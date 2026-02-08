Českou televizi opouští známá moderátorka. Už má nové angažmá

Pouhý den poté, co vyšlo najevo, že Barbora Kroužková po dlouhých letech končí v České televizi, bylo známé její další působiště. Úspěšná moderátorka bude v novinářské kariéře pokračovat prací pro týdeník Respekt.
Nový zaměstnavatel Kroužkové se jejím angažováním pochlubil na sítích. "V Respektu se zaměří na rozhovory o společnosti a politice ve svém vlastním pořadu. Přináší s sebou zkušenosti a úsilí vysvětlovat složitá témata srozumitelně a v souvislostech. Těšíme se na spolupráci s Bárou a až ji uvítáme v redakci," uvedl týdeník na síti X.
Kroužková už v prosinci skončila v Událostech, ale to se ještě předpokládalo, že bude v ČT pokračovat na jiné pozici. Na začátku února se ale situace změnila. Jak zjistily Seznam Zprávy, novinářka se rozhodla pro úplný odchod z veřejnoprávního média. "Po dvou měsících od rozhodnutí o mém přeřazení z Událostí jsem se rozhodla odejít z ČT. Využiji jedné z nabídek a těším se na novou práci," napsala uvedenému serveru.
Česká televize následně potvrdila, že Kroužková už pro ni nebude pracovat. "Můžeme potvrdit, že Barbora Kroužková odchází z pozice redaktor-moderátor České televize na vlastní žádost. Přesný termín jejího odchodu není ještě definitivně stanovený a po vzájemné dohodě běží standardní výpovědní lhůta," sdělil mluvčí ČT Michal Pleskot.
Kroužková po působení v Českém rozhlase či krátkém angažmá na Primě nastoupila do ČT v roce 2006. Uváděla například Studio 6, objevovala se v kontinuálním vysílání zpravodajské ČT24 a vedla rozhovory v pořadu Interview ČT24. Členkou týmu Událostí a Událostí, komentářů pak byla od března 2023.
