ANO před Spolu a SPD, ukazuje průzkum. Piráti míří před Starosty a nezávislé

Necelý měsíc před volbami by se do Poslanecké sněmovny dostalo sedm uskupení. V čele zůstává opoziční hnutí ANO, které je jasným favoritem říjnového hlasování. Zajímavý vývoj nastal u Pirátů, kterým se podařilo dotáhnout na Starosty a nezávislé. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu agentury STEM pro stanici CNN Prima News.
Podporu hnutí ANO, které usiluje po čtyřech letech v opozici o návrat do Strakovy akademie, vyjádřilo podporu 31,3 procenta oslovených. Průzkum proběhl ve dnech 21. srpna až 9. září na vzorku více než 1500 lidí. Druhé místo obsadila koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 20,2 procenta.
Dvouciferného výsledku by dosáhla další tři uskupení. Na třetím místě je opoziční SPD (s podporou PRO, Svobodných a Trikolory), kterou by volilo 12 a půl procenta voličů. Piráti a Starostové a nezávislí se nově sešli na rovných deseti procentech.
Do Poslanecké sněmovny by se dostalo i hnutí Stačilo (7,4 %), v jehož řadách kandidují komunisté či někteří sociální demokraté, a také Motoristé (6 %). Hluboko pod pětiprocentní hranicí nutnou pro zisk mandátů zůstává Přísaha (2,2 %).
Česko již zná termín podzimních sněmovních voleb. Prezident Petr Pavel jej stanovil na pátek 3. a sobotu 4. října. Naposledy se konaly volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021. Vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 27,79 procenta před druhým ANO, které obdrželo 27,12 procenta hlasů.
Do sněmovních voleb zbývá necelý měsíc a průzkumy mluví jasně. Opoziční hnutí ANO míří k triumfu, většinu ale s pravděpodobností hraničí s jistotou samo nezíská. Přesto je expremiér Andrej Babiš (ANO) podle šetření agentury Median pro Radiožurnál a web iROZHLAS.cz preferovaným příštím premiérem pro největší skupinu voličů.
