Až na výjimky zavřeno. Na nákupy během svátečního úterý zapomeňte

Jen zbytek nedělního dne a celé pondělí mají lidé na to, aby si nakoupili. Úterní státní svátek totiž ovlivní provozní dobu obchodů v Česku. A nebude to letos zdaleka naposledy.
Od roku 2016 platí v Česku zákon o prodejní době v maloobchodě, jehož hlavním záměrem je úprava prodejní doby v maloobchodě tak, aby byl v prodejnách nad 200 metrů čtverečních stanoven zákaz prodeje ve vyjmenované svátky. Jeden z nich přijde na řadu pozítří.
V úterý budou mít lidé volno, protože na něj připadá Den vzniku samostatného československého státu. Do práce nepůjdou ani zaměstnanci většiny obchodů. Podle zákona totiž musí být až na výjimky zavřeno.
Další státní svátek bude následovat 17. listopadu, kdy však obchody mohou zůstat v provozu. Otevírací doba bude opět podléhat zákonu v závěru roku. Na Štědrý den smí být otevřeno jen do pravého poledne, poté se prodejny uzavřou až do 27. prosince.
