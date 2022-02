První vozy amerického konvoje jsou v Česku, jedou na cvičení

Po dálnici budou pokračovat do Ostrova u Stříbra, kde mají technickou přestávku. Následovat bude přesun do Rančířova na Jihlavsku, kde vojáci přespí. Celý přesun bude mít 500 kusů techniky a 1200 vojáků, řekla ČTK mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková.

Konvoj podle Dvořákové bude projíždět po českých silnicích v nočních hodinách rozdělený do pěti částí. Každá část bude rozdělena na tři až pět skupin, které budou projíždět s hodinovým odstupem kvůli plynulosti dopravy. Dnes v noci pojedou tři skupiny. Do Rančířova u JIhlavy tak budou američtí vojáci dojíždět v několika proudech denně. Poslední by odtud měli odjíždět 22. února. Tábor jim poslouží i při návratu ve druhé polovině března.

Ve vojenském areálu v Rančířově u Jihlavy čekají americký vojenský konvoj vytápěné stany i temperované kontejnery se sprchami a dalším sociálním zázemím. Připravený je zdravotní tým a také stan pro izolaci vojáků, u nichž by se prokázal covid-19. V areálu může během přesunu konvoje z Německa na cvičení na Slovensko odpočívat až 350 vojáků. První přijedou ve středu nad ránem. V areálu je také autoopravna a místo pro doplnění pohonných hmot.

Vojáci a technika armády USA se přes území republiky přesouvali už několikrát. Naposledy projíždělo loni v květnu a červnu Českem zhruba 700 vojáků a 150 kusů techniky.