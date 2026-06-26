Babiš si není jistý, jestli Macinka přihlásil Pavla na summit NATO

Premiér Andrej Babiš nepotvrdil, že by že ministerstvo zahraničí pod vedením Petra Macinky již oficiálně přihlásilo prezidenta Petra Pavla na nadcházející summit NATO v Ankaře. Předseda vlády na konferenci věnované dopadům sociálních sítí a online prostředí na dětskou populaci pouze uvedl, že předpokládá, že se tak stalo. Tento krok byl přitom časově velmi urgentní, neboť právě pátek představoval nejzazší možný termín pro registraci politických představitelů na toto alianční jednání.
Samotné cestě hlavy státu na vrcholnou schůzku Severoatlantické aliance, která se uskuteční od 7. do 8. července, předcházel vleklý spor mezi Babišovým kabinetem a Pražským hradem. Vláda rozhodnutí o složení delegace opakovaně odkládala, až v pondělí vydala pro Petra Pavla definitivní zamítavé stanovisko. Do situace však ve středu zásadním způsobem zasáhl Ústavní soud, který vydal předběžné opatření, podle něhož má prezident na summit odcestovat.
Petr Pavel tak doplní původně schválenou českou delegaci, v níž měli zemi zastupovat premiér Andrej Babiš, ministr zahraničí Petr Macinka a ministr obrany Jaromír Zůna. Ústavní soudci své rychlé rozhodnutí zdůvodnili historickou praxí, kdy čeští prezidenti v minulosti standardně reprezentovali Českou republiku na obdobných vrcholných schůzkách. Po tomto provizorním kroku bude soud řešit samotné jádro kompetenčního sporu a určí jasná pravidla pro zastupování státu na zahraničních akcích do budoucna, finální verdikt však ústavní soudci ohlásili až na září.
Včera přitom Babiš potvrdil, že šéf diplomacie Petr Macinka odešle požadavek na doplnění české delegace pro alianční summit v Ankaře o prezidenta Petra Pavla. Hlava státu se akce zúčastní společně se svým doprovodem. Babiš tato slova pronesl před svým odletem do Polska, kde se konala konference zaměřená na obnovu Ukrajiny. Záležitostmi technického rázu, které s přítomností prezidenta souvisejí, se bude kabinet zabývat během svého pondělního zasedání.
Představitelé vládní koalice dali najevo své výhrady vůči předběžnému opatření Ústavního soudu již v průběhu středy. Předseda vlády vyjádřil politování nad vzniklou situací a podotkl, že celá událost negativně ovlivní image České republiky v mezinárodním prostředí. Podle názoru premiéra prezident nejedná v souladu se svými sliby z předvolební kampaně, v nichž deklaroval snahu o spojování společnosti.
Babiš v této souvislosti dodal, že země bude kvůli tomuto sporu opět terčem celosvětové pozornosti a posměchu, přičemž odpovědnost za tento stav připsal právě prezidentovi. Ústavní soud svým středečním krokem nařídil vládnímu kabinetu, aby Petru Pavlovi umožnil účast na červencovém jednání Severoatlantické aliance v Turecku. Soudci rozhodli, že exekutiva nesmí cestě hlavy státu klást žádné překážky.
Zatímco prezident o cestu na summit stál, vládní sestava s jeho přítomností v původních plánech nepočítala. Aktuální verdikt soudu má mimořádný charakter a omezuje se výhradně na nadcházející událost v Ankaře. Samotnou kompetenční žalobou se instituce bude zabývat v prioritním režimu, přičemž konečné rozhodnutí by mělo být vyneseno v horizontu několika měsíců.
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Zdroj: Jan Hrabě