Fiala: Stálá přítomnost americké armády v ČR je hezké přání, o kterém se nejedná

"Je to určitě pěkné téma. Pro mě jako občanského demokrata se to pěkně poslouchá, ale opravdu je to jenom hezké přání," řekl Aktuálně.cz premiér a šéf ODS k možnosti stálé americké vojenské přítomnosti v ČR. Zdůraznil, že nejde o aktuální téma. "Reálná jednání se o tom nevedou," dodal.

Téma se podle Fialy objevilo víceméně náhodou poté, co europoslanec a exministr obrany a zahraničí Alexandr Vondra na víkendovém kongresu ODS připomněl svůj dva roky starý projev a řekl, že v Česku chybí americká vojenská základna. Černochová poté o nápadu mluvila v médiích.

Podle informací webu Lidovky.cz nejde o zřízení americké vojenské základny, ale o vyjednání podmínek smlouvy o obranné spolupráci mezi Českem a USA. Česko by mohlo podle Černochové uzavřít dohodu jako Slovensko, podle níž Američané mohou v zemi využívat dvě vojenské základny. Nalézt dohodu by podle ní chvíli trvalo, v Česku by ji schvalovaly obě komory Parlamentu.

Předseda nejsilnějšího opozičního hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš by zřízení americké základny v Česku nepodpořil, považuje je za zbytečné. Nejlepší by podle něj bylo udělat o tématu referendum, uvedl v pondělí na sociálních sítích. Svůj postoj zdůvodnil tím, že Severoatlantická aliance v současnosti vytváří v zemích na své východní hranici obranné systémy a společné alianční jednotky, takzvané battlegroups. "Tak proč bychom ještě měli dělat nějaké základny u nás, když tyhle základny pomáháme budovat?" řekl s odkazem na účast českých vojáků na vytváření mnohonárodního bojového uskupení na Slovensku.

Slovenský parlament letos v únoru schválil smlouvu, která americkým vojákům umožní využívat infrastrukturu dvou vojenských letišť na Slovensku. Projednávání dokumentu provázely protesty a obstrukce opozičních stran. České ministerstvo obrany tehdy na dotaz ČTK uvedlo že ČR se Spojenými státy o smlouvě nejedná, pokud ale americká strana uzavření navrhne, Česko je připravené se návrhem zabývat. Podle informací Lidovek.cz se nyní jedná právě o takové smlouvě, nikoliv o budování konkrétní americké vojenské základny.

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) v neděli v pořadu Partie CNN Prima News řekl, že pro případ přítomnosti Spojených států v Česku by mohly přicházet v úvahu základny v Přerově či Mošnově. O konkrétních lokalitách se ale nyní nejedná, uvedlo v neděli večer na webu ministerstvo obrany. Černochová má podle úřadu při nadcházející návštěvě USA potvrdit zájem Česka jednat o dohodě, která by právně zastřešila obrannou spolupráci obou zemí.