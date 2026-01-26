Česko čeká test stability. Za Pavlem na Hrad míří Okamura s Babišem a Macinkou

Pražský hrad se dnes stane dějištěm klíčového setkání, které má prověřit stabilitu vztahů mezi prezidentem Petrem Pavlem a nově jmenovanou vládou Andreje Babiše. Ačkoliv je schůzka ústavních špiček prezentována jako pracovní a formální, ve skutečnosti jde o první velký test koexistence dvou názorově odlišných táborů. U jednoho stolu se tak potkají politici s velmi rozdílným pohledem na zahraniční směřování země i na vnitřní fungování státních institucí.
Sestava účastníků jasně ilustruje nové rozložení sil v české politice. Zatímco prezident Pavel a předseda Senátu Miloš Vystrčil představují kontinuitu dosavadního kurzu, vládní stranu zastupují premiér Andrej Babiš, předseda sněmovny Tomio Okamura a ministr zahraničí Petr Macinka.
Hlavními tématy diskuse mají být podle webu Seznam Zprávy bezpečnostní otázky, situace na Ukrajině či nabídka amerického prezidenta Donalda Trumpa k zapojení Česka do Rady míru. Právě postoj k této iniciativě může být prvním bodem, kde se projeví názorový nesoulad.
Atmosféru setkání výrazně zahušťuje personální spor o Filipa Turka, kterého hlava státu odmítla jmenovat ministrem životního prostředí. Prezident své rozhodnutí zdůvodnil Turkovou minulostí a vyjádřeními, která podle něj bagatelizovala nacismus.
Přestože premiér Babiš odmítl podat kompetenční žalobu, strana Motoristé sobě na nominaci trvá a mluví o „svaté válce“, kterou prezident proti jejich kandidátovi vede. Tato roztržka se již nyní přelévá do úvah o krácení rozpočtu prezidentské kanceláře.
Napětí se začíná projevovat také v diplomatické sféře. Nový kabinet plánuje rozsáhlou obměnu velvyslanců, která by mohla zrušit desítky nominací schválených předchozí vládou. Pokud prezident odmítne ustoupit a jmenovat nové kandidáty preferované Babišovou koalicí, hrozí Česku takzvaný polský scénář. Ten se vyznačuje dlouhodobým ochromením zastupitelských úřadů v zahraničí kvůli neustálým sporům mezi vládou a hlavou státu o to, kdo má zemi reprezentovat.
Další třecí plochu představuje vojenská pomoc Ukrajině, konkrétně možný transfer letounů L-159. Zatímco prezident o této možnosti otevřeně jednal, ministr zahraničí Macinka jej přirovnal ke „slonu v porcelánu“ s tím, že armáda stroje potřebuje pro vlastní obranu. K této kritice se přidává i Tomio Okamura, který dlouhodobě odmítá posílání zbraní do zahraničí a volá po ukončení vojenské podpory, kterou dává do souvislosti s rizikem širšího globálního konfliktu.
Dnešní jednání na Hradě tak nebude jen o koordinaci cest, ale především o hledání hranic mezi prezidentskými pravomocemi a ambicemi nové vládní většiny. Rozdělení na dva nesmiřitelné bloky – Pavel s Vystrčilem proti Babišovi, Macinkovi a Okamurovi – naznačuje, že i přes proklamovanou snahu o korektní vztahy bude česká politická scéna čelit období silného mocenského pnutí.
