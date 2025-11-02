Babiš reagoval na kritiku. Potvrdil, že v pondělí se podepíše koaliční smlouva

Jan Hrabě

Jan Hrabě

2. listopadu 2025 13:26

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)
Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025) Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš v nedělním videu potvrdil, že zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů v pondělí podepíší koaliční smlouvu. Babiš zároveň reagoval na kritiku toho, že koaliční smlouvu budou podepisovat všichni poslanci trojice uskupení. Vyjádřil se i k odeslání programového prohlášení do datové schránky Pražského hradu. 

"Potom, co jsme si do pěti pracovních dnů od voleb rozdělili resorty, máme domluvenou koaliční smlouvu, úplně stejnou jako v minulosti, takže ji budou podepisovat všichni poslanci, i když je nějaká velká kritika, že to není demokratické. A domluvili jsme se na programovém prohlášení vlády," spustil Babiš v neděli ráno. 

Předseda hnutí ANO zmínil, že už po volbách byl u prezidenta Petra Pavla a odprezentoval mu zahraniční politiku příštího kabinetu. "Byl spokojen. A slíbil jsem mu, že když to bude všechno domluveno, že mu to pošlu. To jsem udělal v pátek," konstatoval.

Vyjádřil se také ke kritice formy poskytnutí vládního programu Pražskému hradu. "Novináři začali křičet, co jsem si to dovolil, že jsem to poslal datovkou. Jak jsem to měl poslat? Poštovním holubem? Nebo jsem měl jít osobně na podatelnu a žádat štempl?" podivil se Babiš a podotkl, že programové prohlášení se běžně schvaluje až po vzniku vlády. "Takže to, co my děláme, je absolutně nadstandard," prohlásil.

"My máme splněno a příští týden se mají schvalovat orgány Sněmovny. Já můžu jenom říct, že ta koalice se domlouvá v pohodě, že máme shodu. Pevně doufám, že příští týden zvolíme orgány," dodal Babiš. 

Prezidentská kancelář v pátek potvrdila, že návrh programového prohlášení "netradičně" přišel do datové schránky. "S textem se detailně prezident seznámí v nejbližší době. Očekává však, že bližší komentář k dokumentu a další souvislosti dohody o vznikající podobě vlády dostane ještě od předsedy hnutí ANO na společné schůzce," napsala kancelář. 

Podle informací webu iDnes.cz bude programové prohlášení kabinetu, v jehož čele by měl stanout předseda hnutí ANO Andrej Babiš, obsahovat znovuzavedení EET či slev na jízdném pro studenty a seniory. Počítá se také se zastropováním důchodového věku na 65 letech. 

Příští česká vláda v dokumentu pojmenovala i strategické cíle. Občanům i firmám slibuje přijatelné ceny energií, k prioritám má patřit i zajištění bezplatného a dostupného zdravotnictví s kratšími čekacími lhůtami na vyšetření a operace. Jedním z cílů bude i zrychlení stavebního řízení. 

31. října 2025 16:03

Cíle Babišovy vlády odhaleny. Vrátí se EET či slevy v dopravě, změny i u důchodů

Související

Více souvisejících

Andrej Babiš Vláda ČR Poslanecká sněmovna Petr Pavel

Aktuálně se děje

před 25 minutami

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)

Babiš reagoval na kritiku. Potvrdil, že v pondělí se podepíše koaliční smlouva

Pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš v nedělním videu potvrdil, že zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů v pondělí podepíší koaliční smlouvu. Babiš zároveň reagoval na kritiku toho, že koaliční smlouvu budou podepisovat všichni poslanci trojice uskupení. Vyjádřil se i k odeslání programového prohlášení do datové schránky Pražského hradu. 

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Válka v Izraeli

Příměří v Gaze jako nadlidský úkol. Pomoct mohou mezinárodní síly, shodu se ale najít nedaří

Příměří mezi Izraelem a Hamásem, uzavřené v říjnu pod patronátem amerického prezidenta Donalda Trumpa, mělo být zlomem po dvou letech války. Zatím však zůstává jen křehkým příměřím – formálně platným, ale fakticky porušovaným. Trumpův dvacetibodový plán pro Gazu slibuje obnovu a vznik poloautonomního území pod mezinárodním dohledem, včetně rozmístění mnohonárodních stabilizačních sil. Ty by měly zajistit hranice, odzbrojit Hamás a chránit humanitární pomoc. V praxi však plán naráží na nedůvěru, spory o mandát a politickou neochotu klíčových států.

před 4 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

včera

Ukrajinská armáda střeží své území (březen 2022).

Zelenskyj označuje obranu Pokrovsku za prioritu, do Donbasu byly nasazeny elitní speciální síly

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil obranu města Pokrovsk na východní frontě za „prioritu“, jelikož do bojů o toto klíčové město byly nasazeny elitní speciální jednotky. Podle informací armádních zdrojů jsou do první linie k udržení zásobovacích tras zapojovány speciální síly z vojenské rozvědky (GUR) a útočné skupiny, které zde plní úkoly běžné pěchoty.

včera

Ilustrační foto

Vzpoura proti Bruselu: Polsko, Maďarsko a Slovensko odmítají zrušit zákaz dovozu ukrajinského zboží

Polsko, Maďarsko a Slovensko otevřeně vzdorují snahám o normalizaci obchodních vztahů, protože odmítají zrušit své jednostranné zákazy na dovoz ukrajinského obilí a dalších zemědělských produktů. K tomuto vzdoru dochází právě ve chvíli, kdy v platnost vstoupila nová, revidovaná obchodní dohoda Evropské unie s Kyjevem. Tyto národní zákazy jsou v rozporu s pravidly jednotného trhu EU, která zakazují vnitrostátní obchodní překážky.

včera

Maduro, Nicolas

AP: CIA chtěla naverbovat Madurova pilota, aby USA pomohl s jeho svržením

Nedávné investigativní zjištění agentury Associated Press (AP) odhalilo, že CIA se údajně pokusila naverbovat důvěryhodného pilota venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, aby pomohl s jeho svržením. Toto odhalení přichází krátce poté, co americký prezident Donald Trump schválil nové tajné operace CIA uvnitř Venezuely, čímž vystupňoval americkou aktivitu v Latinské Americe.

včera

Prezident Trump promluvil na společném zasedání Kongresu

Trumpova frustrace stoupá. Už toho má dost, zní z Bílého domu

Na začátku vládního shutdownu v říjnu byli představitelé Bílého domu přesvědčeni, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa je v mnohem lepší pozici, aby v boji o financování porazila opozici. Vtipkovali o tom, jak dlouho přerušení potrvá, přičemž nikdo netipoval déle než deset dní. Tato sázka podtrhuje, jak moc administrativa podcenila vůli demokratů nechat vládu uzavřenou, a to i navzdory hrozbám, které dopadaly na federální zaměstnance a sociální programy.

včera

Palestina, pásmo Gazy

Přišli o příbuzné i naději. Lidé v Gaze už příměří nevěří

Po prvotním nadšení z vyhlášení příměří se mezi obyvateli Gazy rychle rozšířily obavy. Mnoho lidí se nyní obává, že klid zbraní neznamená konec války, ale pouze méně časté a nepředvídatelné výbuchy násilí. Tato nahodilost znemožňuje lidem jakékoliv plánování a vytváření naděje do budoucna.

včera

Ilustrační foto

Změny počasí jsme dodnes nezastavili. Klimatická krize se ve všech ohledech zhoršila

Klimatické změny jsou v celosvětovém povědomí již desítky let. Vědecké předpovědi, které se objevily již na začátku 80. let (např. od odborníků z ropného gigantu Exxon), se ukazují jako přesné. Škody způsobené teplejším a chaotičtějším světem se neustále zhoršují a stávají se finančně náročnější. Přesto mnoho zemí neplní své emisní cíle a objevují se velké rozpory mezi přislíbenými závazky a skutečnými kroky, které jsou potřeba k udržení globálního oteplení pod hranicí 1,5 °C.

včera

Brazílie

COP30 je za dveřmi. Rozhodne se na něm, jak budou lidé vzpomínat na světové lídry

S tím, jak se bortí staré pilíře světového řádu a Spojené státy ustupují od aktivního řešení klimatické krize, musí globální environmentální vedení převzít jiné mocnosti. Lídři, kteří si uvědomují naléhavost situace, by měli využít příležitosti, kterou hostitelství konference COP30 v Brazílii tento měsíc nabízí. Je čas vytvořit koalici odhodlaných zemí, která rázně odmítne popírače klimatické krize, píše The Guardian.

včera

Maduro, Nicolas

Maduro žádá Putina a Čínu o pomoc proti Trumpovi

Venezuelský prezident Nicolás Maduro se v reakci na narůstající přítomnost amerických sil v Karibiku obrací na Rusko, Čínu a Írán s prosbou o posílení svých opotřebovaných vojenských kapacit a o další podporu. Podle interních dokumentů americké vlády, které získal deník The Washington Post, venezuelský vůdce konkrétně žádá o obranné radary, opravy letadel a potenciálně i rakety.

včera

Jamajka

Nepotřebujeme peníze, ale jídlo a vodu, zní z hurikánem zničené Jamajky

Přístavní město Black River na Jamajce se stalo epicentrem zkázy poté, co se přes něj přehnal hurikán Melissa. I několik dní po úderu jedné z nejsilnějších bouří páté kategorie v regionu se místní obyvatelé potýkají s rostoucím zoufalstvím a chaosem. Lidé se brodí zablácenými cestami, prohrabávají trosky ve snaze najít jídlo, nebo se snaží dostat do poškozených obchodů, kde hledají balenou vodu a další zásoby. Zatímco se počet obětí zvyšuje, přeživší pátrají po svých blízkých a bojují o přežití.

včera

Pentagon (z anglického výrazu pro pětiúhelník) je to mohutná čtyřpatrová stavba ve tvaru pěti soustředných pravidelných pětiúhelníkových okruhů (rings, značených A až E, s délkou strany přes 200 m), protnuté na každé straně třemi spojnicemi. Uprostřed cel

Pentagon schválil možnost předání raket Tomahawk Ukrajině

Pentagon schválil možnost předání raket Tomahawk Ukrajině, čímž nechal konečné politické rozhodnutí na prezidentu Donaldu Trumpovi. Americké ministerstvo obrany dalo Bílému domu zelenou k dodání těchto střel s dlouhým doletem, protože posoudilo, že by to nijak negativně neovlivnilo americké zásoby. 

včera

31. října 2025 21:52

Metro čeká další víkendová výluka. V neděli se posílí náhradní doprava

Pražské metro nebude v provozu v celé své délce ani během prvního listopadového víkendu. V plánu je další z výluk na lince B, které souvisejí s probíhající rekonstrukcí stanice Českomoravská. Zavedena bude náhradní tramvajová doprava. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy