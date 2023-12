Česko chce příští rok otevřít 118 km dálnic. Podle Kupky se začnou stavět nové

Exministr financí Miroslav Kalousek do Evropského parlamentu za koalici Spolu kandidovat nebude, rozhodla TOP 09 ve čtvrtek. Straničtí kolegové mu ovšem navrhli budoucí kandidaturu do Senátu. Kalousek už se k nabídce vyjádřil, na jeho návrat do vrcholné politiky to nyní nevypadá.