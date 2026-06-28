Česko by v NATO měl zastupovat hlavně premiér, míní Zůna

Jan Hrabě

Jan Hrabě

28. června 2026 17:19

Jaromír Zůna
Jaromír Zůna Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Česko by na summitech NATO měl zastupovat především premiér, domnívá se ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). V přítomnosti prezidenta Petra Pavla, kterou vláda původně nechtěla umožnit, ale nevidí zásadní problém. 

Podle Zůny nikdy nebylo optimální, že Česko na setkání představitelů členských zemí aliance zastupovali dva lidé. Ministr obrany se domnívá, že by ho měl reprezentovat premiér, protože nese odpovědnost za vládu. V současnosti je tímto mužem Andrej Babiš (ANO). 

"Přítomnost prezidenta neuškodí, ale mohli jsme tuto věc rozhodnout a do budoucna konat jinak, aby zastoupení České republiky bylo takové, jaká je dělba odpovědnosti v našem politickém systému," konstatoval člen vlády za SPD. 

Pavel původně nebyl členem delegace, ale obrátil se na Ústavní soud, který Babišově vládě předběžným opatřením nařídil, aby prezidenta na seznam dopsala. Macinka nicméně nesouhlasí s tvrzením, že hlava státu je automaticky vedoucí postavou delegace. Argumentuje tím, že ústavní soudci nijak nezměnili vládní usnesení.

"Já vím, kdo je v jaké kolonce napsaný, kdo dostane akreditaci, kdo dostane kartičku, kdo dostane odznáček," pronesl šéf české diplomacie v televizním diskuzním pořadu Partie stanice CNN Prima News.

Macinka naznačil, že hlavní roli na summitu by měl být premiér. "Myslím, že všichni by měli vědět, že bez ohledu na to, co si kdo myslí, zůstává a zůstane šéfem české delegace předseda vlády Andrej Babiš, který se zúčastní obou hlavních akcí toho summitu," konstatoval.

Předseda koaličních Motoristů dokonce zmínil, že uvažoval o tom, že Pavla na seznam členů delegace nedopíše. "Nějakou dobu jsem přemýšlel a řešil to s experty, jestli je to nutné udělat, nebo se lze rozhodnutí Ústavního soudu vzepřít," nechal se slyšet.

Letošní summit NATO se uskuteční ve dnech 7. a 8. července v turecké Ankaře. Turecko bude jednání představitelů členských zemí aliance hostit podruhé v historii.

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Zdroj: Jan Hrabě

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