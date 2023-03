Česko vstoupí do Bruselského institutu pro geopolitiku, schválila vláda

Česko vstoupí do Bruselského institutu pro geopolitiku, jehož vznik při loňském summitu Evropského politického společenství v Praze podpořili vrcholní představitelé Francie, Německa a Nizozemska. Schválila to dnes vláda, sdělilo ČTK ministerstvo zahraničí. Podle materiálu, který má ČTK k dispozici, by Česko na chod institutu mělo ročně přispívat 50.000 až 70.000 eur (1,19 až 1,67 milionu korun).