Babišovi gratulují ze zahraničí. Ozval se Macron i Fico

Libor Novák

4. října 2025 20:40

Volební štáb ANO
Volební štáb ANO Foto: Cyril Popek / INCORP images

Vítězi českých voleb Andreji Babišovi gratulují k úspěchu i zahraniční političtí partneři. Mezi prvními blahopřál francouzský prezident Emmanuel Macron. Předseda hnutí ANO se novinářům pochlubil, že od Macrona obdržel textovou zprávu, kterou dokonce přečetl nahlas ve francouzštině.

Kromě Macrona pogratulovali Babišovi také jeho kolegové z evropské frakce Patrioti pro Evropu. Konkrétně šlo o Jordana Bardellu z Francie a Mattea Salviniho z Itálie.

Babiš se navíc pochlubil, že se mu ozval i slovenský předseda vlády Robert Fico. Lídr hnutí ANO dodal, že se již těší na budoucí spolupráci s oběma státníky.

SPD nevydá v nové Sněmovně vydání předsedu hnutí ANO Andreje Babiše k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. České televizi to řekl předseda Tomio Okamura. Stíhání podle něj trvá příliš dlouho.

Okamura také uvedl, že se ještě dnes sejde s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem k jednáním o budoucí vládě. Babiš přitom krátce předtím uvedl, že by se ve vládě rád obešel bez SPD, maximálně s Motoristy.

Aktualizováno před 1 minutou

Online Volby do Poslanecké sněmovny vyhrálo hnutí ANO

Související

Volební štáb ANO

Online Volby do Poslanecké sněmovny vyhrálo hnutí ANO

V Česku se v pátek a v sobotu konaly volby, v nichž si lidé vybrali nové složení Poslanecké sněmovny. Po sečtení téměř všech hlasů je vítězem voleb hnutí ANO. Na druhém místě se umístilo Spolu, naopak komunisté nebo Přísaha se do Sněmovny nedostali.

Více souvisejících

volby do Poslanecké sněmovny 2025 Andrej Babiš hnutí ANO

Aktuálně se děje

Aktualizováno před 1 minutou

Volební štáb ANO

Online Volby do Poslanecké sněmovny vyhrálo hnutí ANO

V Česku se v pátek a v sobotu konaly volby, v nichž si lidé vybrali nové složení Poslanecké sněmovny. Po sečtení téměř všech hlasů je vítězem voleb hnutí ANO. Na druhém místě se umístilo Spolu, naopak komunisté nebo Přísaha se do Sněmovny nedostali.

před 10 minutami

Volební štáb ANO

Babišovi gratulují ze zahraničí. Ozval se Macron i Fico

Vítězi českých voleb Andreji Babišovi gratulují k úspěchu i zahraniční političtí partneři. Mezi prvními blahopřál francouzský prezident Emmanuel Macron. Předseda hnutí ANO se novinářům pochlubil, že od Macrona obdržel textovou zprávu, kterou dokonce přečetl nahlas ve francouzštině.

před 54 minutami

Aktualizováno před 59 minutami

Volební štáb Motoristů Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Motoristé chtějí jednat s ANO, Turek nevylučuje spolupráci s SPD

Motoristé sobě se po svém úspěchu ve volbách do Poslanecké sněmovny chystají na první jednání s vítězným hnutím ANO. Předseda hnutí Petr Macinka potvrdil, že setkání s vítězem voleb je „asi nic překvapivého“ a mělo by proběhnout ještě dnes. K případné spolupráci s SPD se Macinka přímo nevyjádřil, ale uvedl, že hnutí ANO je nyní na tahu. Zmínil také, že obdržel blahopřání od Tomia Okamury.

před 1 hodinou

před 1 hodinou

Andrej Babiš odevzdal hlas ve sněmovních volbách. (3.10.2025)

Babiš: Chceme jednobarevnou vládu, spolupráci s pětikoalicí razantně odmítl. Střet zájmů vyřeším v souladu s českými zákony, řekl

Hnutí ANO jasně ovládlo volby do Poslanecké sněmovny. Jeho předseda Andrej Babiš na tiskové konferenci vyzdvihl práci celého hnutí a poděkoval za hlasy voličů. Do práce se chce pustit hned, koaliční jednání povede s SPD a Motoristy sobě. Chce jednobarevnou vládu, možná právě s Motoristy, ideálně za pouhé podpory SPD bez jeho účasti ve vládě.

před 1 hodinou

Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

Divoké teorie ožívají. Babiš to na nás může zkusit, zní ze štábu Spolu

Dalo se to zřejmě čekat. Premiér Petr Fiala (ODS) ještě ani nebyl přítomen ve volebním štábu koalice Spolu, kterou občanští demokraté tvoří s KDU-ČSL a TOP 09, ale na místě se již vedly debaty o tom, jak vítězný Andrej Babiš přistoupí k povolebním vyjednáváním. I tentokrát se objevily teorie o možném oslovení občanských demokratů ke spolupráci ze strany ANO. A to ještě ani nebylo sečteno sto procent hlasů.

před 2 hodinami

před 2 hodinami

Volební štáb Pirátů Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Pirátská strana slaví porážku SPD

Česká pirátská strana slaví. Ačkoliv ve volbách nevyhrála a do vlády se zřejmě znova nepodívá, podle předsedy Zdeňka Hřiba je úspěchem porážka SPD a uskupení Stačilo!

před 3 hodinami

před 3 hodinami

před 3 hodinami

před 3 hodinami

Volební štáb STAN Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Starostové si zachovávají optimismus. Zisk nad 10 procent berou za úspěch

Za velkou optimistku se při příchodu do volebního štábu STAN označila středočeská hejtmanka Petra Pecková. “Ještě nejsou sečteny obce, kde víme, že máme velkou podporu, takže doufám, že se výsledky ještě budou měnit v náš prospěch,” řekla přítomným novinářům. Sama by si přála, aby hnutí získalo 13 procent hlasů a více. Úspěchem ale bude jakýkoliv výsledek nad 10 procent.

před 4 hodinami

Vít Rakušan (STAN) dorazil do volebního štábu Starostů a nezávislých. Prohlédněte si galerii

Rakušana těší průběžná třetí pozice. Nebyli jsme sobci, zhodnotil kampaň Starostů

Předsedu Starostů a nezávislých Víta Rakušana zhruba dvě hodiny po uzavření volebních místností a zahájení sčítání hlasů těšila průběžná třetí pozice hnutí za jasně vedoucím ANO a druhou koalicí Spolu. Ministr vnitra nijak nelitoval ani zvláštní kampaně, kdy STAN v podstatě vyzýval voliče i k volbě Spolu a Pirátů. 

před 4 hodinami

před 4 hodinami

Volby, ilustrační foto

Jak probíhá sčítání hlasů?

Vzhledem k probíhajícím volbám přináší server EuroZprávy.cz informace o postupu při sčítání volebních hlasů, jejich kontrole či následném přepočtu na poslanecké mandáty.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Volební štáb ANO Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: V ANO zatím panuje klid, hnutí očekává jasné vítězství

Ve štábu hnutí ANO zatím panuje napjaté ticho, řada politiků ještě nedorazila a převládá hlavně šum hovořících novinářů. Pro mnohé z nich je nalezení místa k sezení téměř nemožné. Hnutí ANO v těchto volbách očekává jasné vítězství a je proto vysoká šance, že právě tento štáb bude za pár hodin naplněn slavnostní atmosférou.

před 5 hodinami

před 7 hodinami

Volby v průběhu času: Jak Češi hlasovali během uplynulých třiceti let?

Ve dnech třetího a čtvrtého října probíhají v České republice volby do Poslanecké sněmovny. Výsledky se dozvíme již dnes večer, zároveň je možné, že poprvé ve vládě zasedne SPD, očekává se také návrat hnutí ANO Andreje Babiše. Opoziční role se přisuzuje koalici Spolu či hnutí STAN. 

Zdroj: Tereza Marešová

Další zprávy