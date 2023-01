Cena vajec v obchodech: Vyšší bude až do Velikonoc, ale o kolik?

Aktuálně se cena za jedno slepičí vejce pohybuje kolem šesti korun. Podle tabulky průměrných spotřebitelských cen Českého statistického úřadu zaplatili lidé v prosinci za balení deseti vajec o 23 korun více než v lednu 2022, konkréně 59 místo 36 Kč.

Drůběžářská unie již upozornila, že zákazníci musí kvůli výpadku způsobenému likvidací chovu na Tachovsku, jehož obnova zabere minimálně pár měsíců, počítat s dalším růstem ceny. Její zástupci ovšem nebyli moc konkrétní.

Podle agrárního analytika Petra Havla je reálné zdražení o korunu za kus. "To znamená, že sedm korun za vajíčko nebude asi nic, co by bylo výjimečné, naopak to bude běžné," sdělil serveru iDnes.cz. Za balení deseti vajec tak zřejmě lidé výhledově zaplatí 70 korun.

Se zdražením o korunu počítá i Jaroslav Šebek, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR. Pro web Aktuálně.cz dodal, že produkci z Brodu nad Tichou není možné okamžitě nahradit, zvlášť když se ptačí chřipka šíří i jinde v Evropě. Nárůst cen se tak podle něj může protáhnout až do Velikonoc, které letos připadají na začátek dubna.