Babiš naznačil, že bude mít do měsíce vládu. S prezidentem je prý domluvený

Nová česká vláda by podle pravděpodobného příštího premiéra Andreje Babiše (ANO) měla vzniknout do poloviny prosince. Babiš to naznačil v pravidelném videu, které zveřejnil v neděli dopoledne. Předseda hnutí, které zvítězilo v říjnových sněmovních volbách, je na tom prý domluvený s prezidentem Petrem Pavlem.
Babiš v nedělním videu vyzval občany, aby si navzdory zimnímu počasí vyrazili na procházku a nesledovali dnešní politické debaty na televizních kanálech. Podle jeho slov se v nich budou probírat okolnosti vzniku nového kabinetu či problematika střetu zájmů.
"Budou vám tvrdit, že Babiš zdržuje vznik vlády, což není pravda," prohlásil šéf hnutí ANO. "Fialova vláda vznikla 17. prosince 2021 a já jsem s prezidentem domluvený, že naše vláda by mohla vzniknout v podobném termínu," podotkl na záběrech.
Pravděpodobný příští premiér se opět vyjádřil i k otázce neslučitelnosti vládního angažmá s vlastnictvím Agrofertu. "Zase tam bude ten střet zájmů, co jiného. Svolali k tomu schůzi, tak tam se dozvíte, že žijeme v zemi, kde se přijímají zákony speciálně proti jedné osobě, aby nebyla v politice. A některé soudy tak dokonce rozhodují, podle toho, jestli je to Babiš, nebo to není Babiš," postěžoval si politik.
ANO už má s SPD a Motoristy podepsanou koaliční smlouvu i rozdělené ministerské posty, ale nová vláda, která nahradí kabinet premiéra Petra Fialy (ODS), zatím jmenována nebyla. Posun nepřineslo ani poslední jednání Babiše s prezidentem Pavlem.
Prezidentská kancelář po jednání uvedla, že Pavel zaslal Babišovi návrh harmonogramu následných kroků a konzultací. "Tento postup vychází z předchozích rozhovorů obou politiků a upřesňuje další časový řád," napsala kancelář na síti X.
Babiš má podle Pražského hradu v příštím týdnu předložit seznam navrhovaných členů vlády, se kterými hlava státu povede konzultační rozhovory. "Následně očekává, že předseda hnutí ANO veřejně vyjasní způsob řešení svého střetu zájmů, ze kterého bude zřetelné, že povede k zákonnému vyřešení tohoto problému. Pak je prezident připraven do jednoho týdne jmenovat Andreje Babiše předsedou vlády," sdělila kancelář.
20. listopadu 2025 22:02
V Česku v posledních dnech panuje zimní počasí, ačkoliv meteorologická zima oficiálně začne s prosincem až začátkem přespříštího týdne. Těšit to může zejména milovníky alpského i běžeckého lyžování. Start nové sezóny se blíží.
