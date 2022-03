Přes Česko se začne zítra vracet konvoj americké armády

— Autor: ČTK

Od čtvrtka do úterý se přes Česko do Německa bude vracet konvoj americké armády, který byl na Slovensku na cvičení. Pojede v nočních a brzkých ranních hodinách. Američtí vojáci budou opět nocovat ve stanovém táboře v Rančířově na Jihlavsku. ČTK to dnes sdělila mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. Konvoj na Slovensko přes Českou republiku přejel v únoru.