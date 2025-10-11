Babiš si zve Turka na kobereček. Další kroky je nutné zvážit, řekl lídr ANO

Pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš (ANO) chce na začátku příštího týdne mluvit s kandidátem na ministra zahraničí Filipem Turkem (Motoristé) o kauze jeho již smazaných výroků, které v minulosti uveřejnil na sociálních sítích. Podle Babiše je nutné zvážit další kroky. Je tak zřejmě ohroženo Turkovo vládní angažmá.
Babiš označil nejnovější informace o minulosti Turka za závažné. S nově zvoleným poslancem a adeptem na post šéfa diplomacie si hodlá promluvit. "Určitě to budu řešit. Požádal jsem pana Macinku a pana Turka o společnou schůzku hned na pondělí. Tam musíme celou věc probrat a zvážit i další kroky," řekl vítěz sněmovních voleb pro ČT.
Turek se podle zjištění Deníku N dopustil výroků, které lze považovat za rasistické. Zároveň neskrýval náklonnost k Adolfu Hitlerovi a totalitním režimům a zesměšňoval holokaust. Zpochybňoval také volební právo žen, terčem jeho komentářů se stali i příslušníci LGBTQ komunity.
Odsouzeníhodným způsobem rovněž komentoval žhářský útok ve Vítkově, při kterém došlo k popálení tehdy tříleté romské dívky Natálky. "Zapalovat někomu něco je blbost, ale to, že se popálilo cikáně, by když už, tak mělo být bráno jako polehčující okolnost," napsal na sociální síti.
S ohledem na jeho možné budoucí angažmá si vysloužila pozornost některá Turkova vyjádření k cizím státům a jejich představitelům. Například někdejšího amerického prezidenta Baracka Obamu označil za "neg*a". O Norsku zase svého konstatoval, že jde o "levicový parastát".
Výroky zveřejněné zmíněným listem pocházejí z Turkova facebookového profilu. Nově zvolený poslanec za Středočeský kraj je nicméně po vstupu do politiky smazal. Deník ale disponuje screenshoty a původními URL adresami příspěvků.
Turek ke zjištěním uvedl, že jde o snahu o diskreditaci jeho osoby. "Pokusy učinit ze mne rasistu jsou naprosto směsné, zejména v situaci, kdy již roky působím jako ambasador jedné z asociací romských podnikatelů v České republice, jímž jsem se stal dávno před svým vstupem do politiky," napsal Deníku N.
Babiš bude pravděpodobně jmenován novým premiérem, o vládě již vyjednává s hnutím SPD a Motoristy, kterým podle dohody trojice parlamentních uskupení má připadnout ministerstvo zahraničních věcí. Za adepta na post šéfa diplomacie bývá považován právě Turek, což se ale ve světle nejnovější kauzy může změnit.
Související
Charvát: Babiš ví, co jeho voliči chtějí slyšet. Spolupráce s ODS by byla logická, SPD je pro něj rizikem
Babiš dnes novou vládu ani jména ministrů neoznámí
Andrej Babiš , Filip Turek , Motoristé , Petr Macinka , Vláda ČR , ministerstvo zahraničí , hnutí ANO
Aktuálně se děje
před 43 minutami
Babiš si zve Turka na kobereček. Další kroky je nutné zvážit, řekl lídr ANO
před 1 hodinou
Nové dějství obchodní války. Uvalíme další cla, vyhrožuje Trump Číně
před 2 hodinami
Policie hledá nebezpečného vraha. Utekl z psychiatrické léčebny v Praze
před 3 hodinami
Houby rostou. Experti radí, kde panují nejlepší podmínky
před 3 hodinami
Turkovo vládní angažmá může být ohroženo. Řeší se výroky, které raději smazal
před 5 hodinami
Počasí o víkendu nevybočí z normálu, místy ale bude pršet
včera
Jak bude pokračovat válka na Ukrajině? Expertka nastínila čtyři scénáře
včera
Resorty rozděleny: ANO jich bude mít devět, Motoristé čtyři, SPD tři. Vznikne i jedno nové ministerstvo
včera
Charvát: Babiš ví, co jeho voliči chtějí slyšet. Spolupráce s ODS by byla logická, SPD je pro něj rizikem
včera
Trump navrhl vyloučení Španělska z NATO
včera
Putin hrozí posílením obrany kvůli dodávkám raket Tomahawk Ukrajině
včera
Lotyšsko vystěhuje ze země stovky ruských občanů
včera
Velké stěhování domů. Tisíce vysídlených Palestinců se vracejí na sever Gazy
včera
Nevyhrál mír, ale politika. Bílý dům se bouří za neudělení Nobelovy ceny Trumpovi
včera
První krok k míru: Znamená příměří v Gaze, že je válka u konce?
včera
Začalo příměří v Gaze, Izrael hlásí stažení vojsk
včera
Babiš dnes novou vládu ani jména ministrů neoznámí
včera
Trump Nobelovu cenu za mír nedostal
včera
Na příměří v Pásmu Gazy dohlédnou stovky amerických vojáků
včera
Bombardování Gazy pokračuje, navzdory schválenému plánu o příměří
Ačkoliv izraelská vláda ráno schválila plán příměří, který měl okamžitě vstoupit v platnost, izraelské válečné letouny zahájily v časných pátečních hodinách intenzivní letecké údery v centru Chán Júnisu v jižní Gaze. Útoky proběhly kolem 5:45 místního času (čtvrtek 22:45 ET). Dronové nálety nad městem stále probíhají a izraelské dělostřelecké ostřelování ve středu Chán Júnisu stále pokračuje.
Zdroj: Libor Novák