hodnoty 12,8 procenta. O pouhou desetinu procenta jsou nad 10 procenty také vládní Starostové a nezávislí.
Páté místo patří Pirátům, kterým vyjádřilo podporu 8,9 procenta oslovených. Do Sněmovny by se dostalo také hnutí Stačilo, pod jehož hlavičkou kandidují komunisté. Volit ho chce šest a půl procenta dotázaných. O desetinu překonali pětiprocentní hranici nutnou pro zisk mandátů také Motoristé.
Česko již zná termín podzimních sněmovních voleb. Prezident Petr Pavel jej stanovil na pátek 3. a sobotu 4. října. Naposledy se konaly volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021. Vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 27,79 procenta před druhým ANO, které obdrželo 27,12 procenta hlasů.
Související
Sněmovna se opět vzdaluje Motoristům. ANO vede, STAN šlape na paty SPD
Komunisté si přejí návrat socialismu. Nikdo jim ale nebrání odejít do Ruska a zažít diktaturu
Aktuálně se děje
před 20 minutami
USA šikanují ostatní, zá válku na Ukrajině může Západ... Ťin-pching a Putin si na summitu notovali
před 21 minutami
ANO je měsíc před volbami stále suverénně v čele. Šanci mají i Motoristé
před 1 hodinou
Letní počasí zatím podzimu neustoupí, naznačuje předpověď
včera
Jen Meghan, bez Harryho a dětí. Nová série show pro Netflix je na světě
včera
Podezření na neuvěřitelný podvod s důchodem. Muž si měl přijít na miliony
včera
Britové zažívají historickou chvíli. Nové mince jsou poslední připomínkou jedné éry
včera
Drama se šťastným koncem. Těhotné ženě se zastavilo srdce, přežila ona i dítě
včera
Máte ještě měsíc. Lidé stále mohou poslat žádost, která se týká důchodů
včera
Padl trest za přípravu útoku na koncert Taylor Swift ve Vídni. Mladík se přiznal
včera
Policie vyloučila cizí zavinění u smrti hrdiny úspěšného dokumentu
včera
Konec UHO a odporných rozvařených tresek. Školní jídelny mohou odstartovat revoluci a zachránit zdraví dětí
včera
Americká cla si vybírají daň. Česká pošta přestala přijímat některé zásilky
včera
Rybář nevěřil svým očím. V Chorvatsku útočil žralok
včera
Piráti se chystají zahájit ostrou kampaň. Do voleb půjdou poprvé bez Bartoše jako lídra
včera
Na chatu, na Mácháč nebo do Jugošky. Takové byly dovolené za socialismu
včera
Putin se vyrovná Trumpovi. V Benátkách má premiéru film o ruském prezidentovi
včera
Nastává dílčí změna ohledně důchodů. Jednu agendu přebírá ministerstvo vnitra
včera
PŘEHLED: Nový školní rok klepe na dveře. Víme, kdy bude volno i vysvědčení
včera
Počasí příští týden: Letní teploty vydrží, tropů se ale nedočkáme
30. srpna 2025 21:20
Červený kříž: Evakuace Gazy je prakticky nemožná
Mezinárodní červený kříž varoval, že plán Izraele evakuovat civilisty z města Gaza je za současných podmínek nepředstavitelný. Izraelská armáda zpřísnila obležení města a připravuje se na rozsáhlou ofenzivu.
Zdroj: Libor Novák