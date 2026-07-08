Babiš si podal ruku s Trumpem. Kritika Česka kvůli výdajům se nekonala

Jan Hrabě

Jan Hrabě

8. července 2026 17:09

Andrej Babiš si podal ruku s Donaldem Trumpem.
Andrej Babiš si podal ruku s Donaldem Trumpem. Foto: Facebook Andrej Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) si ve středu na summitu NATO v turecké Ankaře před zraky fotografů podal ruku s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Babiš se snímkem pochlubil na sociální síti. Po konci jednání pak předseda vlády tvrdil, že Česko nebylo kritizováno, protože nesplnilo závazek ohledně výše obranných výdajů. 

Babiš zveřejnil snímky s Trumpem na sociálních sítích. Z fotek je zřejmé, že se premiér plný očekávání usmíval už v okamžiku, kdy se k němu americký prezident blížil. Následně si oba politici potřásli rukou, žádný rozhovor se mezi nimi nekonal. 

Předseda vlády přiznal, že jako český zástupce mluvil na závěrečném oficiálním jednání jako poslední, protože Česko dává na obranu nejméně ze všech členských států. "Byli jsme poslední, protože ze všech států za rok 2025 máme nejhorší výsledek," uvedl šéf hnutí ANO, jenž kvůli nedostatku času mluvil jen tři minuty. 

Babiš zároveň sdělil, že neslyšel kritiku kvůli nedostatečným obranným výdajům. "Žádný kartáč nebyl, prezident Trump byl spokojený s vystoupením každého," řekl podle webu novinky.cz. Potvrdil také, že Česko nepřispěje na pomoc Ukrajině ve výši 70 miliard eur. "My na té částce participovat nebudeme," poznamenal. 

Premiér byl vedoucím mužem české delegace, jejíž vládní část s ním tvořili ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) a vládní zmocněnec Jakub Landovský. 

Summitu i neformální večeře se zúčastnil také prezident Petr Pavel, jehož účast si vláda nepřála. Pavel se proto obrátil na Ústavní soud, jenž předběžným opatřením uložil kabinetu, aby jej doplnil na seznam účastníků jednání. 

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