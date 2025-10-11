Babiš ve světle Turkovy kauzy radí Motoristům. Za vzor jim dává Okamurovu SPD

Motoristé by podle pravděpodobného příštího premiéra Andreje Babiš (ANO) měli do budoucí vlády nominovat experty, jak to udělalo hnutí SPD. Není přitom první výraznou politickou osobností, která navrhuje takové řešení. Babiš zároveň dodal, že je rád za dohodu na rozdělení resortů. Vládu chce mít nejpozději v prosinci.
Zřejmě i v reakci na nejnovější kauzu údajných problematických výroků poslance Filipa Turka konstatoval Babiš, že nejlepší by bylo, kdyby Motoristé po vzoru SPD navrhli do vlády experty. Zmínil, že nové sněmovní straně to navrhl i exprezident Václav Klaus, jehož blízkým spolupracovníkem byl předseda strany Petr Macinka.
"Zkuste napsat Macinkovi, možná ho ukecáte. Já jsem to nedal, jsem rád, že jsme se domluvili na těch resortech. Uvidíme, jak to bude pokračovat," vyzval šéf hnutí ANO na záběrech, které zveřejnil na sociálních sítích.
Babiš už předtím řekl České televizi, že nejnovější informace o minulosti Turka jsou závažné. S nově zvoleným poslancem a adeptem na post šéfa diplomacie si hodlá promluvit. "Určitě to budu řešit. Požádal jsem pana Macinku a pana Turka o společnou schůzku hned na pondělí. Tam musíme celou věc probrat a zvážit i další kroky," sdělil novinářům.
Turek ke zjištěním Deníku N uvedl, že jde o snahu o diskreditaci jeho osoby. "Pokusy učinit ze mne rasistu jsou naprosto směsné, zejména v situaci, kdy již roky působím jako ambasador jedné z asociací romských podnikatelů v České republice, jímž jsem se stal dávno před svým vstupem do politiky," napsal zmíněnému listu.
Turka se zastal i stranický šéf. Macinka v reakci na kauzu uvedl, že ho znepokojuje snaha, aby nevznikla vláda, kterou si lidé zvolili. "Pokusy o přepisování výsledku proběhlých voleb, aby to vyhovovalo některým zájmovým skupinám, rezolutně odmítám," napsal na facebooku.
"Filip Turek získal od voličů velmi silný mandát a Motoristé jsou připraveni prosazovat program, s nímž do voleb šli. Aféra s objeveným 'smazaným' archivem údajných příspěvků na sociálních sítích je velmi podivná a Filip Turek má moji důvěru," sdělil předseda Motoristů.
Macinka zopakoval i jeden z argumentů, které Turek vytáhl na svou obhajobu. "Oba dva se ostatně dlouhodobě angažujeme v jedné z asociací romských podnikatelů České republiky. Snaha dělat dnes z Filipa Turka rasistu je mimořádně absurdní a účelová," dodal a poděkoval za podporu.
Babiš v doprovodném textu k sobotnímu videu podotkl, že si přeje, aby jeho nová vláda vznikla nejpozději do 17. prosince. "My se teď soustředíme na vyjednávání o programu a hlavně chceme znát skutečný stav financí státu a návrh rozpočtu na rok 2026," sdělil.
Lídr ANO si postěžoval na kritiku ohledně možného zvyšování schodku státního rozpočtu. Média vyzval, aby se zeptali končícího premiéra Petra Fialy a ministrů Zbyňka Stanjury a Martina Kupky (všichni ODS), jak chtějí financovat dopravní stavby.
Andrej Babiš , Motoristé , Petr Macinka , Filip Turek , Svoboda a přímá demokracie (SPD) , Vláda ČR
