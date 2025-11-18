Babiš nebude řešit svůj střet zájmů, dokud nebude mít jistotu jmenování premiérem. Hrad chce seznam ministrů

Předseda hnutí ANO, Andrej Babiš, v úterý prohlásil, že považuje za nelogické řešit svůj střet zájmů, dokud nebude mít jistotu jmenování premiérem od prezidenta Petra Pavla. Reagoval tak na pondělní prohlášení prezidenta, který naznačil, že pokud Babiš střet zájmů nevyřeší, hnutí ANO by mělo zvážit jiného kandidáta na předsedu vlády.
Babiš své stanovisko zdůvodnil na Instagramu tím, že jde o nevratný krok, který si nemůže dovolit učinit bez garance premiérského postu. Trvá nicméně na tom, že svůj střet zájmů vyřeší. „Hned jak mě jmenuje pan prezident, tak to vyřeším. Nevíte, kdy to bude?“ tázal se Babiš. Jak přesně hodlá problém se střetem zájmů vyřešit, však odmítá veřejně prozradit, vyloučil pouze prodej své bývalé skupiny Agrofert.
Prezident Petr Pavel už dříve připustil, že může hnutí ANO požádat o jiného kandidáta na premiéra kvůli trvajícímu střetu zájmů předsedy hnutí Babiše. Pavel nadále trvá na tom, aby Babiš veřejně předložil řešení problému, který brání jeho jmenování do čela vlády.
První místopředseda ANO Karel Havlíček ale potvrdil pro CNN Prima NEWS, že Andrej Babiš zůstává jediným kandidátem na post předsedy vlády. Tím reagoval na prezidentovu podmínku, která jmenování Babiše premiérem právě vyřešením střetu zájmů podmiňuje. Babiš se ovšem k veřejnému vysvětlení svého řešení nehlásí a chce jej oznámit až těsně před jmenováním.
"Náš kandidát je jediný, a tím je Andrej Babiš," řekl Havlíček stanici CNN Prima News. Zejména zdůraznil volební výsledek hnutí ANO. "Získali jsme rekordní počet hlasů a sestavili koalici, která plně podporuje Andreje Babiše v čele vlády," podotkl.
Podle někdejšího ministra průmyslu a obchodu či dopravy hodlá Babiš udělat patřičné kroky, aby se mohl stát předsedou vlády. "Co se týče střetu zájmů, vše bude vyřešeno v souladu s českým i evropským právem tak, jak bylo již mnohokrát řečeno," dodal Havlíček.
Prezident v rámci své snahy o transparentní, ústavní a rychlý proces sestavení nové vlády, zaslal Babišovi návrh harmonogramu následujících kroků, uvedl dnes Hrad. Tento postup vychází z předchozích jednání obou politiků a upřesňuje časový plán. Babiš slíbil na schůzce 12. listopadu předložit seznam navrhovaných členů vlády v týdnu po 24. listopadu.
Prezident předpokládá, že tento seznam obdrží a že v následujících dvou týdnech povede s kandidáty na ministry konzultační rozhovory. Následně Pavel očekává, že předseda hnutí ANO veřejně vyjasní způsob řešení svého střetu zájmů tak, aby bylo zřejmé, že povede k zákonnému vyřešení tohoto problému. Jakmile se tak stane, prezident je připraven do jednoho týdne Andreje Babiše jmenovat předsedou vlády.
