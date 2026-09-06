Babiš považuje Rusko za hrozbu. Premiér ujistil, že se lidé nemusí bát

Jan Hrabě

Jan Hrabě

6. září 2026 13:50

Andrej Babiš
Andrej Babiš Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Česko podle premiéra Andreje Babiše (ANO) přijalo v reakci na incidenty v Německu dostatečná opatření. K možnému vyhoštění ruských diplomatů řekl, že čeká na to, jaká bude domluva mezi evropskými spojenci. Babiš se tak vyjádřil v diskuzním pořadu Partie na stanici CNN Prima News. 

Babiš v pořadu zdůraznil, že Česko je bezpečnou zemí. V souvislosti s posledními incidenty v sousedním Německu také prohlásil, že Rusko je hrozba, a zmínil nebezpečí kybernetických útoků. "Máme tady bohužel válku na Ukrajině a myslím si, že jsme přijali opatření, aby lidi byli v klidu. Nemusí se bát ničeho," uvedl předseda hnutí ANO. 

Premiér připomněl, že během předchozího působení ve Strakově akademii v reakci na zjištění vyšetřovatelů v případu výbuchu muničních skladů ve Vrběticích posvětil vyhoštění desítek ruských diplomatů. Aktuálně chce postupovat až ve spolupráci s partnery České republiky.

"To opatření, o kterém se stále mluví ohledně ruských diplomatů, zatím přijala jenom jedna pobaltská země. My čekáme na další partnery, ale jsme v kontaktu se všemi spojenci," sdělil Babiš. 

Předseda vlády také naznačil, jaké může být pozadí posledních incidentů v sousední zemi. "Uvidíme, jestli to má nějakou souvislost s volbami, které jsou v neděli v Německu, nebo je to nějaký kontinuální útok na Německo," nechal se slyšet. 

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) si ve čtvrtek předvolal ruskou velvyslankyni. Během jednání odsoudil incidenty, které se v poslední době odehrály v zemích Evropské unie, a vyjádřil plnou solidaritu Německu.

"Na základě přesvědčivých informací poskytnutých jak německou stranou, tak i na základě vlastních zjištění dvou českých tajných služeb ministr odmítl vysvětlení velvyslankyně, která tyto incidenty označila za provokace sloužící jiným zájmům. Ministr naopak apeloval na deeskalaci situace a vyzval k tomu, aby Rusko iniciativně přišlo s návrhy, které povedou k míru," sdělilo ministerstvo na webu. 

Macinka také informoval ruskou velvyslankyni, že i v reakci na nedávné zpřísnění podmínek pro českou diplomatickou misi v Moskvě zavede Česko pro diplomatický i technický personál Ruské federace reciproční opatření, které tyto podmínky vyrovná.

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