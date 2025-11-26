Babiš zveřejnil obsazení nové vlády. Pavel má problém s Turkem, prohlásil

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš ve středu předložil prezidentu Petru Pavlovi seznam jmen kandidátů, kteří by obsadili ministerské posty v případě, že by byl jmenován novým premiérem. Budoucí koalice je navržena ve složení ANO, SPD a Motoristé. Po schůzce na Hradě Babiš oznámil, že prezident má problém s kandidátem Motoristů Filipem Turkem a trvá také na tom, aby Babiš předem vysvětlil řešení svého střetu zájmů.
„Pan prezident má problém s panem Turkem,“ sdělil Babiš novinářům po jednání s hlavou státu. Uvedl, že kvůli tomu hodlá ještě ve středu jednat s předsedou Motoristů Petrem Macinkou. Personální nominace na ministry definitivně schválila koaliční rada budoucích partnerů během úterní schůzky. Zde došlo i k výměně resortů mezi kandidáty Motoristů.
Filip Turek je nakonec navržen na ministra životního prostředí a Petr Macinka na ministra zahraničí. Původně se přitom spekulovalo o opačném rozdělení. Tato rošáda měla být ze strany Motoristů vstřícným krokem k odblokování případných problémů při sestavování nové vlády, což potvrdil i lídr ANO. „Motoristé přišli s výměnou, mysleli si, že to je pozitivní řešení. Pan prezident na to má jiný názor,“ konstatoval Babiš.
Babiš dále upřesnil prezidentovy výhrady. „Pan prezident to zdůvodňuje právními důvody. A ano, vyjmenoval celou řadu výhrad, které má vůči panu Turkovi. Já za sebe si myslím, že mohl dostat šanci, ale dobře, respektuji názor pana prezidenta, takto to projednám s Motoristy,“ dodal šéf hnutí ANO. Dále potvrdil, že Pavel si znovu klade podmínku pro jeho jmenování: Babiš musí předem oznámit, jak vyřeší svůj střet zájmů.
Budoucí premiér nesdělil bližší časový harmonogram, pouze zmínil: „Začnou konzultace, pan prezident slíbil od pátku.“
Obsazení ministerstev:
Předseda vlády - Andrej Babiš (ANO)
Průmysl a obchod - Karel Havlíček (ANO)
Finance - Alena Schillerová (ANO)
Spravedlnost - Jeroným Tejc (za ANO)
Zdravotnictví - Adam Vojtěch (za ANO)
Školství - Robert Plaga (za ANO)
Práce a sociální věci - Aleš Juchelka (ANO)
Vnitro - Lubomír Metnar (ANO)
Místní rozvoj - Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO)
Obrana - Jaromír Zůna (nestr. za SPD)
Doprava - Ivan Bednárik (nestr. za SPD)
Zemědělství - Martin Šebestyán (nestr. za SPD)
Zahraničí - Petr Macinka (Motoristé)
Životní prostředí - Filip Turek (za Motoristy)
Kultura - Oto Klempíř (za Motoristy)
Sport, zdraví a prevence - Boris Šťastný (Motoristé)
Související
Tajnosti pokračují: Budoucí koalice schválila jména ministrů, veřejnosti je neprozradí
Hrad potvrdil další jednání mezi Pavlem a Babišem. Proběhne zítra
Andrej Babiš , Vláda ČR , Petr Pavel
Aktuálně se děje
před 44 minutami
Babiš zveřejnil obsazení nové vlády. Pavel má problém s Turkem, prohlásil
před 1 hodinou
Rusko předstírá, že vyjednává, ve skutečnosti ale dělá úplně něco jiného, varuje Kallasová
před 2 hodinami
Bojují ve válce, do které nechtěli. Jak Rusko podvádí a lže, aby nalákalo zahraniční vojáky
před 3 hodinami
Je konec války na Ukrajině za dveřmi? Americká dohoda za současné situace nemusí nic změnit
před 4 hodinami
Inferno v Hongkongu: Hoří několik výškových budov, lidé jsou v nich uvězněni
před 5 hodinami
Další radikální řez: Trump představil globální zdravotní strategii, experti neskrývají obavy
před 5 hodinami
"Ministr Turek" se záhadnými příjmy? Ideální terč cifršpionů Schillerové
před 5 hodinami
Bolsonaro nastupuje do vězení. 27 let bude žít na 12 metrech čtverečních
před 6 hodinami
Witkoff radil Rusku, jak jednat s Trumpem, odhalují uniklé hovory. Podle USA je to v pořádku, Rusko je pobouřeno
před 7 hodinami
Mír na dosah ruky? Mezi tím, co USA žádají a co je Ukrajina ochotna přijmout, jsou obrovské rozdíly, píše CNN
před 9 hodinami
Počasí: Dnes napadne další sníh, meteorologové očekávají až 15 cm
včera
Konference COP30 skončila bez výrazného průlomu. Přinesla ale zásadní varování
včera
Tajnosti pokračují: Budoucí koalice schválila jména ministrů, veřejnosti je neprozradí
včera
CNN: Trapné kroky Pentagonu proti válečnému hrdinovi ukazují, že Trumpova touha po pomstě je nekonečná
včera
Ukrajina souhlasí s mírovým plánem. Zelenskyj se chce setkat s Trumpem
včera
Trumpův omyl s "nevděčnými" Ukrajinci. Zelenskyj děkuje více než dost
včera
Policie odhalila organizovanou skupinu obchodníků s drogami
včera
Život v izolaci a špatné hygieně. Itálie žije kauzou odebrání dětí rodičům
včera
Hrad potvrdil další jednání mezi Pavlem a Babišem. Proběhne zítra
včera
Museli si to odmakat i Češi či Slováci. Ukrajina potřebuje účinně bojovat proti korupci
Zatímco Ukrajina řeší jeden z nejhorších korupčních skandálů za poslední léta, stále existuje otázka, zda může uspět tam, kde jiné postsovětské státy selhávaly. Zkušenosti střední Evropy ukazují, že bez razantního potlačení klientelismu a nezávislé justice není evropská integrace možná. Česko a Slovensko musely svou důvěryhodnost tvrdě vybojovat, Rumunsko a Bulharsko platí za odkládání reforem dodnes. Ukrajina nyní čelí stejnému testu, je na ni ale kladen daleko větší geopolitický tlak.
Zdroj: Lucie Podzimková