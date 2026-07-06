Babiš se těší na Trumpa. Na summitu NATO očekává kartáč kvůli závazkům

V Turecku začne v úterý letošní summit NATO, na kterém nebude chybět ani česká delegace. Premiér Andrej Babiš (ANO) naznačil, že je připraven na kritiku kvůli nedostatečné výši výdajů na obranu. Zároveň zmínil, že se těší na jednání s Donaldem Trumpem.
Babiš ve videu na sociální síti připustil, že česká delegace "dostane sodu a kartáč" za neplnění závazků vůči alianci. "Tak jsem zvědav, jak to všechno dopadne," podotkl s tím, že se těší na osobní setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. "Jsem zvědavý, jestli si mě bude pamatovat," poznamenal.
Premiér považuje současného šéfa Bílého domu za mimořádnou osobnost. "Soukromě je strašně příjemný a galantní. Na tiskové konferenci se ale mění v politické zvíře. Je to obrovský lídr," uvedl předseda vlády.
Babiš se zároveň ve videu navezl do prezidenta Petra Pavla, jenž si prostřednictvím předběžného opatření Ústavního soudu vynutil účast na summitu, kam ho vláda původně nechtěla vzít. "Strašně nás těší, jak má pan prezident zájem o naši vládu," řekl šéf hnutí ANO, které je aktuálně hegemonem české politiky.
Vládní představitel poukázal na to, že hlava státu přišla na čtyři z osmi jednání Bezpečnostní rady státu. Za vlády Petra Fialy je přitom tak často nenavštěvovala. "Pan prezident stínuje naši vládu, takže bez nás nemůže žít. My jsme samozřejmě rádi a všichni se těšíme do Ankary," dodal Babiš.
Letošní summit NATO se uskuteční ve dnech 7. a 8. července v turecké Ankaře. Turecko bude jednání představitelů členských zemí aliance hostit podruhé v historii. Českou delegaci budou tvořit premiér Andrej Babiš (ANO), prezident Petr Pavel, ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).
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