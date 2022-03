Černochová: Česko poskytne Ukrajině další vojenský materiál za asi 725 milionů

"V tuto chvíli hledáme možnosti nákupu vojenského materiálu," uvedla Černochová. Podle ní bude stát vycházet ze seznamu materiálu, o který ukrajinská vláda požádala. "Jsme v každodenním kontaktu a snažíme se jim vycházet vstříc," podotkla. Konkrétní materiál ovšem nespecifikovala. Termín dodávky na Ukrajinu bude podle ministryně závislý na tom, jak se bude státu dařit materiál nakupovat. Stát na to uplatní i peníze z EU.

Česká vláda Ukrajině už v minulých týdnech darovala munici, ruční zbraně, protiletadlové střely a zdravotnický materiál za přibližně 725 milionů korun. Podobu části dodaného materiálu ministerstvo obrany nezveřejnilo. Na dalších dodávkách se zároveň podílejí české firmy. O konkrétní pomoci však nechtějí jejich zástupci z bezpečnostních důvodů mluvit. Členové bezpečnostní komunity ale naznačují, že nejde pouze o lehké, ale i o takzvané těžké zbraně, tedy vojenskou kolovou techniku.

Černochová také kritizovala současný postoj OSN vůči konfliktu na Ukrajině. Organizace by podle ministryně měla přehodnotit svou dosavadní politiku, protože Rusko na Ukrajině setrvale porušuje lidská práva. Po dnešním bombardování ukrajinské základny 20 kilometrů od polských hranic navrhla například vyslat na Ukrajinu jednotky mírových sil, které by dohlížely například na dodržování bezpečnosti u humanitárních koridorů. "Pokud OSN není schopná nastolit taková pravidla, kterými by dohlížela na to, aby nebyla takovým způsobem porušována lidská práva, tak ať se rozpustí," řekla Černochová. I kvůli tomu se příští týden sejde s ministry obrany USA a Británie. Ministryně je naopak proti zapojení NATO do konfliktu.