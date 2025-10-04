Babišovi gratulují ze zahraničí. Ozval se Macron i Fico

Vítězi českých voleb Andreji Babišovi gratulují k úspěchu i zahraniční političtí partneři. Mezi prvními blahopřál francouzský prezident Emmanuel Macron. Předseda hnutí ANO se novinářům pochlubil, že od Macrona obdržel textovou zprávu, kterou dokonce přečetl nahlas ve francouzštině.
Kromě Macrona pogratulovali Babišovi také jeho kolegové z evropské frakce Patrioti pro Evropu. Konkrétně šlo o Jordana Bardellu z Francie a Mattea Salviniho z Itálie.
Babiš se navíc pochlubil, že se mu ozval i slovenský předseda vlády Robert Fico. Lídr hnutí ANO dodal, že se již těší na budoucí spolupráci s oběma státníky.
SPD nevydá v nové Sněmovně vydání předsedu hnutí ANO Andreje Babiše k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. České televizi to řekl předseda Tomio Okamura. Stíhání podle něj trvá příliš dlouho.
Okamura také uvedl, že se ještě dnes sejde s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem k jednáním o budoucí vládě. Babiš přitom krátce předtím uvedl, že by se ve vládě rád obešel bez SPD, maximálně s Motoristy.
Ve dnech třetího a čtvrtého října probíhají v České republice volby do Poslanecké sněmovny. Výsledky se dozvíme již dnes večer, zároveň je možné, že poprvé ve vládě zasedne SPD, očekává se také návrat hnutí ANO Andreje Babiše. Opoziční role se přisuzuje koalici Spolu či hnutí STAN.
