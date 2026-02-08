Českou televizi opouští známá moderátorka. Už má nové angažmá

Jan Hrabě

Jan Hrabě

8. února 2026 20:57

Česká televize, ilustrační fotografie.
Česká televize, ilustrační fotografie. Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Pouhý den poté, co vyšlo najevo, že Barbora Kroužková po dlouhých letech končí v České televizi, bylo známé její další působiště. Úspěšná moderátorka bude v novinářské kariéře pokračovat prací pro týdeník Respekt. 

Nový zaměstnavatel Kroužkové se jejím angažováním pochlubil na sítích. "V Respektu se zaměří na rozhovory o společnosti a politice ve svém vlastním pořadu. Přináší s sebou zkušenosti a úsilí vysvětlovat složitá témata srozumitelně a v souvislostech. Těšíme se na spolupráci s Bárou a až ji uvítáme v redakci," uvedl týdeník na síti X. 

Kroužková už v prosinci skončila v Událostech, ale to se ještě předpokládalo, že bude v ČT pokračovat na jiné pozici. Na začátku února se ale situace změnila. Jak zjistily Seznam Zprávy, novinářka se rozhodla pro úplný odchod z veřejnoprávního média. "Po dvou měsících od rozhodnutí o mém přeřazení z Událostí jsem se rozhodla odejít z ČT. Využiji jedné z nabídek a těším se na novou práci," napsala uvedenému serveru.

Česká televize následně potvrdila, že Kroužková už pro ni nebude pracovat. "Můžeme potvrdit, že Barbora Kroužková odchází z pozice redaktor-moderátor České televize na vlastní žádost. Přesný termín jejího odchodu není ještě definitivně stanovený a po vzájemné dohodě běží standardní výpovědní lhůta," sdělil mluvčí ČT Michal Pleskot.

Kroužková po působení v Českém rozhlase či krátkém angažmá na Primě nastoupila do ČT v roce 2006. Uváděla například Studio 6, objevovala se v kontinuálním vysílání zpravodajské ČT24 a vedla rozhovory v pořadu Interview ČT24. Členkou týmu Událostí a Událostí, komentářů pak byla od března 2023. 

před 1 hodinou

Žena v Praze překvapila policisty. Přinesla protitankovou střelu

Související

Více souvisejících

Česká televize

Aktuálně se děje

před 5 minutami

před 1 hodinou

Policie ČR, ilustrační fotografie.

Žena v Praze překvapila policisty. Přinesla protitankovou střelu

V Česku se od začátku roku koná tzv. zbraňová amnestie, která přináší i kuriózní momenty. Jeden takový se stal v Praze, kde žena přinesla na policejní služebnu protitankovou střelu. Policie toho využila, aby upozornila občany, jak se má s takovým arzenálem manipulovat. 

před 2 hodinami

Metoděj Jílek

Rychlobruslař Jílek při debutu na olympiádě dojel na pěti kilometrech pro stříbro

Premiéra jako hrom. Devatenáctiletý rychlobruslař Metoděj Jílek se poprvé představil v olympijském závodě, konkrétně v závodě na 5000 metrů, a ihned se mu podařilo získat pro Českou republiku olympijskou medaili. V Miláně si dojel pro stříbro poté, co v předposlední rozjížďce z celkových deseti zajel čas 6:06,48, který mu nakonec stačil na druhé místo.

před 3 hodinami

před 3 hodinami

Markéta Davidová

Sázka na Davidovou nevyšla. Biatlonová smíšená štafeta skončila až jedenáctá, slaví Francie

Byl to jeden z největších otazníků v české olympijské výpravě. Zda se olympiády zúčastní dlouhodobě zdravotně se trápící biatlonová jednička mezi ženami Markéta Davidová, nebo nikoli, a popřípadě, pokud ano, jak na tom fyzicky bude. Nakonec se Davidová zúčastnila hned prvního biatlonového závodu v Anterselvě pod pěti olympijskými kruhy, kterým byla smíšená štafeta, přičemž český trenérský štáb se ji rozhodl nasadit jako finišmanku štafety. Ta tak jela ve složení Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová. Přestože to před poslední předávkou vypadalo nadějně z českého pohledu, jelikož české kvarteto figurovalo na páté pozici, Davidové se finiš vůbec nevydařil. Češi tak propadli až na 11. místo. Závod ovládli Francouzi.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 5 hodinami

Zuzana Maděrová

Senzační zlato. Maděrová zastoupila zklamanou Ledeckou v paralelním obřím slalomu

Z Milána a Cortiny d'Ampezzo přišla v neděli první skvělá zpráva. Česká olympijská výprava získala první cenný kov na právě probíhajících zimních olympijských hrách v paralelním obřím slalomu na snowboardu. To se ostatně očekávalo před olympiádou, jenže od tradiční královny tohoto sportu Ester Ledecké, která však neprošla překvapivě přes čtvrtfinále. Češi v hledišti včetně prezidentského páru v tu chvíli rozhodně nemuseli smutnit. Ve hře zůstala druhá česká reprezentantka Zuzana Maděrová, která potvrdila dokonale svoji vzestupnou formu z této sezóny a korunovala ji ziskem zlaté olympijské medaile.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

Ilustrační fotografie.

Olympijská kolekce českých sportovců ve světě zaujala. Řadí je k těm nejpoutavějším

Na domácí scéně nejen mezi fanoušky, ale i mezi politiky nenašlo oblečení českých sportovců pro letošní zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo příliš pochopení vzhledem k jeho netradiční barevné kombinaci. Jak už to ale v mnoha případech bývá, to, co pro Čechy může být pohoršující, může naopak ve světě snést pochvalu. A to je právě případ i nové české olympijské kolekce. Podle zahraničních médií se totiž Češi ve svém oblečení při zahájení rozhodně neztratili. Kolekce prý patří k pěti nejzajímavějším.

před 8 hodinami

Andrej Babiš přichází na zasedání vlády.

Česko by mohlo dětem zakázat sociální sítě. Babiš se tomu nebrání

Premiér Andrej Babiš (ANO) nevyloučil zákaz užívání sociálních sítí u dětí mladších 15 let. Podle předsedy vlády jsou internetové platformy pro nejmladší občany škodlivé. Česko by v případě zavedení zákazu následovalo některé evropské státy, které se rozhodly k takovému opatření přistoupit. 

před 9 hodinami

před 10 hodinami

před 11 hodinami

před 11 hodinami

před 12 hodinami

Curling

Curleři si připsali první výhru, Indráčková historický zápis. V akci byl i český sáňkař

Po čtyřech duelech se na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo konečně dočkali a mohli se radovat z premiérové výhry pod pěti kruhy. České curlingové smíšené dvojici Julie Zelingrová-Vít Chabičovský se to povedlo, když dokázala pokořit jihokorejské duo Kim Seon-yeong a Jeong Yeong-sok 9:4. Na tento výkon se snažila navázat ve večerním duelu se Švýcarskem, ale v něm se opět dostala do dříve zajetých kolejí a bohužel prohrála jasně 3:10. 

před 12 hodinami

před 14 hodinami

včera

Na jihu Čech v týdnu došlo ke slabému zemětřesení

V Česku bylo během probíhajícího týdne zaznamenáno slabé zemětřesení. Přístroje ho zachytily v jižních Čechách, konkrétně na jihu od Českých Budějovic. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy