Česko prý chce koupit až 40 amerických stíhaček F-35

České ministerstvo obrany (MO) na dotaz ČTK uvedlo, že vojenští odborníci zpracovávají stanovisko k možnostem budoucího zajištění vzdušného prostoru ČR a existují různé varianty. Podle MO je možné, že při shromažďování podkladů oslovili vojáci i americkou stranu, "určitě to ale nelze nazvat aktivním vyjednáváním".

Stíhačka F-35 vyráběná firmou Lockheed Martin se podle Janes pomalu stává standardním strojem pro země NATO, o nákupu strojů již jedná například Finsko. "Další evropské země oficiálně vyjádřily zájem, je to Španělsko, Řecko, a Česká republika. Aktivně se o ně ucházejí," řekl zdroj serveru. Česká republika podle něj přišla s požadavkem až na 40 strojů. Původně se přitom zajímala o stíhačky F-16, firma Lockheed Martin se však rozhodla zaměřit svou nabídku na modernější F-35.

Podle ředitele odboru komunikace českého ministerstva obrany Jana Pejška zpráva serveru Janes "je bouře ve sklenici vody". Odborníci Generálního štábu Armády ČR podle něj teprve zpracovávají vojenské stanovisko k možnostem budoucího zajištění ochrany vzdušného prostoru po vypršení pronájmu gripenů. Toto stanovisko by mělo být hotové začátkem roku 2022 a dostane ho k posouzení příští vláda.

Podle Pejška obecně existují tři varianty: pokračovat ve využívání stávajících gripenů, využít gripenů nové generace, nebo přejít na "jinou nadzvukovou platformu". "Je tudíž možné, že v rámci shromažďování podkladů oslovili vojáci i americkou stranu, určitě to ale nelze nazvat aktivním vyjednáváním," uvedl Pejšek.

"My v tuto chvíli máme platnou smlouvu na pronájem 14 švédských stíhacích letounů JAS-39 Gripen až do roku 2027, navíc s možností opce na další dva roky, tedy do roku 2029. Tudíž za současného vedení MO, ale ani v nejbližších letech, k žádným změnám v nadzvukovém letectvu nedojde," sdělil Pejšek.