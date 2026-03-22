ANO je suverénní, do Sněmovny by proniklo jen pět stran

Jan Hrabě

22. března 2026 13:57

Volby, ilustrační fotografie. Foto: Fero Deák / INCORP images

Více než třetina lidí by momentálně podpořila vládní hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. Jeden z jeho nynějších koaličních partnerů by ale skončil mimo Poslaneckou sněmovnu, kam by se dostalo jen pět subjektů. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro televizní stanici CNN Prima News. 

Tři uskupení by dosáhly dvouciferného výsledku. Jasně na prvním místě se umístilo hnutí ANO, které by volilo 34,2 procenta respondentů. Starostové a nezávislí by skončili druzí se ziskem 13,3 procenta. Na třetí místo se propadli občanští demokraté, kteří by obdrželi 12,2 procenta hlasů.

Do dolní parlamentní komory by se dostaly ještě dva další subjekty. Pirátům momentálně důvěřuje 8,1 procenta dotázaných. O procento nižší je podpora hnutí SPD, které je součástí nynější vládnoucí garnitury. 

Mimo Sněmovnu by se ocitli vládní Motoristé, které by podpořilo 4,8 procenta oslovených. Samostatná kandidatura by nepřinesla úspěch ani TOP 09 (3 %) a KDU-ČSL (2,4 %). Před lidovce se dokonce dostala Strana zelených (2,5%). Začínající hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby by získalo 3,7 procenta hlasů.

Říjnové sněmovní volby vyhrálo hnutí ANO se ziskem 34,5 procenta hlasů. Druhá se umístila koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), které dalo hlas 23,36 procenta zúčastněných. Třetí skončilo hnutí STAN s výsledkem 11,23 procenta. Do Sněmovny se dostali také Piráti, SPD a Motoristé. 

Aktualizováno včera

Související

Volby, ilustrační fotografie.

Více souvisejících

volby průzkumy Poslanecká sněmovna

Aktuálně se děje

před 4 minutami

před 52 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Robert Mueller (exšéf FBI)

Zemřel bývalý šéf FBI a vyšetřovatel Mueller. Trump se svěřil, že je rád

Americký prezident Donald Trump si neodpustil velmi jízlivou reakci na nejnovější smutnou zprávu. Ve věku 81 let zemřel někdejší šéf FBI a bývalý zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, jenž se zabýval otázkou ruského ovlivňování amerických prezidentských voleb v roce 2016, kdy se Trump stal poprvé prezidentem. 

před 7 hodinami

včera

včera

včera

včera

Aktualizováno včera

včera

včera

včera

včera

Policie SR, ilustrační fotografie.

Slovenská policie reaguje na požár v Pardubicích

I na Slovensku je kauza podezřelého pátečního požáru v Pardubicích velkým tématem. Tamní policie neví o jakékoliv souvislosti události se Slovenskem, kde by momentálně nemělo hrozit jakékoliv nebezpečí. 

včera

včera

Policie prozradila novinky z vyšetřování požáru v Pardubicích

Na místě pátečního požáru v Pardubicích pokračuje policejní vyšetřování. Práci již dokončili pyrotechnici, které vystřídali kriminalisté. V případu panuje podezření ze spáchání teroristického útoku. V pátek se dokonce sešla Bezpečnostní rada státu. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy