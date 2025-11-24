Babiš už shromáždil jména všech kandidátů na ministry

Jan Hrabě

Jan Hrabě

24. listopadu 2025 19:18

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)
Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025) Foto: Michael Zelinka / INCORP images

ANO, SPD a Motoristé udělali další pokrok, co se týká vzniku nové vlády. Premiérský kandidát rodící se koalice Andrej Babiš (ANO) již obdržel nominace na ministry i od dvou dalších stran. Uvedl to v pondělí pro televize CNN Prima News a Nova. 

Babiš potvrdil pokrok v jednáních o nové vládě po jednání s polským prezidentem Karolem Nawrockým, který přijel na svou první návštěvu České republiky po nástupu do úřadu. Zástupci trojice koaličních stran si jména ministerských kandidátů potvrdí v úterý. Předseda hnutí ANO pak seznam předá prezidentu Petru Pavlovi, s nímž už má mít domluvenou další schůzku. 

Babiš v nedělním videu naznačil, že nová vláda by mohla vzniknout do poloviny prosince. "Budou vám tvrdit, že Babiš zdržuje vznik vlády, což není pravda," prohlásil šéf hnutí ANO. "Fialova vláda vznikla 17. prosince 2021 a já jsem s prezidentem domluvený, že naše vláda by mohla vzniknout v podobném termínu," podotkl na záběrech. 

Pravděpodobný příští premiér se včera opět vyjádřil i k otázce neslučitelnosti vládního angažmá s vlastnictvím Agrofertu. "Zase tam bude ten střet zájmů, co jiného. Svolali k tomu schůzi, tak tam se dozvíte, že žijeme v zemi, kde se přijímají zákony speciálně proti jedné osobě, aby nebyla v politice. A některé soudy tak dokonce rozhodují, podle toho, jestli je to Babiš, nebo to není Babiš," postěžoval si politik.

ANO už má s SPD a Motoristy podepsanou koaliční smlouvu i rozdělené ministerské posty. Očekává se, že do ministerských křesel usednou například Karel Havlíček, Alena Schillerová (oba ANO), Oto Klempíř či Boris Šťastný (oba Motoristé). Největší kontroverze vzbuzuje možná nominace poslance Filipa Turka (Motoristé) na post ministra zahraničních věcí. 

Prezidentská kancelář po posledním jednání obou politiků uvedla, že Pavel zaslal Babišovi návrh harmonogramu následných kroků a konzultací. "Tento postup vychází z předchozích rozhovorů obou politiků a upřesňuje další časový řád," napsala kancelář na síti X.

Babiš má podle Pražského hradu v tomto týdnu předložit seznam navrhovaných členů vlády, se kterými hlava státu povede konzultační rozhovory. "Následně očekává, že předseda hnutí ANO veřejně vyjasní způsob řešení svého střetu zájmů, ze kterého bude zřetelné, že povede k zákonnému vyřešení tohoto problému. Pak je prezident připraven do jednoho týdne jmenovat Andreje Babiše předsedou vlády," sdělila kancelář. 

před 1 hodinou

Ruská agrese je největší hrozbou pro Evropu, shodli se Pavel a Nawrocki

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)

Babiš naznačil, že bude mít do měsíce vládu. S prezidentem je prý domluvený

Nová česká vláda by podle pravděpodobného příštího premiéra Andreje Babiše (ANO) měla vzniknout do poloviny prosince. Babiš to naznačil v pravidelném videu, které zveřejnil v neděli dopoledne. Předseda hnutí, které zvítězilo v říjnových sněmovních volbách, je na tom prý domluvený s prezidentem Petrem Pavlem. 

Andrej Babiš Vláda ČR hnutí ANO Svoboda a přímá demokracie (SPD) Motoristé Petr Pavel

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)

Babiš už shromáždil jména všech kandidátů na ministry

Zdroj: Jan Hrabě

