Babiš nebude řešit svůj střet zájmů, dokud nebude mít jistotu jmenování premiérem. Hrad chce seznam ministrů

Libor Novák

18. listopadu 2025 19:41

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)
Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025) Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Předseda hnutí ANO, Andrej Babiš, v úterý prohlásil, že považuje za nelogické řešit svůj střet zájmů, dokud nebude mít jistotu jmenování premiérem od prezidenta Petra Pavla. Reagoval tak na pondělní prohlášení prezidenta, který naznačil, že pokud Babiš střet zájmů nevyřeší, hnutí ANO by mělo zvážit jiného kandidáta na předsedu vlády.

Babiš své stanovisko zdůvodnil na Instagramu tím, že jde o nevratný krok, který si nemůže dovolit učinit bez garance premiérského postu. Trvá nicméně na tom, že svůj střet zájmů vyřeší. „Hned jak mě jmenuje pan prezident, tak to vyřeším. Nevíte, kdy to bude?“ tázal se Babiš. Jak přesně hodlá problém se střetem zájmů vyřešit, však odmítá veřejně prozradit, vyloučil pouze prodej své bývalé skupiny Agrofert.

Prezident Petr Pavel už dříve připustil, že může hnutí ANO požádat o jiného kandidáta na premiéra kvůli trvajícímu střetu zájmů předsedy hnutí Babiše. Pavel nadále trvá na tom, aby Babiš veřejně předložil řešení problému, který brání jeho jmenování do čela vlády. 

První místopředseda ANO Karel Havlíček ale potvrdil pro CNN Prima NEWS, že Andrej Babiš zůstává jediným kandidátem na post předsedy vlády. Tím reagoval na prezidentovu podmínku, která jmenování Babiše premiérem právě vyřešením střetu zájmů podmiňuje. Babiš se ovšem k veřejnému vysvětlení svého řešení nehlásí a chce jej oznámit až těsně před jmenováním.

"Náš kandidát je jediný, a tím je Andrej Babiš," řekl Havlíček stanici CNN Prima News. Zejména zdůraznil volební výsledek hnutí ANO. "Získali jsme rekordní počet hlasů a sestavili koalici, která plně podporuje Andreje Babiše v čele vlády," podotkl. 

Podle někdejšího ministra průmyslu a obchodu či dopravy hodlá Babiš udělat patřičné kroky, aby se mohl stát předsedou vlády. "Co se týče střetu zájmů, vše bude vyřešeno v souladu s českým i evropským právem tak, jak bylo již mnohokrát řečeno," dodal Havlíček.

Prezident v rámci své snahy o transparentní, ústavní a rychlý proces sestavení nové vlády, zaslal Babišovi návrh harmonogramu následujících kroků, uvedl dnes Hrad. Tento postup vychází z předchozích jednání obou politiků a upřesňuje časový plán. Babiš slíbil na schůzce 12. listopadu předložit seznam navrhovaných členů vlády v týdnu po 24. listopadu.

Prezident předpokládá, že tento seznam obdrží a že v následujících dvou týdnech povede s kandidáty na ministry konzultační rozhovory. Následně Pavel očekává, že předseda hnutí ANO veřejně vyjasní způsob řešení svého střetu zájmů tak, aby bylo zřejmé, že povede k zákonnému vyřešení tohoto problému. Jakmile se tak stane, prezident je připraven do jednoho týdne Andreje Babiše jmenovat předsedou vlády.

Aktualizováno před 19 hodinami

OBRAZEM: Češi slaví 17. listopad na Národní třídě. Turek si pískot užíval

Související

Důchody, ilustrační fotografie.

Důchody by se za Babiše mohly pozměnit. Pavel má však výhrady

Změny týkající se důchodů, které slibuje příští vláda, jsou zatím v nedohlednu, protože Petr Pavel ještě nejmenoval Andreje Babiše (ANO) premiérem. Po středečním jednání obou politiků na Pražském hradě je navíc jasné, že prezident s úpravami penzijního systému nesouhlasí. 

Více souvisejících

Andrej Babiš Petr Pavel

Aktuálně se děje

před 12 minutami

před 1 hodinou

uhlí

První návrh výsledku COP30 nečekaně oživuje myšlenku konce fosilních paliv

Objevil se první návrh textu možného výsledku konference COP30, který byl zveřejněn na webu OSN. Text, který formálně navazuje na „poznámku“ brazilského prezidenta Copu André Correa do Lago, je fascinující, protože obsahuje možnost odklonu od fosilních paliv. Jedná se o téma, které bylo sice dohodnuto jako klíčová rezoluce na COP28 v roce 2023, ale následně bylo v Baku a až dosud v Belému fakticky upozaděno a řešilo se jen na okrajových jednáních.

před 2 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trumpovi dochází dech. Republikánská strana se začíná smiřovat s budoucností bez něj

Železná pěst prezidenta Donalda Trumpa, kterou drží svou stranu, se zdá, že klouže, a to způsobem, který nebyl k vidění od okamžiku bezprostředně po útoku na Kapitol 6. ledna 2021. Tehdy se rychle etabloval zpět jako jediná a dominantní síla uvnitř Republikánské strany, a je možné, že to udělá znovu. Nicméně mimořádné odmítnutí a protivítr, se kterým se nyní prezident potýká, z velké části přicházející z jeho vlastní strany, odhalují, že se Republikánská strana začíná smiřovat s budoucností po Trumpovi.

před 4 hodinami

Alexander Stubb

Stubb vzkazuje Trumpovi: Nastal čas použít na Putina klacek

Spojené státy americké musí prosadit nové kolo sankcí, které paralyzují ruský průmysl a konečně přivedou Vladimira Putina k jednacímu stolu. Řekl to finský prezident Alexander Stubb v rozhovoru pro Politico. Stubb, který dříve využil golfovou cestu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem k tomu, aby na něj tlačil ve věci tvrdšího postoje vůči ruskému lídrovi, nyní uvedl, že nastal čas, aby Washington zvýšil ekonomický tlak na Moskvu.

před 4 hodinami

Ukrajinská armáda, ilustrační fotografie

Ukrajinské plány na leteckou flotilu čelí velkým komplikacím

Plán Ukrajiny vybudovat masivní nové letectvo, složené z velkého počtu francouzských a švédských stíhacích letounů, čekají vážné komplikace. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho francouzský protějšek Emmanuel Macron v pondělí podepsali dopis o záměru na nákup až 100 dvoumotorových stíhaček Rafale od společnosti Dassault v průběhu příští dekády. Toto oznámení přišlo jen několik týdnů poté, co Kyjev podepsal dohodu o spolupráci se Švédskem, která zahrnuje pořízení 100 až 150 jednomotorových stíhaček Gripen E od společnosti Saab.

před 5 hodinami

Ilustrační foto

Internet napříč světem kolabuje. Cloudflare hlásí obří výpadek, nefujgují miliony stránek

Klíčovou součást obvykle skryté infrastruktury internetu, americkou společnost Cloudflare, postihl v úterý celosvětový výpadek. Problém, jehož příčina zůstává zatím neidentifikovaná, podle webu The Guardian způsobil, že se uživatelům na milionech webových stránek začaly objevovat chybové zprávy. Cloudflare poskytuje služby včetně obrany webů proti zákeřným útokům a akcelerace výkonu.

před 6 hodinami

Ukrajinští vojáci brání svou zemi před ruskými agresory.

Zóna smrti na Ukrajině: Jak drony ukončily zákopovou válku a vymazaly frontovou linii?

Boj na Ukrajině se již nepodobá zákopové válce známé z první světové války. Místo toho drony vytvořily zónu smrti, která prakticky vymazala souvislou frontovou linii. Obloha nad bojišti je nyní černá drony, z nichž některé nesou kamery a termodetektory, zatímco jiné jsou vybaveny bombami a zbraněmi. Některé z nich pouze leží u cest a silnic, dokud je neprobudí projíždějící voják nebo vozidlo.

před 7 hodinami

Mette Frederiksen

Dánská drakonická migrační politika na hranicích nekončí. Frederiksenová ji chce v celé Evropě

Sociální demokratka Mette Frederiksen vyhrála dánské volby v roce 2019 na základě platformy, která kombinovala radikální klimatické cíle a snížení věku odchodu do důchodu pro manuálně pracující s zpřísněním migrační politiky. Dánsko má v Evropě jedny z nejpřísnějších azylových zákonů. Země uděluje uprchlíkům pouze dočasný azyl, bez ohledu na potřebu jejich ochrany, zpřísnila zákony o slučování rodin a zavedla politiku, která klade prioritu na deportace namísto integrace. 

před 8 hodinami

Donald Tusk

Polsko: Sabotáže na železnici jsou teroristickými útoky ruských tajných služeb

V Polsku se v posledních dnech odehrála série incidentů, které vláda a bezpečnostní služby označily za sabotáž teroristické povahy s vazbou na zahraniční zpravodajské služby. Mluvčí polského ministra pro bezpečnostní služby, Jacek Dobrzyński, potvrdil, že „všechno naznačuje“, že za víkendovými sabotážemi na železnici v Polsku stojí ruské tajné služby. Dobrzyński později dodal, že se jedná o teroristický útok iniciovaný speciálními službami z Východu.

před 9 hodinami

Bojový letoun Rafale F2

Ukrajina a Francie uzavřely „historickou dohodu“ o dodávce stíhaček Rafale a systémů PVO

Ukrajina v pondělí podepsala dohodu o záměru s Francií, která vyjadřuje zájem o nákup až 100 stíhacích letounů Rafale, bezpilotních letounů, systémů protivzdušné obrany a další klíčové techniky v průběhu příštích deseti let. Cílem je posílit dlouhodobou bezpečnost země. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který dokument podepsal s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v Elysejském paláci, označil dohodu za „historickou“. Dopis představuje předběžný závazek Ukrajiny k nákupu řady francouzských obranných zařízení.

před 9 hodinami

Marco Rubio na zápase UFC 316

Ani se vstupenkami vás do USA pustit nemusíme, vzkazují úřady fanouškům před MS

Americká vláda pod vedením Donalda Trumpa v pondělí oznámila spuštění nového prioritního vízového systému určeného pro miliony fotbalových fanoušků směřujících do USA na Mistrovství světa 2026. Cílem tohoto opatření je sice urychlit administrativní proces, ovšem úřady současně důrazně varovaly, že platná vstupenka na zápas nezaručuje automatické povolení ke vstupu do země.

před 10 hodinami

Google, ilustrační fotografie

Šéf Google varuje: Kdo chce uspět, musí umět pracovat s AI. Nároky budou ohromné

Šéf společnosti Alphabet, mateřské firmy Google, Sundar Pichai varoval, že by se pád takzvané bubliny v oblasti umělé inteligence (AI) dotkl každé společnosti. V rozhovoru pro BBC News Pichai sice označil růst investic do AI za „mimořádný moment“, ale zároveň poukázal na jistou „iracionalitu“ v současném boomu umělé inteligence.

před 11 hodinami

Organizace spojených národů

RB OSN posvětila Trumpův plán pro Gazu. Gratuluji celému světu, reagoval šéf Bílého domu

Rada bezpečnosti OSN v pondělí schválila rezoluci, kterou předložily Spojené státy. Tato rezoluce si klade za cíl zajistit udržitelnější mír a obnovu zničeného Pásma Gazy po křehkém příměří, které vstoupilo v platnost minulý měsíc. Hlasování patnáctičlenné Rady bezpečnosti skončilo poměrem třináct ku nule pro přijetí návrhu, přičemž Rusko a Čína se zdržely, ale nevyužily svého práva veta.

před 12 hodinami

Aktualizováno před 19 hodinami

včera

Důchody, ilustrační fotografie.

Důchody by se za Babiše mohly pozměnit. Pavel má však výhrady

Změny týkající se důchodů, které slibuje příští vláda, jsou zatím v nedohlednu, protože Petr Pavel ještě nejmenoval Andreje Babiše (ANO) premiérem. Po středečním jednání obou politiků na Pražském hradě je navíc jasné, že prezident s úpravami penzijního systému nesouhlasí. 

včera

včera

včera

Češi v pondělí 17. listopadu také demonstrovali. (17.11.2025) Prohlédněte si galerii

Česko není na prodej. Na Staroměstském náměstí demonstrovalo více než 15 tisíc lidí

V den výročí 17. listopadu zaplnilo Staroměstské náměstí v Praze více než 15 tisíc lidí, kteří přišli společně s Milionem chvilek pro demokracii oslavit svobodu, odvahu a občanskou soudržnost. Letošní shromáždění s názvem Česko není na prodej připomnělo, že i po 36 letech od Sametové revoluce zůstává v zemi silná občanská společnost, která nechce přihlížet rozkladu důvěry, zneužívání moci ani oslabování demokratických institucí.

včera

Lipavský ocenil osobnosti. Medaili dostali Pojar či Pekarová Adamová

V Česku se předávají ocenění i u příležitosti listopadového státního svátku. Šest osobností obdrželo od ministra zahraničních věcí Jana Lipavského (za Spolu) Medaili Za zásluhy o diplomacii. Ministerstvo o tom informovalo na webu

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy