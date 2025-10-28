Češti politici si na Vítkově za přeletu gripenů připomněli vznik státu

Prezident Petr Pavel se v úterý dopoledne připojil k dalším nejvyšším představitelům státu, aby uctili 107. výročí vzniku samostatného československého státu v roce 1918. Tradiční pietní akt se konal u památníku na pražském Vítkově. Hlava státu jako první položila věnec u hrobu neznámého vojína.
Pietního aktu se vedle prezidenta zúčastnil i předseda vlády Petr Fiala a ministryně obrany Jana Černochová. Mezi hosty nechyběl náčelník generálního štábu Karel Řehka, další zástupci armády a váleční veteráni. Ještě před samotným ceremoniálem byly k památníku slavnostně přineseny historické prapory.
Následně po prezidentovi vzdali hold a položili věnce také zástupci vlády, obou komor parlamentu, armády a církve. K uctění památky se připojili rovněž představitelé Prahy, Sokola a Československé obce legionářské. V rámci ceremoniálu propůjčil prezident Pavel na svůj rozkaz bojový prapor Velitelství teritoriálních sil.
Slavnostní akt byl doprovázen přeletem armádních letounů nad Prahou. Oblohou se prohnala trojice armádních vrtulníků, dopravní letoun Casa a dvojice stíhaček Gripen a letounů L-159. Akce symbolicky spojila historický odkaz s moderními ozbrojenými silami České republiky.
Předseda vlády Petr Fiala zdůraznil, že si Češi ve státní svátek připomínají, za co bojovali jejich předkové. Uvedl, že demokracie, svoboda a samostatnost nejsou samozřejmostí a je potřeba o ně aktivně usilovat. Předseda Senátu Miloš Vystrčil dodal, že by samostatný stát nevznikl bez podpory svobodných a demokratických zemí, jako jsou USA, Velká Británie a Francie.
Vystrčil dále řekl, že pokud si chtějí občané uchovat právo na suverenitu, je nutné spolupracovat a spoléhat se jeden na druhého. Dle jeho slov budou svobodné a demokratické země silnější právě díky vzájemné spolupráci. Ministryně obrany Jana Černochová vyzdvihla silnou roli Tomáše Garrigua Masaryka.
Černochová uvedla, že Masarykův odkaz by měl přetrvávat i v mladé generaci. Připomněla, že za vznik samostatného československého státu se umíralo. Ocenila lidi, kteří se tehdy dobrovolně rozhodli bojovat za vznik samostatné země.
