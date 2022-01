Čeští vojáci se zapojí do největšího cvičení protivzdušné obrany NATO

Do cvičení česká armáda vyšle asi stovku vojáků z 251. protiletadlového raketového oddílu ze Strakonic, zapojí se také vojáci působící na misích v Pobaltí včetně čáslavských gripenů.

"Cvičení bude unikátní nejen svým obsahem, ale i rozsahem, komplexitou a nebývalou efektivitou," uvedl velitel 251. protiletadlového oddílu Jaroslav Sekanina. Plánování podobného cvičení podle něj zabere více než rok. Konat se bude v červnu, nejvíce protiletadlových jednotek bude soustředěno v Polsku, cvičit se bude i v Litvě, Lotyšsku a Estonsku.

Strakoničtí vojáci si nedávno prohlédli výcvikový polygon v polské Ustce, kde si například vybrali palebná postavení. Střílet budou na terče typu MJ-7 Szogun. "Jedná se o bezpilotní prostředek s rozpětím tří metrů a nízkou radiolokační odraznou plochou," uvedl Sekanina. Pro střelby využijí sovětský systém protiletadlový raketový komplex 2K12 KUB. Tzv. "tři prsty smrti" byly do výzbroje československé armády zavedeny v 70. let minulého století. Ve výzbroji české armády je v příštích letech nahradí raketové komplety SPYDER z Izraele.

Na alianční cvičení se čeští vojáci připraví i během březnového cvičení Resolute Effort, které se uskuteční ve výcvikovém prostoru Hradiště. Chystat se budou i na letecké základně v Čáslavi, kde budou trénovat rozpoznávání, zachytávání a cvičné sestřelování cílů.

Do cvičení Ramstein Legacy se zapojí i další čeští vojáci z vojenských misí, které v té době budou sloužit v Pobaltí. Čáslavští stíhači, kteří budou od dubna do července střežit vzdušný prostor pobaltských států, budou nacvičovat překonávání protivzdušné obrany. Strakonická jednotka pozemní protivzdušné obrany, která bude od ledna do července působit v Litvě v rámci alianční mise, se přesune během cvičení do Lotyšska, kde absolvuje bojové střelby z protiletadlových kompletů RBS-70.