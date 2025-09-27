ANO může volit až třetina lidí. Motoristé a Stačilo jsou na hraně, ukazuje průzkum

Jan Hrabě

Jan Hrabě

27. září 2025 12:58

Volby, ilustrační fotografie.
Volby, ilustrační fotografie. Foto: Petr Čepela / INCORP images

Roli opozičního ANO jako favorita sněmovních voleb potvrdil nový průzkum agentury Kantar pro Českou televizi. Hnutí by podle něj volila téměř třetina lidí, kteří se chystají dostavit k volebním urnám. Do Poslanecké sněmovny by se dostalo sedm kandidujících subjektů. 

ANO by podpořilo 33 procent respondentů, stejně jako v srpnu. Na druhém místě se umístila koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), která v posledních týdnech ztratila půl procentního bodu, takže poklesla na 19 a půl procenta. Dvouciferného výsledku by dosáhli také Starostové a nezávislí, jimž průzkum přisoudil zisk 13 procent hlasů.

Těsně pod deseti procenty se nacházejí Piráti a SPD (s podporou PRO, Svobodných a Trikolory). Podporu jim shodně vyjádřilo 9,5 procenta oslovených. U hnutí vedeného Tomiem Okamurou došlo od srpna k poklesu preferencí o jedno procento. 

Do Poslanecké sněmovny by se dostali také kandidáti hnutí Stačilo, pod jehož hlavičkou se o hlasy ucházejí komunisté či někteří sociální demokraté, a Motoristé. Obě uskupení mají podporu šesti procent voličů. Přísahu se chystají volit pouhá dvě procenta respondentů. 

Češi vyrazí do volebních místností v příštím týdnu. Sněmovní volby se uskuteční v řádném termínu v pátek 3. a sobotu 4. října. Naposledy se konaly volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021. Vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 27,79 procenta před druhým ANO, které obdrželo 27,12 procenta hlasů. 

před 2 hodinami

Volební sliby pod lupou. Ekonomka pro EZ vysvětluje, proč strany nejsou k voličům fér

Související

Veronika Nálepová Původní zpráva

Volební sliby pod lupou. Ekonomka pro EZ vysvětluje, proč strany nejsou k voličům fér

Vyšší důchody, levnější energie či nulová DPH – některé strany slibují lákavé výdaje, ale neřeší jejich financování. Ekonomka Veronika Nálepová z ostravské European Research University pro EuroZprávy.cz upozornila, že bez jasně vysvětlených zdrojů jde jen o marketing, nikoli skutečný plán. Česko přitom svazují dluhová brzda i nový fiskální rámec EU. Voliči by podle ní měli slyšet celou rovnici – co, kdy, za kolik a na úkor čeho. Jinak hrozí opakování drahých chyb z minulosti.

Více souvisejících

Volby průzkumy Poslanecká sněmovna

Aktuálně se děje

před 44 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Veronika Nálepová

Volební sliby pod lupou. Ekonomka pro EZ vysvětluje, proč strany nejsou k voličům fér

Vyšší důchody, levnější energie či nulová DPH – některé strany slibují lákavé výdaje, ale neřeší jejich financování. Ekonomka Veronika Nálepová z ostravské European Research University pro EuroZprávy.cz upozornila, že bez jasně vysvětlených zdrojů jde jen o marketing, nikoli skutečný plán. Česko přitom svazují dluhová brzda i nový fiskální rámec EU. Voliči by podle ní měli slyšet celou rovnici – co, kdy, za kolik a na úkor čeho. Jinak hrozí opakování drahých chyb z minulosti.

před 3 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

včera

Alexander Stubb

Finsko tlačí na USA, aby v Evropě ponechaly klíčové vojenské vybavení na ochranu před Ruskem

Finský prezident Alexander Stubb ve čtvrtek řekl pro deník Politico, že Pentagon by měl ponechat klíčové vojenské vybavení v Evropě. Je to nezbytné pro odstrašení Ruska, a to i navzdory tomu, že se Washington připravuje na snížení počtu vojáků rozmístěných na kontinentu. Stubb hovořil ve finské rezidenci v New Yorku a uvedl, že ho „příliš neznepokojuje“ výsledek probíhající revize amerických strategických aktiv po celém světě. 

včera

protesty v Izraeli, Photo by Levi Meir Clancy

Protest v New Yorku: Netanjahu nemluví naším jménem, říká židovský demonstrant

Mezi protestujícími, kteří skandovali „Svobodná Palestina“ na náměstí Times Square během projevu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, byl i rabín Jicchok Deutsch. Podle něj by Netanjahu neměl být v New Yorku a neměl by promlouvat v Organizaci spojených národů. „Jsme tady, abychom řekli, že nemluví naším jménem,“ prohlásil rabín.

Aktualizováno včera

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj: Na Ukrajinu pronikly průzkumné drony z Maďarska

Vztahy mezi Kyjevem a Budapeští se v posledních měsících neustále zhoršují. Ukrajina v pátek oznámila, že průzkumné drony z Maďarska narušily její vzdušný prostor. O incidentu informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po zasedání vlády.

včera

včera

Delegáti opouští sál Valného shromáždění kvůli projevu Netanjahua

Netanjahu v OSN nešetřil kritikou. Delegáti před projevem opustili sál

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve svém projevu na 80. zasedání Valného shromáždění OSN ostře odmítl myšlenku palestinského státu. Nedávnou vlnu uznání Palestiny ze strany Francie, Británie, Kanady, Austrálie a dalších západních zemí označil za „ostudnou, naprosté šílenství a pomatenou“. Premiér zaútočil na světové lídry, kteří podle něj ustupují tlaku.

včera

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Netanjahu musel letět na zasedání OSN oklikou. Bál se zatčení v Evropě

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se cestou na zasedání OSN v New Yorku opět vyhnul vzdušnému prostoru několika evropských zemí a zvolil výrazně delší letovou trasu. Netanjahu čelí zatykači Mezinárodního trestního soudu (ICC) kvůli obviněním z válečných zločinů, včetně použití hladovění jako válečné metody.

včera

včera

Robert Fico

Pohlaví jsou jen dvě, zakotvilo Slovensko do ústavy. Zakázalo adopci homosexuálním párům

Slovenský parlament v pátek schválil změnu ústavy, která stanovuje, že všichni občané jsou buď mužského, nebo ženského pohlaví. Zároveň novela omezuje adopci pouze na manželské heterosexuální páry a zakazuje surogátní mateřství. Tento kontroverzní krok vlády Roberta Fica vyvolává obavy o dodržování lidských práv a vede k otevřenému střetu s právem Evropské unie.

včera

Tony Blair

Dočasným šéfem poválečného Pásma Gazy by mohl být Tony Blair

Bývalý britský ministerský předseda sir Tony Blair se účastní jednání o možnosti vést přechodnou poválečnou správu v Pásmu Gazy. Britská stanice BBC uvedla, že by tento návrh mohl mít podporu Bílého domu. Podle plánu by Blair stál v čele řídícího orgánu, který by byl podporován OSN a arabskými státy Perského zálivu, a kontrolu by pak následně předal zpět do rukou Palestinců. 

včera

Deepfake Babiš

Jak rozpoznat deepfake? AI dokáže zmanipulovat veřejné mínění i ovlivnit výsledky voleb

Deepfake videa, falešné vizuály a manipulované nahrávky se stávají běžnou součástí české politiky. To, co začínalo jako recese nebo laciný vtip, dnes ohrožuje samotnou férovost volební soutěže. Příklady ze Spojených států ukazují, že jediný podvrh dokáže ovlivnit tisíce voličů. V prostředí, kde je důvěra v politiku na kritickém minimu, je riziko pro Českou republiku o to větší.

včera

Eurovision Song Contest 2018 (Photo by: Thomas Hanses)

Konec Izraele v Eurovizi? EBU o tom nechá hlasovat

Evropská vysílací unie (EBU) potvrdila, že v listopadu uspořádá online hlasování, které může vést k vyloučení izraelského vysílatele Kan z příštího ročníku písňové soutěže Eurovize. Tento krok přichází v reakci na to, že několik členských zemí pohrozilo, že by Eurovizi 2026 bojkotovalo, pokud by Izraeli byla účast opět povolena.

včera

Trumpova obchodní válka neskončila. Na stole jsou nová stoprocentní cla

Britská vláda prohlásila, že naléhavě jedná se Spojenými státy o clech na farmaceutické výrobky. To se děje poté, co prezident USA Donald Trump oznámil zavedení nového 100% cla pro farmaceutické firmy, pokud nezahájí výrobu přímo v USA. Britský vládní mluvčí sdělil, že si jsou vědomi obav průmyslu a budou nadále tlačit na takový výsledek, který odráží sílu vztahu obou zemí.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy