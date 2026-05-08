Babiš dorazil na schůzku s Pavlem pozdě. Prezident na summit NATO pojede v každém případě

Páteční schůzka na Pražském hradě začala pro premiéra Andreje Babiše drobným napomenutím. Předseda vlády totiž na jednání s prezidentem Petrem Pavlem dorazil o patnáct minut později, než bylo domluveno. Prezident na zpoždění upozornil hned při přivítání, na což premiér reagoval pouze stručnou poznámkou, že mu to časově nevyšlo, aniž by se za pozdní příchod omluvil.
Hlavním tématem jejich rozhovoru byl narůstající spor o to, kdo bude Českou republiku reprezentovat na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře. Ani po společném jednání však politici nenašli společnou řeč.
Babiš trvá na tom, že delegaci má tvořit on společně s ministrem zahraničí Petrem Macinkou a ministrem obrany Jaromírem Zůnou. S účastí hlavy státu vládní kabinet ve svých plánech vůbec nepočítá.
Premiér svůj postoj odůvodňuje tím, že si nedovede představit přítomnost tolika vrcholných představitelů na jednom místě. Jako další argument uvedl rozdílné pohledy vlády a Hradu na zahraniční politiku. Podle Babiše by nebylo vhodné, aby na summitu vystupovali všichni společně, čímž podpořil dřívější odmítavé stanovisko šéfa diplomacie Macinky.
Prezident Petr Pavel ovšem argumentuje svou rolí vrchního velitele ozbrojených sil, která mu podle něj dává právo se schůzky v Turecku účastnit. Napětí mezi oběma stranami se vyostřuje natolik, že Hrad zvažuje podání kompetenční žaloby na vládu.
Prezident navíc v rozhovoru pro Deník N potvrdil, že je rozhodnut na summit odcestovat v každém případě, a to i kdyby musel zvolit cestu po vlastní ose mimo oficiální vládní delegaci.
Aktuální volební model agentury NMS pro portál Novinky ukazuje, že politické scéně i nadále dominuje hnutí ANO. Pokud by se volby do Sněmovny konaly nyní, zvítězilo by se ziskem 32,5 procenta hlasů. Přestože jde o mírný pokles oproti výsledkům z loňského října, hnutí si udržuje výrazný náskok před svými konkurenty.
