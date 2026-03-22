ANO je suverénní, do Sněmovny by proniklo jen pět stran

Více než třetina lidí by momentálně podpořila vládní hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. Jeden z jeho nynějších koaličních partnerů by ale skončil mimo Poslaneckou sněmovnu, kam by se dostalo jen pět subjektů. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro televizní stanici CNN Prima News.
Tři uskupení by dosáhly dvouciferného výsledku. Jasně na prvním místě se umístilo hnutí ANO, které by volilo 34,2 procenta respondentů. Starostové a nezávislí by skončili druzí se ziskem 13,3 procenta. Na třetí místo se propadli občanští demokraté, kteří by obdrželi 12,2 procenta hlasů.
Do dolní parlamentní komory by se dostaly ještě dva další subjekty. Pirátům momentálně důvěřuje 8,1 procenta dotázaných. O procento nižší je podpora hnutí SPD, které je součástí nynější vládnoucí garnitury.
Mimo Sněmovnu by se ocitli vládní Motoristé, které by podpořilo 4,8 procenta oslovených. Samostatná kandidatura by nepřinesla úspěch ani TOP 09 (3 %) a KDU-ČSL (2,4 %). Před lidovce se dokonce dostala Strana zelených (2,5%). Začínající hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby by získalo 3,7 procenta hlasů.
Říjnové sněmovní volby vyhrálo hnutí ANO se ziskem 34,5 procenta hlasů. Druhá se umístila koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), které dalo hlas 23,36 procenta zúčastněných. Třetí skončilo hnutí STAN s výsledkem 11,23 procenta. Do Sněmovny se dostali také Piráti, SPD a Motoristé.
Zdroj: Jan Hrabě