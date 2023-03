Černochová vyznamenala veterána. Žije v Británii a je mu 104 let

Černochová o tom informovala na twitteru.

Hoida podle ministerstva žije u Liverpoolu a v minulosti ztratil kontakt s rodnou zemí. Teprve loni ho kontaktoval český vojenský přidělenec v Británii brigádní generál Beran, uvedla Černochová. "Jsem ráda, že se mu i přes dlouhá léta zapomnění dostalo uznání, které si zaslouží!" dodala ministryně.

Hoida se narodil v Ostravě 30. listopadu 1918. Po okupaci německou nacistickou armádou v roce 1939 uprchl z Československa a jako židovský uprchlík se přihlásil do československé armády ve Francii, později sloužil i u československé obrněné brigády v Británii. Podílel se na osvobozování Evropy. V roce 1945 se vrátil do Československa, odkud ale po několika měsících odjel zpět do Británie kvůli rostoucí komunistické hrozbě, uvedlo ministerstvo zahraničí na svém webu.