Babiš se nadále odmítá scházet s Pavlem. Vybral si mě za cíl, tvrdí premiér

Premiér Andrej Babiš (ANO) dal znovu najevo, že nepřistoupí na návrh prezidenta Petra Pavla, aby se obnovily pravidelné schůzky nejvyšších ústavních činitelů. Předseda vlády tvrdí, že s hlavou státu nemá o čem jednat.
Babiš se k tématu vyjádřil v nejnovější epizodě svého podcastu Sorry jako. "Vede proti nám skrytou permanentní kampaň. Vybral si ve své kampani za znovuzvolení cíl a tím jsem buď já, nebo naše vláda," konstatoval premiér. "Ať si vybere jiný cíl, já kandidovat nebudu," podotkl šéf nejsilnějšího politického uskupení a zdůraznil, že hnutí ANO nemá prezidentského kandidáta.
Předseda vlády zároveň netuší, co by se na schůzkách s prezidentem mělo řešit. "Já nevím, o čem bychom s ním jednali. My máme jednat s parlamentními stranami, my máme nějaké programové prohlášení vlády, které nám mimochodem on chtěl měnit," dodal.
Babiš ve víkendovém videu prohlásil, že za ním na summitu v Ankaře chodili zástupci jiných zemí a ptali se ho, co na aliančním jednání dělá prezident Pavel. "Dopadlo to, jak jsem říkal – ostuda. Bylo to neuvěřitelné, trapné," konstatoval šéf hnutí ANO. "Kdyby Macinka nebyl nad věcí a nepustil mu to místo, seděl by úplně vzadu," podotkl.
Prezidenta zároveň zkritizoval za to, že se zúčastnil i úterní neformální večeře. Vyjádřil také domněnku, že hlavě státu zajistilo účast české velvyslanectví v Turecku. Komentoval i oficiální fotku, kde byli oba čeští představitelé daleko od sebe. "Turecký protokol byl natolik milostivý, že nás dal na společné fotce každého na jednu stranu," uvedl premiér.
Právě na tato slova reagoval Pražský hrad vyjádřením, že prezident jen usiluje o pravidelné schůzky s předsedou vlády, aby oba politici společně hledali řešení důležitých záležitostí pro občany.
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Zdroj: Libor Novák