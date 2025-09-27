ANO může volit až třetina lidí. Motoristé a Stačilo jsou na hraně, ukazuje průzkum

Roli opozičního ANO jako favorita sněmovních voleb potvrdil nový průzkum agentury Kantar pro Českou televizi. Hnutí by podle něj volila téměř třetina lidí, kteří se chystají dostavit k volebním urnám. Do Poslanecké sněmovny by se dostalo sedm kandidujících subjektů.
ANO by podpořilo 33 procent respondentů, stejně jako v srpnu. Na druhém místě se umístila koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), která v posledních týdnech ztratila půl procentního bodu, takže poklesla na 19 a půl procenta. Dvouciferného výsledku by dosáhli také Starostové a nezávislí, jimž průzkum přisoudil zisk 13 procent hlasů.
Těsně pod deseti procenty se nacházejí Piráti a SPD (s podporou PRO, Svobodných a Trikolory). Podporu jim shodně vyjádřilo 9,5 procenta oslovených. U hnutí vedeného Tomiem Okamurou došlo od srpna k poklesu preferencí o jedno procento.
Do Poslanecké sněmovny by se dostali také kandidáti hnutí Stačilo, pod jehož hlavičkou se o hlasy ucházejí komunisté či někteří sociální demokraté, a Motoristé. Obě uskupení mají podporu šesti procent voličů. Přísahu se chystají volit pouhá dvě procenta respondentů.
Češi vyrazí do volebních místností v příštím týdnu. Sněmovní volby se uskuteční v řádném termínu v pátek 3. a sobotu 4. října. Naposledy se konaly volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021. Vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 27,79 procenta před druhým ANO, které obdrželo 27,12 procenta hlasů.
