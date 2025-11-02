Babiš reagoval na kritiku. Potvrdil, že v pondělí se podepíše koaliční smlouva

Pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš v nedělním videu potvrdil, že zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů v pondělí podepíší koaliční smlouvu. Babiš zároveň reagoval na kritiku toho, že koaliční smlouvu budou podepisovat všichni poslanci trojice uskupení. Vyjádřil se i k odeslání programového prohlášení do datové schránky Pražského hradu.
"Potom, co jsme si do pěti pracovních dnů od voleb rozdělili resorty, máme domluvenou koaliční smlouvu, úplně stejnou jako v minulosti, takže ji budou podepisovat všichni poslanci, i když je nějaká velká kritika, že to není demokratické. A domluvili jsme se na programovém prohlášení vlády," spustil Babiš v neděli ráno.
Předseda hnutí ANO zmínil, že už po volbách byl u prezidenta Petra Pavla a odprezentoval mu zahraniční politiku příštího kabinetu. "Byl spokojen. A slíbil jsem mu, že když to bude všechno domluveno, že mu to pošlu. To jsem udělal v pátek," konstatoval.
Vyjádřil se také ke kritice formy poskytnutí vládního programu Pražskému hradu. "Novináři začali křičet, co jsem si to dovolil, že jsem to poslal datovkou. Jak jsem to měl poslat? Poštovním holubem? Nebo jsem měl jít osobně na podatelnu a žádat štempl?" podivil se Babiš a podotkl, že programové prohlášení se běžně schvaluje až po vzniku vlády. "Takže to, co my děláme, je absolutně nadstandard," prohlásil.
"My máme splněno a příští týden se mají schvalovat orgány Sněmovny. Já můžu jenom říct, že ta koalice se domlouvá v pohodě, že máme shodu. Pevně doufám, že příští týden zvolíme orgány," dodal Babiš.
Prezidentská kancelář v pátek potvrdila, že návrh programového prohlášení "netradičně" přišel do datové schránky. "S textem se detailně prezident seznámí v nejbližší době. Očekává však, že bližší komentář k dokumentu a další souvislosti dohody o vznikající podobě vlády dostane ještě od předsedy hnutí ANO na společné schůzce," napsala kancelář.
Podle informací webu iDnes.cz bude programové prohlášení kabinetu, v jehož čele by měl stanout předseda hnutí ANO Andrej Babiš, obsahovat znovuzavedení EET či slev na jízdném pro studenty a seniory. Počítá se také se zastropováním důchodového věku na 65 letech.
Příští česká vláda v dokumentu pojmenovala i strategické cíle. Občanům i firmám slibuje přijatelné ceny energií, k prioritám má patřit i zajištění bezplatného a dostupného zdravotnictví s kratšími čekacími lhůtami na vyšetření a operace. Jedním z cílů bude i zrychlení stavebního řízení.
31. října 2025 16:03
Cíle Babišovy vlády odhaleny. Vrátí se EET či slevy v dopravě, změny i u důchodů
Babiš už se sešel se šéfem NATO. Známe se roky, připomněl lídr ANO
Andrej Babiš , Vláda ČR , Poslanecká sněmovna , Petr Pavel
